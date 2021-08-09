Как американский летчик на советско-польской войне придумал Кинг Конга

Группа американских добровольцев приняла участие в войне поляков против большевиков в 1919-1921 годах. Среди них оказался и будущий создатель знаменитого Кинг Конга.

После развала Российской империи на ее осколках образовался целый ряд новых государств, наиболее мощными из которых стали Советская Россия и Польская республика. В начале 1919 года они начали между собой ожесточенную борьбу за украинские и белорусские территории.

Несколько десятков американских летчиков приняли участие в советско-польской войне на стороне Варшавы. Что же они забыли в столь далекой для них Восточной Европе?

Эскадрилья Костюшко

Первые американские пилоты в Польше. Общественное достояние Общественное достояние

Идея привлечь американских военных пилотов к войне против большевиков родилась у капитана армии США (также летчика) Мериана Купера весной 1919 года, когда он посещал Польшу в составе гуманитарной миссии Американской администрации помощи.

В самом участии американцев в войне против Советской России не было ничего невероятного. Уже почти год как воинские контингенты США были задействованы в широкомасштабной интервенции в страну, действуя на ее севере и Дальнем Востоке. Польша могла стать очередным фронтом, где американцы поддержали бы противостоящие коммунистам силы.

Мериан Купер во Львове. Общественное достояние Общественное достояние

Для Купера в решении воевать за Польшу были и личные мотивы. Его прапрадедушка бок о бок сражался вместе с героем Войны за независимость США генералом польского происхождения Казимежем Пулавским и стал свидетелем его гибели в битве за Саванну в 1779 году. В семье Мериана чтили память известного поляка, и летчик хотел тем самым отдать долг его исторической родине. «Каждый день я терзаюсь, что делаю так мало для дела польской свободы, в то время как Пулавски сделал так много для нас...» — писал Купер отцу.

Предложение Купера поддержал генерал Тадеуш Розвадовский, а следом и сам глава государства — Йозеф Пилсудски. Капитан отправился во Францию вербовать своих коллег, несмотря на окончание Первой мировой войны все еще находящихся в Европе. Большую помощь ему оказал майор Седрик Фаунтлер, ставший в дальнейшем первым командиром авиационного подразделения американских добровольцев.

Летчики эскадрильи имени Тадеуша Костюшко в 1920 году. Общественное достояние Общественное достояние

Первые семь человек прибыли в Польшу в сентябре 1919 года. В общей сложности 21 американский летчик принял участие в советско-польской войне.

7-я авиаэскадрилья, в которую были зачислены американцы, была вскоре переименована в 7-ю истребительную эскадрилью имени Тадеуша Костюшко. Имя было выбрано неслучайно. Как и Пулавский, Костюшко почитался в Польше и в США как герой войн за независимость обоих государств.

Боевой путь

Советские военно-воздушные силы находились тогда в плачевном состоянии, и летчикам эскадрильи Костюшко по большему счету не пришлось участвовать в воздушных схватках. В ходе Киевской наступательной операции польской армии в апреле 1920 года американцы на своих истребителях Альбатрос D.III и Ансальдо A.1 проводили разведку, развозили припасы, бомбили советские города и атаковали вражеские войска, топили корабли Днепровской флотилии и осуществляли поддержку польских частей и подразделений.

Самолеты Альбатрос D.III 7-й истребительной эскадрильи. Общественное достояние Общественное достояние

В конце мая того же года 1-я конная армия Семена Буденного перешла в масштабное наступление, вынудив польские войска оставить Киев и хаотично отступать на запад. Несколько раз американские летчики были на волоске от того, чтобы не попасть в плен к красным кавалеристам. Им приходилось бросать свои самолеты на аэродромах и буквально спасаться бегством.

Звездным часом эскадрильи Костюшко стали бои за Львов в июле-августе 1920 года. Американские летчики совершали по несколько десятков боевых вылетов в день, подвергая противника непрекращающимся атакам и держа его в постоянном напряжении. В итоге, они внесли свой значительный вклад в то, что 1-я конная армия Буденного увязла подо Львовом и не смогла вовремя прибыть под Варшаву, где войска Михаила Тухачевского потерпели тяжелое поражение.

7-ю истребительная эскадрилья во Львове. Общественное достояние Общественное достояние

«Американские пилоты, несмотря на изможденность, сражаются как сумасшедшие. Без их помощи нас бы давно уже черти прибрали», — отмечал польский генерал Антоний Листовский.

За весь период конфликта, завершившегося весной 1921 года, эскадрилья потеряла троих летчиков. Целый ряд пилотов были удостоены высшей военной награды Польской республики — ордена «Virtuti militari» («Военной доблести»).

Не все американцы покинули страну после наступления мира. Некоторые продолжили службу в польских военно-воздушных силах, остро нуждающихся в пилотах с таким богатым боевым опытом.

Мериан Купер/Кинг Конг. Общественно достояние; Merian C. Cooper/RKO Radio Pictures, 1933 Общественно достояние; Merian C. Cooper/RKO Radio Pictures, 1933

Интересно сложилась судьба Мериана Купера. В июле 1920 года он был сбит и попал в советский плен, в котором провел девять месяцев. В конце концов, ему удалось сбежать и через Латвию вернуться в Польшу. Позже, уже на родине летчик стал одним из основателей известной американской авиакомпании Pan Am, а также прославился в качестве режиссера, сняв в 1933 году культовый фильм «Кинг Конг».

Существует легенда, что знаменитый монстр был придуман Купером именно в плену. Изучая от скуки русский язык, он взялся за чтение сказки в стихах «Крокодил» советского детского писателя Корнея Чуковского, где среди прочих были строки о дикой горилле, схватившей маленькую девочку Лялю и забравшейся вместе с ней на карниз высокого здания...