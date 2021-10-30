5 самых вкусных рецептов от русских писателей

В популярном трактире и гостинице семьи Пожарских в Торжке останавливались многие известные личности, в том числе и Пушкин, а их котлеты были даже внесены в царское меню. По легенде поэту очень понравилась вывеска, которую он увидел из окна «Евгений Онегин — булочных и портновских дел мастер», и он назвал так своего героя и роман в стихах.
В письме другу Соболевскому Пушкин так писал о котлетах:
«На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
(имянно котлет)
И отправься налегке».
Мякоть курицы без кожи пропустить через мясорубку, вмешать растопленное масло, сливки, перец, соль и пропустить снова через мясорубку. Добавить в фарш размоченный в молоке и отжатый хлеб. Сформировать овальные плоские заостренные котлеты. Обмакнуть во взбитое яйцо. Обвалять в сухарях и жарить с двух сторон на кипящем масле 8-10 минут до румяной корочки. Подавать с овощами.
Этот десерт очень любил Лев Толстой, и его до сих пор можно отведать в Ясной Поляне, фамильной усадьбе, где писатель прожил бОльшую часть жизни. В семье Толстых даже была присказка «Что сильней, чем смерть и рок? Сладкий АНКОВСКИЙ пирог!». Рецепт Софье Андреевне оставил их семейный доктор Анке, а вся «фишка» пирога в лимонном креме.
Тесто:
Для начинки:
(Примечание: Фунт — 400 г)
В книге рецептов Толстой рецепт пирога весьма лаконичен: «Один фунт муки, полфунта масла, четверть фунта толченого сахару, 3 желтка, одна рюмка воды. Масло, чтоб было прямо с погреба, похолоднее.
К нему начинка: четверть фунта масла растереть, два яйца тереть с маслом; толченого сахару полфунта, цедру с двух лимонов растереть на терке и сок с трех лимонов. Кипятить до тех пор, пока будет густо, как мед».
«Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова [дом Грибоедова, где располагалась литературная организация МАССОЛИТ]! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках?»
Для одной порции:
Шампиньоны порезать, потушить с луком, сделать пюре. Посолить, поперчить, добавить сливки, разложить в смазанные маслом кокотницы (чашки с толстыми стенками), выпустить сверху по одному яйцу, посыпать сыром, смешанным с сухарями, и запечь до загустения белка.
«Мы сидели в каминной. Жарко пылал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный».
Натираем цедру лимона. Выжимаем из лимона сок и помещаем все это в кастрюльку, добавив туда сахар. Добавляем портвейн и ставим кастрюльку на медленный огонь.
Помешиваем и ждём, когда растворится сахар, а параллельно ставим кипятиться чайник. Если сахар растворился, следует снять кастрюлю с огня и влить туда стакан кипятка, после чего накрыть ее крышкой и дать настояться.
Процедить и подать на стол.
«Кофе подавался ему так же тщательно, чисто и вкусно, как вначале, когда он, несколько лет назад, переехал на эту квартиру. Суп с потрохами, макароны с пармезаном, кулебяка, ботвинья, свои цыплята -- все это сменялось в строгой очереди одно другим и приятно разнообразило монотонные дни маленького домика».
В кипящую соленую воду положить 300 г итальянских макарон, варить до половины готовности на самом легком огне. Потом откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и класть макароны слоями, пересыпая каждый слой сухим сыром пармезан и поливая тремя ложками соуса из-под жаркого. Сверху положить 100 г сливочного масла, закрыть крышкой, поставить на плиту, чаще потряхивая кастрюльку, чтобы макароны не подгорели. От погружения макарон в кипяток и до подачи на стол их надо варить и держать на самом малом огне в продолжение 1½ часа.