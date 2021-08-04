Малоизвестные советские лидеры

Они не оставили после себя яркого следа в истории. Однако на их правление тоже пришлось много интересных событий.

Георгий Маленков

Валентин Соболев/ТАСС Валентин Соболев/ТАСС

5 марта 1953 года скончался Иосиф Сталин, и во главе государства встал один из наиболее близких соратников вождя — Георгий Маленков. Избранный в тот же день председателем Совета Министров СССР, он незамедлительно занял кабинет «отца народов».

Власть Маленкова была, однако, не так абсолютна и безгранична, как у его предшественника. Несмотря на то, что он занимал считавшуюся самой главной должность главы правительства, ему приходилось действовать с оглядкой на Лаврентию Берию, руководившего Министерством внутренних дел и спецслужбами, и Никиту Хрущева, занимавшего пост секретаря Центрального комитета Коммунистической партии.

Георгий Маленков смог побыть у руля государства меньше двух лет. За это время он успел снизить расходы на оборону, провести преобразования в легкой промышленности и сельском хозяйстве, в частности, снизив налоги крестьянам и простив колхозные долги за прошлые годы. В результате благосостояние деревень значительно выросло. В народе стала популярной частушка: «Ай, спасибо Маленкову — разрешил держать корову. Ну а Сталину — лежать: не давал козу держать».

Маленков и Хрущев. ТАСС ТАСС

Тем не менее, в руководстве страны росла группа несогласных с политикой Маленкова, выразителем интересов которой стал Хрущев. Недовольство вызывали, среди прочего, его решение вдвое уменьшить вознаграждение партийным чиновникам, пренебрежение тяжелой промышленностью и оборонной политикой и т.д.

«Формально ему поставили в вину политические просчеты и ошибки. А по сути, товарищи по коллективному руководству страной не простили ему того, что он начал принимать отдельные важные решения, не советуясь с ними. Как Сталин», — полагал советский государственный деятель Михаил Смиртюков.

Хрущев постепенно набирал силу, и поскольку никаких препятствий на его пути не осталось (всесильный Берия общими усилиями его и Маленкова был арестован и расстрелян еще в июне 1953 года), он добился отставки Георгия Максимилиановича с поста председателя Совета Министров в начале 1954 года.

Маленков еще какое-то время руководил энергетикой СССР, но после неудачной попытки отстранить Хрущева от власти в 1957 году, попал в опалу и навсегда покинул политику.

Юрий Андропов

Эдуард Песов/ТАСС Эдуард Песов/ТАСС

12 ноября 1982 года Юрий Владимирович Андропов, до этого 15 лет возглавлявший КГБ, был избран на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии. Находиться на вершине власти ему было суждено меньше полутора лет.

«Андропов пользовался авторитетом не только у сотрудников органов безопасности. Когда он был избран Генеральным секретарем ЦК, большинство людей восприняло это с одобрением, несмотря на тo, что он являлся Председателем КГБ — организации, прямо скажем, не очень популярной. Но люди почувствовали, что именно такой, человек был нужен…», — вспоминал первый заместитель председателя КГБ в 1985—1991 гг. Филипп Бобков.

Краткосрочная эпоха Андропова отмечена широкомасштабной борьбой с коррупцией, спекуляцией и злоупотреблениями в торговле, а также чисткой партийного аппарата. Так, за все время его руководства свои посты потеряли 18 министров.

Простым советским людям Юрий Андропов запомнился в основном мерами по «наведению порядка» и «укреплению дисциплины», когда наряды милиции в рабочее время совершали облавы в кинотеатрах и универмагах, выявляя бездельников, прогульщиков работы или школы. Кроме того, выросли цены на многие товары, но вместе с тем появилась дешевая водка, прозванная в народе «Андроповкой».

Генеральный секретарь видел острую необходимость реформирования страны. При нем начался так называемый «широкомасштабный экономический эксперимент» по расширению прав предприятий и переводе их на совершенно новые условия хозяйствования. Кроме того, была введена практика предварительного обсуждения важных правительственных решений непосредственно в трудовых коллективах.

Однако продолжить полноценное осуществление политических и экономических преобразований в СССР Андропову помешало слабое здоровье. 9 февраля 1984 года он скончался после обострения острой почечной недостаточности.

«Не сомневаюсь, что отпусти судьба Юрию Владимировичу еще несколько лет жизни, не было бы у нас ни катастрофических шараханий, ни кровавых межнациональных конфликтов, ни повсеместного ослабления государственной власти…», — утверждал председатель Верховного Совета СССР в 1990-1991 гг. Анатолий Лукьянов.

Константин Черненко

Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Сменивший Андропова на посту Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Константин Устинович Черненко стал самым престарелым лидером СССР, взявшим бразды правления в свои руки. На момент избрания ему исполнилось 72 года.

Черненко во многом продолжил политику своего предшественника по модернизации страны. Именно он первым заговорил о ставшей известной при Горбачеве «перестройке», заявив, что в ней «нуждаются система управления страной, весь наш хозяйственный механизм».

Константин Устинович постепенно свернул милицейские облавы на тунеядцев, а в деле борьбы с коррупцией старался действовать мягче и спокойнее предшественника. Тем не менее, при нем продолжились расследования по «хлопковому делу» о масштабных экономических злоупотреблениях в Узбекской ССР, а также был расстрелян обвиненный в хищениях директор одного из крупнейшего московского гастронома «Елисеевский» Юрий Соколов. Новый импульс получило дело о коррупции в рядах милиции, приведшее в итоге к самоубийству снятого с должности Министра внутренних дел Николая Щелокова.

Александр Макаров/Sputnik Александр Макаров/Sputnik

«Ненадолго пришедший к власти Черненко, думаю, хотел оставить свой мирный отпечаток в истории. Приехавшему на похороны Андропова вице-президенту Бушу Константин Устинович сказал: СССР и США не являются врожденными врагами», — вспоминает в своей книге «В разные годы» советский дипломат Анатолий Адамишин. Константин Устинович санкционировал возобновление советско-американских переговоров по ядерным и космическим вооружениям. Вместе с тем, Советский Союз проигнорировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 1984 году в отместку за бойкот США московской Олимпиады 1980 года.

Провалом закончилась попытка Черненко осуществить политическую реабилитацию Сталина. Однако ему удалось восстановить в партии 94-летнего бывшего Министра иностранных дел Вячеслава Молотова, исключенного из ее рядов Хрущевым еще в 1962 году «за антипартийную фракционную деятельность и активное участие в массовых репрессиях». В народе стали шутить, что Константин Устинович подыскал себе приемника.

Черненко скончался 10 марта 1985 года от остановки сердца и стал последним Генеральным секретарем, похороненным у Кремлевской стены. На следующий день во главе Советского Союза встал Михаил Горбачев.