5 самых вкусных рецептов от русских писателей

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Если вы ищете, что бы такого необычного отведать, приготовьте любимые котлеты Пушкина или фирменный пирог по рецепту жены Льва Толстого.

1. Пожарские котлеты, которые любил Пушкин

Legion Media

В популярном трактире и гостинице семьи Пожарских в Торжке останавливались многие известные личности, в том числе и Пушкин, а их котлеты были даже внесены в царское меню. По легенде поэту очень понравилась вывеска, которую он увидел из окна «Евгений Онегин — булочных и портновских дел мастер», и он назвал так своего героя и роман в стихах.

В письме другу Соболевскому Пушкин так писал о котлетах:

«На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
(имянно котлет)
И отправься налегке».

  • 500 г филе курицы,
  • 2 ст. л. сливочного масла,
  • 2 ст. л. сливок,
  • 3 ломтика белого хлеба,
  • 2/3 стакана молока,
  • 1/2 ст. л. молотых сухарей,
  • 1 яйцо, масло для жарения,
  • перец, соль, зелень.

Мякоть курицы без кожи пропустить через мясорубку, вмешать растопленное масло, сливки, перец, соль и пропустить снова через мясорубку. Добавить в фарш размоченный в молоке и отжатый хлеб. Сформировать овальные плоские заостренные котлеты. Обмакнуть во взбитое яйцо. Обвалять в сухарях и жарить с двух сторон на кипящем масле 8-10 минут до румяной корочки. Подавать с овощами.

2. Пирог Анке – рецепт от Софьи Андреевны, жены Льва Толстого

tolstayacookbook.ru

Этот десерт очень любил Лев Толстой, и его до сих пор можно отведать в Ясной Поляне, фамильной усадьбе, где писатель прожил бОльшую часть жизни. В семье Толстых даже была присказка «Что сильней, чем смерть и рок? Сладкий АНКОВСКИЙ пирог!». Рецепт Софье Андреевне оставил их семейный доктор Анке, а вся «фишка» пирога в лимонном креме.

Тесто:

  • 1 фунт муки,
  • ½ фунта масла,
  • ¼ фунта толченого сахару,
  • 3 желтка,
  • 1 рюмка воды.
  • Сливочное масло 

Для начинки:

  • ¼  фунта масла,
  • 2 яйца;
  • ½ фунта сахара,
  • 3 лимона

(Примечание: Фунт — 400 г)

В книге рецептов Толстой рецепт пирога весьма лаконичен: «Один фунт муки, полфунта масла, четверть фунта толченого сахару, 3 желтка, одна рюмка воды. Масло, чтоб было прямо с погреба, похолоднее.

К нему начинка: четверть фунта масла растереть, два яйца тереть с маслом; толченого сахару полфунта, цедру с двух лимонов растереть на терке и сок с трех лимонов. Кипятить до тех пор, пока будет густо, как мед».

3. Яйца-кокотт из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»

Panthermedia

«Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова [дом Грибоедова, где располагалась литературная организация МАССОЛИТ]! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках?»

Для одной порции:

  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1 ст.л. тертого твердого сыра
  • для пюре:
  • 500 г шампиньонов
  • 100 мл жирных сливок
  • 1 большая луковица
  • сливочное масло
  • соль, перец по вкусу

Шампиньоны порезать, потушить с луком, сделать пюре. Посолить, поперчить, добавить сливки, разложить в смазанные маслом кокотницы (чашки с толстыми стенками), выпустить сверху по одному яйцу, посыпать сыром, смешанным с сухарями, и запечь до загустения белка.

4. Коктейль 18+ из книги Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"»

Ingimage

«Мы сидели в каминной. Жарко пылал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный».

  • 300 мл портвейна
  • 200 мл воды
  • 1/2 лимона
  • 1 ст .л. сахара
  • Палочка корицы
  • 4-5 гвоздик

Натираем цедру лимона. Выжимаем из лимона сок и помещаем все это в кастрюльку, добавив туда сахар. Добавляем портвейн и ставим кастрюльку на медленный огонь.

Помешиваем и ждём, когда растворится сахар, а параллельно ставим кипятиться чайник. Если сахар растворился, следует снять кастрюлю с огня и влить туда стакан кипятка, после чего накрыть ее крышкой и дать настояться.

Процедить и подать на стол. 

5. Макароны с пармезаном  - любимое блюдо Обломова

Panthermedia

«Кофе подавался ему так же тщательно, чисто и вкусно, как вначале, когда он, несколько лет назад, переехал на эту квартиру. Суп с потрохами, макароны с пармезаном, кулебяка, ботвинья, свои цыплята -- все это сменялось в строгой очереди одно другим и приятно разнообразило монотонные дни маленького домика».

  • 300 г макарон;
  • 100 г сливочного масла;
  • 100 г пармезана;
  • соус из-под жаркого.

В кипящую соленую воду положить 300 г итальянских макарон, варить до половины готовности на самом легком огне. Потом откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и класть макароны слоями, пересыпая каждый слой сухим сыром пармезан и поливая тремя ложками соуса из-под жаркого. Сверху положить 100 г сливочного масла, закрыть крышкой, поставить на плиту, чаще потряхивая кастрюльку, чтобы макароны не подгорели. От погружения макарон в кипяток и до подачи на стол их надо варить и держать на самом малом огне в продолжение 1½ часа.

Еда
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