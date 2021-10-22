Как герои Российской империи стали Героями Советского Союза

Некоторые из них открыто носили на груди царские награды вместе с советскими. Хотя официального разрешения властей на это дано не было.

Многие военнослужащие царской армии, прошедшие поля сражений Первой мировой войны, в дальнейшем участвовали и в Великой Отечественной. Случалось, что они за свою храбрость в бою были удостоены как наград Российской империи — Георгиевских крестов одной из четырех степеней, так и советских орденов и медалей.

Вместе с тем были и такие, кому удалось максимально проявить себя и собрать самые почетные имперские и советские награды. В Первой мировой они, получив Георгиевские кресты всех четырех степеней, становились полными Георгиевскими кавалерами, а за доблесть, проявленную в войне против нацистской Германии, им присваивали звание Героев Советского Союза.

Иван Тюленев

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«Среднего роста, необычайно крепко сбитый и отличавшийся правильным телосложением, Иван Владимирович в седле превращался в настоящего кентавра, будто срастаясь с конем», — такую характеристику кавалеристу 5-го драгунского Каргопольского полка Ивану Тюленеву дал один из его сослуживцев.

Своего первого Георгиевского креста низшей, 4-й степени он удостоился за то, что 14 июля 1915 года вместе с двумя товарищами атаковал численно превосходящий их немецкий разъезд, изрубил 11 солдат противника, а еще троих взял в плен. Дальнейшие бои принесли ему еще три Георгиевских креста и звание унтер-офицера.

На начало вторжения вермахта в Советский Союз генерал армии Иван Тюленев командовал войсками Южного фронта. Как и для всех советских военачальников начальный период войны стал для него катастрофой. «Он не умеет наступать, но не умеет также отводить войска. Он потерял две армии таким способом, каким не теряют даже и полки», — такую нелицеприятную характеристику Тюленеву дал тогда Сталин.

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Ивана Владимировича направили на Урал готовить резервные дивизии, с чем он успешно справился. Пиком же его военной карьеры стало командование войсками Закавказского фронта, которые не позволили противнику овладеть Кавказом и прорваться к нефтяным месторождениям в районе Баку и Грозного.

Несмотря на его заслуги, звание Героя Тюленеву долго не давали. «Наверное, надо был сдать Кавказ, а затем освободить. Тогда бы и оценка деятельности командования фронта была бы выше», — сокрушался Иван Владимирович. Лишь в 1978 году, буквально за несколько месяцев до смерти 86-летнего Тюленева удостоили высокой чести.

Константин Недорубов

В один из ясных августовских дней в самом начале Первой мировой войны группа донских казаков под ураганным артиллерийским огнем противника прорвалась в расположение австрийской батареи и захватила ее вместе с прислугой и боекомплектом. Так командовавший ею урядник Константин Недорубов заслужил свой первый Георгиевский крест.

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В дальнейшем к нему прибавилось еще три креста: за взятие в плен 52 австрийских солдат с офицером, а также за захват немецкого штаба с важной документацией. Командование не оставило без внимания и то мужество и отвагу, с которыми Константин Иосифович дрался в ходе широкомасштабной наступательной операции русской армии в 1916 году — так называемого Брусиловского прорыва.

Любопытно, что во время Гражданской войны в России будущий Герой Советского Союза воевал (как и значительная часть донского казачества) за белых. Однако, попав в плен к красным, перешел на их сторону. В скором времени Недорубов вновь оказался в плену — теперь уже у белых. Судьба была к нему благосклонна: ввиду военных заслуг расстреливать полного Георгиевского кавалера не стали.

В самом начале войны между СССР и нацистской Германией Константин Иосифович попытался записаться в действующие части, но получил отказ по причине преклонного возраста — ему шел уже шестой десяток. «Молодые солдаты гибнут тысячами, потому как неопытные. А я четыре "Георгия" на войне с немцами получил. Так что я знаю, как с ними нужно воевать», — эмоционально отреагировал Недорубов.

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В конце концов, осенью того же года ему удалось вступить в Донскую казачью кавалерийскую дивизию, в которой он стал командиром эскадрона.

Опытный кавалерист, Недорубов превратил свое подразделение в сплоченную боевую единицу, которая одинаково эффективно действовала как в обороне, так и в нападении. Количество уничтоженных эскадроном солдат и офицеров противника исчислялось сотнями. В одном только бою у села Маратуки на счету самого Константина Иосифовича — 70 убитых немцев.

В 1943 году Константину Недорубову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он благополучно пережил войну и умер в почтенном возрасте 89 лет в 1978 году.

Григорий Агеев

Когда в 1915 году Григорий Агеев сбежал на фронт «бить германца», ему не исполнилось еще и четырнадцати лет. Юный возраст не помешал ему, тем не менее, стать вскоре полным кавалером Георгиевского креста.

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Свой первый крест Агеев получил за то, что пробрался в немецкий окоп, выкрал пулемет с боекомплектом и дотащил его к своим. В дальнейшем Григорий Антонович неизменно демонстрировал на фронте храбрость и самоотверженность, в составе пулеметной команды он буквально месяцами не выходил из боев. Войну Агеев закончил старшим унтер-офицером с четырьмя Георгиевскими крестами на груди.

Во время Великой Отечественной войны Агеев стал одним из создателей истребительных батальонов народного ополчения Тулы. Эти добровольческие формирования состояли из не подлежащих первоочередному призыву советских граждан и занимались в тылу борьбой с вражескими диверсантами и шпионами, а также отловом дезертиров и мародеров. 26 октября 1941 года батальоны были сведены в единый Тульский рабочий полк.

Расположенная южнее Москвы Тула играла важнейшую роль в обороне Москвы осенью 1941 года. Именно через нее к столице рвалась 2-я танковая армия Гейнца Гудериана, намеревавшаяся закрыть кольцо окружения главного советского города с юго-востока.

В ходе боев за город Агеев, ставший комиссаром рабочего полка, всегда был на передовой, поддерживал не обстрелянных новичков, поднимал бойцов в атаки, участвовал в прикрытии отхода частей 50-й армии на новые рубежи. Воевать, однако, Григорию Антоновичу было суждено недолго — 30 октября его срезала пулеметная очередь.

«Гибель комиссара остро переживал весь полк», — вспоминал командующий 50-й армией генерал Иван Болдин: «Небольшая рощица, в которой лежало его тело, оказалась уже по ту сторону фронта. Как же забрать его, чтобы похоронить с воинскими почестями? Нашлись три смельчака, которые ползком пробрались в захваченную врагом рощу и, рискуя жизнью, буквально из-под носа у гитлеровцев выкрали мертвого Агеева и доставили его в Тулу».

Звание Героя Советского Союза Григорию Агееву было присвоено посмертно в канун 20-летия Победы в войне 8 мая 1965 года.