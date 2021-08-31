10 животных-блогеров, на которых вам нужно подписаться

1. Кот Хосико

Один из самых популярных в мире котов - русский, хотя у него и японское имя. Его хозяева, Роман и Ксения, живут в Москве и снимают забавные ролики и фото о безмятежной жизни невероятно харизматичного рыжего котика породы Скоттиш-страйт. Имя Хосико, что означает «звездный ребенок», придумала их дочка. Она же предложила создать ему блог, который сейчас насчитывает почти 2 млн подписчиков. Хосико теперь часто сотрудничает с производителями кормов, зоомагазинов и игрушек для котов - настоящая звезда!

2. Енот Тема

Когда Тема выходит на прогулку вместе со своей хозяйкой Еленой по улицам Кемерово (Сибирь), то мгновенно оказывается в центре внимания всех прохожих. Но его это, похоже, не смущает - у него уже более 320 тысяч подписчиков в Instagram, и к славе он привык. В доме он появился случайно, когда ему было чуть меньше 3 месяцев, но девушка решила его оставить. А этим летом Тема совершил свое первое большое автопутешествие по России и побывал на Черном море!

3. Соболь Умора

Умора родилась на меховой ферме и была совсем крошкой, когда ее выкупила в 2018 году москвичка Евгения. «Условия, в которых содержали Умору, были отвратительные – там зверьки сидят по 8 месяцев в маленьких, грязных клетках», - рассказывала девушка. Зачем она это сделала? Решила спасти хотя бы одну жизнь, по ее признанию. А сейчас Умора - настоящий блогер с 230 тысячами подписчиков. В соцсетях Евгения рассказывает о соболином характере (иногда довольно вредном, а иногда - невероятно милом) и о том, как спасти других животных.

4. Корги Рыжий

Этот очаровательный пес по кличке Рыжий - самый настоящий полицейский в Нижнем Новгороде, который после 7 лет службы ушел на заслуженную пенсию. Рыжий помогал сотрудникам транспортной полиции искать наркотики, и делал это весьма успешно. Сейчас он занимается развитием собственного блога - у него более 20 тысяч читателей. А еще думает о карьере актера и принимает участие в съемках.

5. Кот Мостик

Дмитрий Макеев/Sputnik Дмитрий Макеев/Sputnik

Вы когда-нибудь видели настолько серьезного кота? Однажды он просто пришел к строителям Крымского моста и остался навсегда, став полноправным членом стройки. Кот Мостик получил каску, должность руководителя и целый отдел в подчинение, который состоял из чайки Валеры, дельфина Максима, ящерицы Оксаны и еще нескольких сотрудников. После завершения строительства Мостик стал корреспондентом «РИА Новости Крым». У него и пресс-карта имеется.

6. Пума Месси

Шикарная пума, названная в честь футболиста Месси, живет в Пензе с хозяевами Марией и Александром. Они увидели Месси в контактном зоопарке, когда ему было всего три месяца: он был больной и худой, но ребята влюбились в него с первого взгляда и решили выкупить у владельца. А сейчас посмотрите на этого красавца! Несмотря на огромные размеры, он ведет себя, как большой котик: зевает, спит на хозяйских вещах и слегка опасается пылесоса. При этом Мария и Александр не забывают консультироваться с тренерами и ветеринарами. Сначала они все жили в однокомнатной квартире, а пару лет назад перебрались в частный дом с большим участком, где Месси свободно гуляет. За его жизнью наблюдают уже 1,5 млн подписчиков.

7. Пантера Луна

Девушка Виктория из Сибири (город она скрывает) - по профессии зоолог. Как-то раз в передвижном зоопарке черная пантера родила котенка и отказалась его кормить. Малышка слабела на глазах, и сотрудники зоопарка обратились к Виктории за помощью. Она забрала котенка домой и стала кормить из бутылочки. Зоопарк тем временем уехал, и маленькая пума по кличке Луна осталась у Виктории. Помогает в воспитании девушке ротвейлер Венза, который стал ей старшим другом. Сейчас Луне около года, и она уже стала больше Вензы, хотя все еще считает себя котенком. У нее более полумиллиона поклонников по всему миру.

8. Мини-пиг Джузеппа

А в Екатеринбурге живет самый фотогеничный мини-пиг по кличке Джузеппа. Его хозяйка Анастасия признается, что всегда хотела дома мини-пига, и была ужасно счастлива, когда он (вернее, она, это девочка) появился. Сейчас она весит всего 7 кг, много спит, любит загорать на солнышке и постоянно просит есть. А еще у нее целая армия поклонников!

9. Авиамедведь Мансур

Медведь Мансур появился на аэродроме еще маленьким: был голодным, напуганным и вышел к людям из леса. Летчики его сразу накормили, приютили и разрешили остаться. А спустя время медведь так привязался к людям, что вообще расхотел уходить в дикую природу. Сейчас он живет в Калужской области в большом вольере с бассейном в лесу и, как в детстве, обожает играть со своим «приемным папой», летчиком Андреем.

10. Медведь Степан

Legion Media Legion Media

Глядя на эти фотографии, начинаешь верить, что у каждой русской семьи обязательно дома живет медведь. Степан попал к московской семье Светланы и Юрию в возрасте 3 месяцев, а сейчас ему уже 28 лет! Вместе они смотрят телевизор, пьют чай, играют в мячик и гуляют по лесу. А еще Степан снимается в кино.