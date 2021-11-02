Чем занимаются потомки Льва Толстого?

Дворянский род Толстых - один из самых многочисленных в России. Что они делают в современной жизни?

Семья была важной жизненной ценностью для Льва Толстого. Лишенный нормальной семьи в собственном детстве, Толстой всю жизнь пытался сконструировать ее самостоятельно. В «Анне Карениной» семье придается практически сакральный характер. Да и Наташа Ростова, поначалу ветреная, увлекающаяся мужчинами, находит настоящее счастье в детях и семье. Семье же посвящена и автобиографическая трилогия «Детство. Отрочество. Юность».

Толстой с семьей в Ясной Поляне, 1892 Общественное достояние Общественное достояние

У самого Толстого было 13 детей, четверо из них умерли в младенчестве или раннем возрасте. Доволен своей семьей и семейной жизнью Толстой не был. Вероятно, во многом потому, что всегда хотел достичь некоего идеала, которого в реальной жизни не бывает. Однако ему действительно удалось создать хорошую семью. При жизни Толстого все ее члены помогали ему, жили его творчеством, и эта привязанность сохранилась и после его смерти. Жена Софья Андреевна от руки несколько раз переписывала «Войну и мир», старшая дочь Татьяна в 1917 году стала первой хранительницей музея-усадьбы Ясная Поляна. Средняя и младшая дочери Толстого, Мария и Александра, были также его помощницами и доверенными лицами. Правда, многие дети Толстого вынуждены были эмигрировать после революции 1917 года.

Толстые в Ясной Поляне

Сейчас у Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны более 200 потомков, которые живут по всему свету. Многие из них продолжают дело предка, бережно хранят его наследие и исследуют многочисленные труды.

Праправнук писателя — Владимир Ильич Толстой (1962 г.р.) — в 1990-х он писал статьи о незаконной вырубке лесов в усадьбе Ясная Поляна. В итоге в 1994 году тогдашний министр культуры РФ назначил самого Владимира директором музея. За годы шефства над Поляной, он вдохнул в нее новую жизнь и преобразовал в многофункциональный культурный центр.

Владимир Толстой Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

В 2012 году Владимир Толстой стал советником по культуре президента России Владимира Путина, а Ясную Поляну взяла под свою опеку Екатерина Толстая, жена Владимира.

Толстой также является председателем жюри литературной премии имени Льва Толстого - «Ясная Поляна».

Кстати, именно Владимир в 2000 году вернул Толстых к истокам и устроил в Ясной Поляне съезд потомков писателя, который стал традицией и теперь проходит в усадьбе раз в два года. Во время одной из такой встреч лондонский фотограф Олег Толстой запечатлел портреты своих многочисленных родственников и выпустил на английском языке книгу «Толстые в XXI веке».

Слева направо: Илья, Екатерина, Олег Толстые olegtolstoy.com

Буквально вырос между Москвой и Ясной Поляной Илья Толстой, племянник Владимира. В родном имении он наладил производство яблочного сока под брендом «Ясная Поляна» из плодов обширных яснополянских яблоневых садов. К развитию усадьбы подключились и его родственники. сестра Катя делает сейчас большой театральный фестиваль «Толстой». «Сестра Настя занимается школой критики. Мой младший брат Иван, который закончил ВГИК, занимается деревенским кинотеатром, сделал там сейчас синематеку», - рассказал Илья в интервью РБК-Стиль.

Современный Лев Толстой

В 2015 году потомки Толстого инициировали проект «Весь Толстой в один клик». 90 томов полного собрания сочинений Льва Толстого, в том числе малоизвестные письма и дневники писателя, были оцифрованы и выложены в сеть для бесплатного скачивания. Несколько тысяч волонтеров со всего мира приняли участие в проекте, помогали вычитывать оцифрованные материалы.

Фекла Толстая Владимир Трефилов/Sputnik Владимир Трефилов/Sputnik

«Создав с помощью современных технологий электронную версию полного собрания сочинений, мы выполнили волю Льва Толстого — сделали его произведения доступными каждому», — рассказала руководитель проекта и еще одна праправнучка писателя - Фекла Толстая, известная теле- и радиоведущая.

Сама Фекла считает, что Толстой — «это такой мировой бренд», и самым активным образом занимается популяризацией его произведений.

Толстые на ТВ

Петр Толстой Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

Троюродный брат Феклы, тоже праправнук Льва, Петр Толстой в течение семи лет, вплоть до 2012 года, вел главную информационную передачу страны – воскресный выпуск «Время» на Первом канале. Там же вел и авторскую программу «Толстой. Воскресенье». С 2016 года Петр Олегович является заместителем председателя Госдумы.

Толстой не считает, что знаменитая фамилия ему как-то помогла или помешала в жизни, но в одном интервью со смехом вспоминал, что как-то раз в армии ему отказывались помогать сослуживцы «Нет, Толстой, тебе ничего не дадим, твой дедушка нам еще в школе надоел».

Другая Толстая

Татьяна Толстая Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

Другая известнейшая в России Толстая — Татьяна, внучка известного советского писателя Алексея Николаевича Толстого (автора «Гиперболоида инженера Гарина»), который в свою очередь является сыном четвероюродного брата Льва Толстого. Прямым потомком Льва она не является, но, тем не менее, переняла писательский талант Толстых. Самым известным ее произведением является пост-апокалиптический роман «Кысь».

Широкая известность пришла к Татьяне Толстой как телеведущей — ее передача «Школа злословия» более десяти лет пользовалась любовью интеллектуалов вплоть до закрытия в 2014 году.