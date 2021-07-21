Почему зеркала в России вешали под наклоном?

Чтобы увидеть свое отражение, часто нужно было вытянуть шею и даже встать на цыпочки. Зачем это придумали?

Если вы видели интерьеры старых русских домов и квартир, то могли обратить внимание на странное положение зеркал в комнатах. Они висят необычно высоко и под наклоном. Выглядит это для современного человека довольно необычно и неудобно. Но обители ведь зачем-то повесили их именно так.

Дорого-богато

Музей детства А. М. Горького Домик Каширина в городе Горьком. Фрагмент кухни. А. Горячев/Sputnik А. Горячев/Sputnik

Зеркала еще каких-то сто лет назад стоили очень дорого, и позволить их могли себе лишь обеспеченные люди. В дореволюционной России большие зеркала в массивной оправе встречались, по большей части, лишь в усадьбах или богатых квартирах. И вот там зеркала были и напольными, и встроенными в трюмо, и настенными в нашем обычном понимании.

Рама зеркала, начало ХХ века. Кемеровский областной краеведческий музей. Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Зажиточные крестьяне привозили зеркала попроще с городских ярмарок, а вот бедные люди довольствовались небольшими зеркальцами. В любом случае, дорогие предметы чрезвычайно берегли, украшали вышитыми полотенцами и старались повесить повыше в доме, чтобы никто случайно их не разбил. Но тогда как же в зеркало смотреться?

Для этого и стали вешать зеркала под углом. Кроме того, с зеркалами до сих пор связано много суеверий (многие народы считали их проводниками в загробный мир). Так, видеть себя не в полный рост считалось плохой приметой. Соответственно, зеркала вешали таким образом, чтобы рассмотреть себя целиком. Разбить зеркало тоже сулило несчастья. В-общем, под потолком этому предмету было спокойнее.

Изба председателя правления Ларинского машинного товарищества Ипполитова, 1925 год. Личное собрание С. Бурасовского

В советские годы зеркала стали гораздо доступнее благодаря развитию промышленности, но многие продолжали вешать зеркала, как делали их бабушки и дедушки. Сегодня увидеть такие интерьеры можно не только в музеях и на фотографиях, но и в старых деревенских домах вдали от больших городов.

Столовая в Ясной Поляне. Владимир Савостьянов/TASS Владимир Савостьянов/TASS

Картины тоже вешали под углом, но уже по другой причине

Павел Милюков с женой и дочерью в гостиной своей квартиры, 1910-е. Фотоателье Карла Буллы/Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга Фотоателье Карла Буллы/Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Кроме зеркал, практически в каждом доме висели картины или фотографии в багетах - и тоже под потолком. Здесь также причина в том, что такое расположение позволяет лучше рассмотреть произведение искусства: на нем будет меньше бликов, да и пыль не будет собираться. Чем выше потолки - тем больший угол наклона у картин. Кстати, именно так висят картины во многих музеях!