5 самых вкусных рецептов от русских писателей

Если вы ищете, что бы такого необычного отведать, приготовьте любимые котлеты Пушкина или фирменный пирог по рецепту жены Льва Толстого.

1. Пожарские котлеты, которые любил Пушкин

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В популярном трактире и гостинице семьи Пожарских в Торжке останавливались многие известные личности, в том числе и Пушкин, а их котлеты были даже внесены в царское меню. По легенде поэту очень понравилась вывеска, которую он увидел из окна «Евгений Онегин — булочных и портновских дел мастер», и он назвал так своего героя и роман в стихах.

В письме другу Соболевскому Пушкин так писал о котлетах:

«На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай

(имянно котлет)

И отправься налегке».

500 г филе курицы,

2 ст. л. сливочного масла,

2 ст. л. сливок,

3 ломтика белого хлеба,

2/3 стакана молока,

1/2 ст. л. молотых сухарей,

1 яйцо, масло для жарения,

перец, соль, зелень.

Мякоть курицы без кожи пропустить через мясорубку, вмешать растопленное масло, сливки, перец, соль и пропустить снова через мясорубку. Добавить в фарш размоченный в молоке и отжатый хлеб. Сформировать овальные плоские заостренные котлеты. Обмакнуть во взбитое яйцо. Обвалять в сухарях и жарить с двух сторон на кипящем масле 8-10 минут до румяной корочки. Подавать с овощами.

2. Пирог Анке – рецепт от Софьи Андреевны, жены Льва Толстого

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Этот десерт очень любил Лев Толстой, и его до сих пор можно отведать в Ясной Поляне, фамильной усадьбе, где писатель прожил бОльшую часть жизни. В семье Толстых даже была присказка «Что сильней, чем смерть и рок? Сладкий АНКОВСКИЙ пирог!». Рецепт Софье Андреевне оставил их семейный доктор Анке, а вся «фишка» пирога в лимонном креме.

Тесто:

1 фунт муки,

½ фунта масла,

¼ фунта толченого сахару,

3 желтка,

1 рюмка воды.

Сливочное масло

Для начинки:

¼ фунта масла,

2 яйца;

½ фунта сахара,

3 лимона

(Примечание: Фунт — 400 г)

В книге рецептов Толстой рецепт пирога весьма лаконичен: «Один фунт муки, полфунта масла, четверть фунта толченого сахару, 3 желтка, одна рюмка воды. Масло, чтоб было прямо с погреба, похолоднее.

К нему начинка: четверть фунта масла растереть, два яйца тереть с маслом; толченого сахару полфунта, цедру с двух лимонов растереть на терке и сок с трех лимонов. Кипятить до тех пор, пока будет густо, как мед».

3. Яйца-кокотт из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»

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«Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова [дом Грибоедова, где располагалась литературная организация МАССОЛИТ]! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках?»

Для одной порции:

1 яйцо

1 ст.л. сливочного масла

1 ст.л. тертого твердого сыра

для пюре:

500 г шампиньонов

100 мл жирных сливок

1 большая луковица

сливочное масло

соль, перец по вкусу

Шампиньоны порезать, потушить с луком, сделать пюре. Посолить, поперчить, добавить сливки, разложить в смазанные маслом кокотницы (чашки с толстыми стенками), выпустить сверху по одному яйцу, посыпать сыром, смешанным с сухарями, и запечь до загустения белка.

4. Коктейль 18+ из книги Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"»

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«Мы сидели в каминной. Жарко пылал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный».

300 мл портвейна

200 мл воды

1/2 лимона

1 ст .л. сахара

Палочка корицы

4-5 гвоздик

Натираем цедру лимона. Выжимаем из лимона сок и помещаем все это в кастрюльку, добавив туда сахар. Добавляем портвейн и ставим кастрюльку на медленный огонь.

Помешиваем и ждём, когда растворится сахар, а параллельно ставим кипятиться чайник. Если сахар растворился, следует снять кастрюлю с огня и влить туда стакан кипятка, после чего накрыть ее крышкой и дать настояться.

Процедить и подать на стол.

5. Макароны с пармезаном - любимое блюдо Обломова

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«Кофе подавался ему так же тщательно, чисто и вкусно, как вначале, когда он, несколько лет назад, переехал на эту квартиру. Суп с потрохами, макароны с пармезаном, кулебяка, ботвинья, свои цыплята -- все это сменялось в строгой очереди одно другим и приятно разнообразило монотонные дни маленького домика».

300 г макарон;

100 г сливочного масла;

100 г пармезана;

соус из-под жаркого.

В кипящую соленую воду положить 300 г итальянских макарон, варить до половины готовности на самом легком огне. Потом откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и класть макароны слоями, пересыпая каждый слой сухим сыром пармезан и поливая тремя ложками соуса из-под жаркого. Сверху положить 100 г сливочного масла, закрыть крышкой, поставить на плиту, чаще потряхивая кастрюльку, чтобы макароны не подгорели. От погружения макарон в кипяток и до подачи на стол их надо варить и держать на самом малом огне в продолжение 1½ часа.