Почему зеркала в России вешали под наклоном?

Интерьер гостиной, 1910-е.МАММ/МДФ
Если вы видели интерьеры старых русских домов и квартир, то могли обратить внимание на странное положение зеркал в комнатах. Они висят необычно высоко и под наклоном. Выглядит это для современного человека довольно необычно и неудобно. Но обители ведь зачем-то повесили их именно так.
Музей детства А. М. Горького Домик Каширина в городе Горьком. Фрагмент кухни.А. Горячев/Sputnik
Зеркала еще каких-то сто лет назад стоили очень дорого, и позволить их могли себе лишь обеспеченные люди. В дореволюционной России большие зеркала в массивной оправе встречались, по большей части, лишь в усадьбах или богатых квартирах. И вот там зеркала были и напольными, и встроенными в трюмо, и настенными в нашем обычном понимании.
Рама зеркала, начало ХХ века. Кемеровский областной краеведческий музей.Дмитрий Коробейников/Sputnik
Зажиточные крестьяне привозили зеркала попроще с городских ярмарок, а вот бедные люди довольствовались небольшими зеркальцами. В любом случае, дорогие предметы чрезвычайно берегли, украшали вышитыми полотенцами и старались повесить повыше в доме, чтобы никто случайно их не разбил. Но тогда как же в зеркало смотреться?
Застолье, 1961.Виктор Ахломов/МАММ/МДФ
Для этого и стали вешать зеркала под углом. Кроме того, с зеркалами до сих пор связано много суеверий (многие народы считали их проводниками в загробный мир). Так, видеть себя не в полный рост считалось плохой приметой. Соответственно, зеркала вешали таким образом, чтобы рассмотреть себя целиком. Разбить зеркало тоже сулило несчастья. В-общем, под потолком этому предмету было спокойнее.
Изба председателя правления Ларинского машинного товарищества Ипполитова, 1925 год.Личное собрание С. Бурасовского
В советские годы зеркала стали гораздо доступнее благодаря развитию промышленности, но многие продолжали вешать зеркала, как делали их бабушки и дедушки. Сегодня увидеть такие интерьеры можно не только в музеях и на фотографиях, но и в старых деревенских домах вдали от больших городов.
Столовая в Ясной Поляне.Владимир Савостьянов/TASS
Павел Милюков с женой и дочерью в гостиной своей квартиры, 1910-е.Фотоателье Карла Буллы/Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Кроме зеркал, практически в каждом доме висели картины или фотографии в багетах - и тоже под потолком. Здесь также причина в том, что такое расположение позволяет лучше рассмотреть произведение искусства: на нем будет меньше бликов, да и пыль не будет собираться. Чем выше потолки - тем больший угол наклона у картин. Кстати, именно так висят картины во многих музеях!
Портрет женщины в интерьере, 1910-е.Александр Гринберг/МАММ/МДФ