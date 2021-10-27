Как прапорщик стал Верховным главнокомандующим русской армии

Николай Крыленко был юристом и ярым революционером. В армию попал случайно и был назначен Лениным главнокомандующим для особой миссии.

22 ноября 1917 года произошло неслыханное для русской армии событие. Впервые в истории ее возглавил не император или генерал, а всего лишь младший офицер — прапорщик.

Николай Васильевич Крыленко был назначен Владимиром Лениным Верховным главнокомандующим вовсе не для того, чтобы вести Россию к победе в Первой мировой войне. Его задачей было как можно скорее вывести ее из этого конфликта.

Путь к вершине власти

Николай Крыленко. Sputnik Sputnik

Крыленко по сути никогда не был настоящим военным, да и не считал себя таковым. Его, как имеющего высшее образование (он учился на историко-филологическом и юридическом факультетах), перед самой войной отправили проходить годовую военную службу в пехотном полку города Люблина. После ее окончания Николай Васильевич был произведен в прапорщики запаса.

Настоящим же делом жизни Крыленко была революционная борьба. В девятнадцатилетнем возрасте в 1904 году он примкнул к большевикам и с тех пор активно занимался пропагандой и агитацией, участвовал в митингах, издавал и распространял подпольные газеты, играя при этом в кошки-мышки с политической полицией империи. «Профессиональный революционер... выдающийся юрист... блестящий публицист, талантливый трибун», — так описывал Николая Васильевича один из ближайших соратников Ленина Василий Васильев.

В 1915 году, когда Первая мировая была в самом разгаре, Крыленко был арестован как уклоняющийся от службы и помещен под арест. В следующем году его, однако, освободили и отправили на Юго-Западный фронт в качестве офицера связи. Но и там Николай Васильевич продолжил заниматься своей агитационной деятельностью, призывая к немедленному прекращению войны.

ТАСС ТАСС

Чем больше Россия погружалась в революционный хаос, тем выше поднимался Крыленко. Когда в стремительно разваливающейся армии стали создаваться выборные политические организации — так называемые солдатские комитеты — он неизменно был в них на первых ролях. Приняв активное участие в большевистском перевороте, Николай Васильевич вошел в первое советское правительство — Совет народных комиссаров, где курировал вопросы армии и флота.

Во главе армии

Большевики прекрасно понимали, насколько важно для удержания власти вывести Россию из Первой мировой войны. Первым же их декретом стал принятый 8 ноября 1917 года Декрет о мире, предлагавший «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире», который следовало заключить без аннексий и контрибуций.

Несмотря на то, что декрет был проигнорирован воюющими державами, Ленин отдал указание Верховному главнокомандующему генералу Николаю Духонину начать с противником мирные переговоры. Последний отказался подчиниться и «за неповиновение предписаниям Правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям», был 22 ноября уволен с должности. Вместо него в тот же день назначили прапорщика Крыленко.

Крыленко в 1918 году. Общественное достояние Общественное достояние

«Это назначение является вершиной позора, до которого дошла русская армия», — писал генерал Алексей Будберг, ставший впоследствии одним из главных деятелей Белого движения в Сибири: «Первым распоряжением нового Главковерха... было радио (радиограмма), приказывавшее «каждому полку самостоятельно заключить на своем участке перемирие». В этом распоряжении вылилось все военное, политическое и умственное убожество этого ублюдка российской действительности. У него не хватило мозгов, чтобы понять, что по ту сторону фронта стоит настоящая армия и что на подобное предложение оттуда даже и не ответят».

Тем не менее, Крыленко поставленную перед ним задачу выполнил. В начале декабря на фронтах наступило относительное затишье, а в Брест-Литовске начались мирные переговоры между советской делегацией и представителями Центральных держав.

3 декабря Николай Васильевич прибыл в Могилев (на территории Белоруссии) в Ставку Верховного главнокомандующего, чтобы арестовать «врага народа» Духонина. Суда генерал так и не дождался. Несмотря на протесты Крыленко, в вагон, где он находился, ворвалась толпа разъяренных матросов и заколола его штыками. В годы Гражданской войны выражение «отправить в штаб к Духонину» стало крылатым и означало расстрел без суда и следствия.

Юрист, шахматист и альпинист

Нарком юстиции Крыленко на одном из судебных процессов в 1936 году. Getty Images Getty Images

Вскоре после заключения 3 марта 1918 года Брестского мира, означавшего выход России из Первой мировой войны, Крыленко обратился к Ленину с просьбой об отставке с должности Верховного главнокомандующего. Бывший прапорщик решил вернуться к своей основной профессии юриста, став в итоге одним из родоначальников советской юстиции.

В годы Гражданской войны он руководил чрезвычайными судебными органами — революционными трибуналами, в дальнейшем выступал государственным обвинителем на крупных политических процессах, занимал посты прокурора РСФСР и народного комиссара юстиции СССР. При непосредственном участии Крыленко закладывались юридические основы для проведения массовых репрессий конца 1930-х годов, распространялась практика наказаний по политическим мотивам, массовых арестов и внесудебных преследований.

Вместе с тем Николай Васильевич стал «отцом» спортивного альпинизма в Советском Союзе, добившись его признания на государственном уровне. Он не только организовывал альпинистские экспедиции на Памир, но и сам в них активно участвовал. «Горы коварны, опасны, но человек может покорить их, если не будет отступать перед трудностями... Постоянный тренаж ума, ловкости, храбрости. Чем не школа для будущих воинов, красных командиров?» — утверждал Крыленко.

Крыленко в 1937 году. Getty Images Getty Images

Немалую роль Николай Крыленко сыграл и в популяризации в СССР шахмат. Возглавляя шахматно-шашечную ассоциацию страны, он в течение четырнадцати лет был редактором профильного журнала и добился проведения в Москве нескольких международных турниров с участием лучших шахматистов планеты.

Как правило, организаторы массовых репрессий в Советском Союзе сами нередко оказывались на скамье подсудимых. Не избежал этой судьбы и Николай Крыленко. В период «Большого террора» в 1938 году он был арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской организации и вскоре расстрелян. В 1955 году его посмертно реабилитировали за отсутствием состава преступления.