Кому из русских православных священников нельзя жениться?

Если перед вами стоит женатый мужчина без обручального кольца, то это не обязательно лавелас, скрывающий свою несвободу. Это может быть женатый русский православный священник, которому кольцо носить не полагается.

В русской православной традиции – в отличие от католичества – священники могут быть женатыми. Но не все. Как выпускники российских духовных академий выбирают жизненный путь? После окончания обучения у них есть выбор: продолжить служить Богу как белое или черное духовенство. Первые – должны жениться и принять сан священнослужителя. Вторые же становятся монахами.

Учащиеся Екатеринодарской духовной семинарии в Краснодаре во время богослужения Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

«Когда нужно принимать это решение? Здесь никакого насилия нет», - говорит ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Феодорит. «Кто-то приходит в семинарию уже зрелым человеком и уже с определенной жизненной программой: чтобы сначала отучиться, а потом уже служить Богу на приходе или в каком-то конкретном монастыре (скажем, где он уже был послушником). Кто-то еще думает. Кто-то, к сожалению, даже на выпускном курсе еще не знает, что ему делать потом».

Чем отличается белое и черное духовенство?

Представители черного духовенства, то есть монахи, принимая постриг, дают три обета: безбрачия, послушания и нестяжательства. Но хоть жениться им нельзя, для них открывается перспектива «карьерной лестницы» внутри православной церкви. Именно они впоследствии могут стать епископами, митрополитами и патриархами - то есть взойти на вершину церковной иерархии.

Традиционно считалось, что именно путь монаха может привести к настоящей праведности, настоящим высотам духовной жизни и, возможно, даже святости. В истории РПЦ был лишь один случай, когда к лику святых причислили белого священника. Им был крупный религиозный деятель XIX века Иоанн Кронштадтский, оказавший огромное воздействие на жизнь в России на рубеже веков. Однако справедливости ради надо заметить, что формально женившись, Иоанн Кронштадский фактически выбрал путь монашеский и исполнял все его правила, с женой он жил, как с сестрой, и плотских отношений не имел.

Представители же «белого» духовенства жениться просто обязаны, это давняя традиция русской православной церкви. Они становятся приходскими священниками и должны иметь столько детей, сколько Бог даст.

В самых крайних случаях священники могут развестись (официально единственной причиной для развода церковь считает измену, но каждый случай решается индивидуально). Разведенные священники, однако, лишаются своего сана. Овдовевший же священник повторно жениться не может.

Батюшки и матушки

Традиционный образ русского священника-«батюшки» - это бородатый человек в рясе, с многочисленными детьми и женой-«матушкой» в длинной юбке и платочке. Претенденту на роль священника жену могут «подобрать» и уж точно ее должны одобрить высшие по чину люди. Даже сейчас студенты семинарии, которые собираются жениться, проходят небольшое собеседование с ректором - своеобразную проверку. Прежде чем дать свое одобрение, молодым иногда приходится ждать - что ж, проверка чувств и истинности намерений. «Это очень древняя традиция. Бывали случаи, когда ректор просил пару подождать полгода, и через 6 месяцев они разошлись», - говорит выпускник петербургской духовной академии.

Праздничная литургия в Казанском соборе на Красной площади Игорь Палкин/Sputnik Игорь Палкин/Sputnik

Женитьба священника не подразумевает обязательность личного счастья, и в своей семейной жизни он прежде всего должен служить Богу. Именно поэтому ему не полагается обручального кольца, так как в первую очередь священник «обручен Церковью», а не с женой. Даже если мужчина уже был женат до посвящения в священнический сан, в день посвящения обручальное кольцо снимается с его руки. Это – символ того, что теперь он не принадлежит ни себе, ни своей семье в полной мере, ведь главная миссия православного батюшки – служение Богу и пастве.

Матушка - жена священника - традиционно становится важным человеком в церкви, она много помогает с приходом, занимается благотворительностью, может возглавлять церковный хор. Однако не все матушки обязаны посвятить себя церкви - в современном мире у матушек часто есть высшее образование, да и вообще они часто довольно прогрессивные женщины. Это больше не молчаливые создания, стоящие за спиной своих служащих Богу мужей.

Например, матушка Алина Бабкина, жена священника одной из московской церквей, ведет довольно популярный канал в ТикТоке. Для своих 35 тысяч подписчиков она развенчивает стереотипы о священниках и церковной службе и отвечает на разные вопросы - даже на самые откровенные, – например, о том, как они с супругом относятся к контрацепции и планированию семьи.. Алина поражает своих фолловеров тем, что ходит без платочка на голове – без казалось бы, главной детали традиционного образа матушки. Алина показывает, что для матушки гораздо важнее не соответствовать образу, а поддерживать в своей семье любовь – и даже разделение обязанностей.

«Когда два человека знают друг друга, они знают свои сильные и слабые стороны», - рассказала Алина на радио Вера. «И я могу быть уверена, что мой муж, несмотря на мою болезнь или плохое самочувствие, точно встанет пораньше, сварит кашу ребенку, порежет туда яблочко — и все будут накормлены».

А вот матушка Анна Кузнецова, имеющая семерых детей, и вовсе занялась большой политикой. Несколько лет она была уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка, а теперь стала депутатом Государственной Думы.

Современные священники и монахи

Звонарь Свято-Успенского Космина мужского монастыря монах Андрей Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Классическая «модель» церковного пути выглядит так: семинария, выбор пути и служба в церкви или монастыре. Однако 70 лет атеизма в СССР и возвращение Церкви в жизнь общества в начале 90-х внесли свои изменения в традиционный путь священства. Тогда священниками, как впрочем и монахами, становились уже не юноши по зову сердца, но часто взрослые уже люди - вчерашние инженеры, учителя, химики. У каждого могла быть своя история, в том числе и семейная. Однако в монахи точно не могут постричь человека, у которого есть семья и маленькие дети или иждивенцы. Он должен быть свободен от подобных обязательств.

Из современных духовных «лидеров» русских православных многие имеют очень интересную биографию. Так известный проповедник отец Александр Мень стал священником после отчисления из пушно-мехового института, на тот момент он был женат и самостоятельно прошел курс духовной академии.

Митрополит Тихон Шевкунов Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

А например, митрополит Тихон Шевкунов, которого считают негласно духовником Владимира Путина, в юности окончил институт кинематографии, и лишь после этого принял православие в 1980-х. Он стал послушником в монастыре, в 1990-х был пострижен в монахи и даже стал игуменом возрожденного Сретенского монастыря в Москве. А вот семинарию окончил уже после этого - более того, сначала был назначен ректором этой семинарии! Сегодня он является известным церковным деятелем, председателем Патриаршего совета по культуре, автором популярных книг (например, сборник рассказов «Несвятые святые» переведен на несколько языков).