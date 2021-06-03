Советские герои-мусульмане Великой Отечественной войны

Более полутысячи мусульман были удостоены звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Пришедшие к власти в России большевики открыто провозгласили в качестве своей задачи содействовать «отмиранию религиозных предрассудков». Однако во многих семьях люди сохраняли веру в Бога за закрытыми дверями. Поэтому не осталось очевидных свидетельств, исповедовали ли эти герои Ислам. Но их сегодняшние соотечественники уверены, что они были истинными мусульманами в душе.

Муса Джалиль

ТАСС ТАСС

Известный татарский поэт и военный корреспондент Муса Джалиль в свое время даже посещал мусульманскую духовную школу (медресе), что не помешало ему в дальнейшем вступить в молодежную коммунистическую организацию комсомол, а во время войны против нацистской Германии стать политруком Красной Армии.

Долгое время Джалиля в СССР считали предателем и изменником родины. Попав в 1942 году в плен, он вскоре вступил в созданный немцами так называемый легион «Идель-Урал». Это воинское формирование привлекало в свои ряды военнопленных Красной Армии из числа представителей народов Поволжья (татар, башкир, мордвы, марийцев, чувашей и удмуртов), выразивших желание бороться против большевизма.

Истинной целью Джалиля, однако, было отнюдь не воевать за Третий рейх, но уничтожить легион «Идель-Урал» изнутри. Он стал одним из наиболее важных членов подпольной организации, сформированной внутри легиона и проводившей активную пропагандистскую работу среди личного состава. Немцы поручили Мусе разъезжать по лагерям для военнопленных и вести там нацистскую агитацию. На деле же он использовал эту возможность для вербовки новых членов сопротивления.

В результате деятельности подпольщиков первый же отправленный в зону боевых действий батальон «Идель-Урала» перебил своих немецких офицеров и почти в полном составе перешел к партизанам. Остальные шесть батальонов также оказались сильно распропагандированными и считались небоеспособными и крайне ненадежными.

Мусу Джалиля арестовали в августе 1943 года и через год казнили на гильотине. Его имя было очищено уже после войны, и в 1956 году он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Ханпаша Нурадилов

Дом-музей И.А. Плиева Дом-музей И.А. Плиева

Ханпаша Нурадилов провоевал всего лишь чуть больше года, но за это время успел прославиться на весь Советский Союз. Уничтожив в общей сложности 920 немецких солдат, молодой чеченец стал самым результативным пулеметчиком Красной Армии.

Не раз во время боя Нурадилов был ранен и оставался единственным выжившим из своего расчета, но он всегда сражался до последнего, нанося противнику ощутимые потери. После одного только боя у украинского села Байрак весной 1942 года командир кавалерийского эскадрона, которому Ханпаша обеспечивал огневую поддержку, насчитал больше трех сотен немецких солдат, сраженных его пулеметом.

Нурадилов, которому только-только исполнилось 18 лет, погиб на подступах к Сталинграду 12 сентября 1943 года. В следующем году ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Домулло Азизов

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Уроженец Таджикской ССР младший сержант Домулло Азизов внес свой вклад в успех одной из самых важных операций Красной Армии в Великой Отечественной войне, а именно — форсирования реки Днепр осенью 1943 года.

15 октября под сильным огнем противника Азизов переправлялся на другой берег в Лоевском районе Белоруссии в составе одной из первых десантных групп. Не дожидаясь причала, он выскочил из лодки, по пояс в воде устремился к суше и ворвался в немецкие траншеи. Уничтожив гранатой расчет пулемета, Домулло развернул его в сторону врага и сдерживал его контратаки до подхода подкреплений.

Герой Советского Союза Домулло Азизов погиб в ходе боев за освобождение Гомельской области Белоруссии спустя всего лишь девять дней после совершения своего подвига и был похоронен там же в братской могиле.

Юсуп Акаев

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Советские газеты называли его «храбрым сердцем» и «человеком-легендой». Кумык (тюркоязычный народ, проживающий на территории Дагестана) Юсуп Акаев был одним из наиболее прославленных летчиков авиации Черноморского флота.

На своем «летающем танке» штурмовике Ил-2 он совершил 104 боевых вылета, уничтожил восемнадцать кораблей различных типов, три паровоза, одиннадцать танков и много другой боевой техники противника.

Вражеские корабли Акаев атаковал не пикируя на них с высоты, а подлетая к ним на сверхмалых высотах. Приблизившись, он сбрасывал бомбы и резко поднимал машину вверх. Такой способ бомбометания таил в себе большие риски, но вместе с тем и высокую эффективность.

Юсуп Акаев стал одним из немногих летчиков-штурмовиков, кому удалось выйти победителем из неравного воздушного боя против двух вражеских истребителей.

Герой Советского Союза Акаев дожил до победы в Великой Отечественной войне, однако наслаждаться мирной жизнью ему было не суждено. Полученные ранения подорвали здоровье летчика, и в 1949 году в возрасте всего 27 лет он скончался.

Алия Молдагулова

Государственный центральный музей современной истории России Государственный центральный музей современной истории России

Героиня Советского Союза казашка Алия Молдагулова с отличием окончила Центральную женскую школу снайперской подготовки и записала на свой счет несколько десятков вражеских солдат. Однако прославилась она не своей снайперской деятельностью.

В своем последнем бою в Псковской области в январе 1944 года Алия выступила в совершенно несвойственной для снайпера роли. После гибели командира роты она со словами «За Родину! Вперед!» подняла солдат в атаку и первой ворвалась в траншеи врага.

Будучи раненной осколком мины, Алия Молдагулова даже приняла участие в рукопашной схватке. Еще одно полученное ранение оказалось для восемнадцатилетней девушки смертельным.