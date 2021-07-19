Побеждали ли немцы Красную Армию после Сталинграда?

Рейхсминистр вооружения и боеприпасов Альберт Шпеер с офицерами Организации Тодта на Восточном фронте в 1943 году.

После разгрома вермахта под Сталинградом для советских войск начался период блистательных побед, продолжавшийся вплоть до краха нацистской Германии в мае 1945 года. Тем не менее, время от времени немцам удавалось нанести Красной Армии чувствительные удары.

«Полярная звезда»

Немецкие войска около Демянска. Bundesarchiv Bundesarchiv

Одержав триумф в Сталинградской битве, советское командование решило, что настало время разгромить противника на всех фронтах. 10 февраля 1943 года на северо-западе СССР началась масштабная операция «Полярная звезда», целью которой было отбросить немецкие войска Группы армий «Север» от Ленинграда и полностью их уничтожить.

Не менее важной задачей была ликвидация так называемого Демянского выступа, глубоко вклинившегося в позиции советских войск. Целый год Красная Армия безуспешно атаковала этот опасный плацдарм, с которого вермахт мог угрожать советским тылам.

Наступление советских войск очень быстро показало, что надежда в краткие сроки выйти к границам Советской Эстонии была слишком радужной. Не проведя надлежащей подготовки и разведки, советские войска наткнулись на ожесточенное сопротивление окопавшегося противника, и, неся большие потери, с большим трудом медленно продвигались вперед.

Атака советской пехоты под Ленинградом, 1943 год. Всеволод Тарасевич/Sputnik Всеволод Тарасевич/Sputnik

Задача срезать Демянский выступ и взять в мешок находившуюся в нем 16-ю немецкую армию была реализована лишь частично. Несмотря на то, что выступ в конце концов был ликвидирован, немцы успешно вывели свои войска на заранее подготовленные оборонительные позиции.

«Полярная звезда» обошлась Красной Армии в 280 тысяч убитыми и ранеными (немцы потеряли более 78 тысяч). К апрелю, продвинувшись всего лишь на несколько километров, советские войска были вынуждены прекратить наступление.

«После блестящих побед на Дону и Волге неудачи на этом фронте удручали», — писал с досадой маршал артиллерии Николай Воронов: «Ясно было, что не следовало затевать здесь крупной операции. Нашей могучей технике нужны просторы, здесь же она увязала в болотах. Снова в душе накапливалось раздражение против тех, кто составлял красивые планы операции, не потрудившись изучить условия местности, пути сообщения, особенности климата... Мы обрекали на гибель технику, теряли множество людей и неисчислимое количество боеприпасов на явно бесперспективных направлениях».

Третья битва за Харьков

Освобождение Харькова зимой 1943 года. Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

16 февраля 1943 года Красная Армия, выбив противника, вошла в крупный промышленный центр Советской Украины — Харьков. Однако наслаждаться вновь обретенной свободой городу было суждено недолго.

4 марта, перегруппировав свои силы, немцы при поддержке авиации перешли в масштабное контрнаступление. Сильно измотанные к этому времени советские войска не смогли сдержать их натиск и начали стремительно уступать свои позиции. 11 марта части 2-го танкового корпуса СС прорвались в центр города.

Руководивший обороной Харькова генерал Павел Рыбалко докладывал командующему Воронежским фронтом генералу Филиппу Голикову: «Положение создается критическое, город силами 19-й стрелковой дивизии и 17-й бригады НКВД, к тому же небоеспособных, я не удержу. Резервов нет. Противник может перерезать все пути отхода. Боеприпасы на исходе, горючего нет. В городе имею более 3000 раненых. Вывезти не имею возможности... противник подтягивает силы для захвата города».

Немецкие войска входят в Харьков. Bundesarchiv Bundesarchiv

13 марта немецкие танки вышли в тыл 3-й советской танковой армии, создав угрозу для ее окружения. «Слово Харьков магически притягивало солдат и среднее звено руководства армии», — вспоминал командующий Группой армий «Юг» фельдмаршал Эрих фон Манштейн: «Танковый корпус СС хотел преподнести вновь завоеванную столицу Украины (город был столицей УССР до 1934 года — прим. Russia Beyond) "своему фюреру" в качестве знака победы и кратчайшим путем пробивался к нему».

Предприняв неудачный контрудар, советские войска получили приказ прорываться из Харькова. К 17 марта, потеряв в оборонительных боях свыше 86 тысяч убитыми и ранеными, они сосредоточились на позициях на восточном берегу реки Северный Донец в 30 км от города.

Немцы вернули под свой контроль Харьков и Белгород, однако из-за начавшейся весенней распутицы и прибытия советских резервов не смогли развивать свое наступление дальше. Масштабные боевые действия на этом участке фронта прекратились на несколько месяцев и возобновились лишь 5 июля с началом германской операции «Цитадель».

Битва под Бауценом

Кароль Сверчевский. Архивное фото Архивное фото

Свой последний триумф во Второй мировой войне немцы отпраздновали в Саксонии в апреле 1945 года. В то время как севернее советские войска уже приступили к штурму Берлина, здесь в направлении Дрездена наступали части 52-й армии и 2-я армия Войска Польского.

Первоначально наступление советских и польских войск проходило вполне успешно. Форсировав 16 апреля реку Нейсе и прорвав вражескую оборону, они через три дня начали штурм стратегически важного города Баутцен. Вскоре в окрестностях Дрездена показались танки 1-го польского танкового корпуса.

Командующий 2-й польской армией генерал Кароль Сверчевский настолько сильно хотел, чтобы именно поляки взяли древний германский город, что не замечал, какие серьезные проблемы возникли у его войск: коммуникации оказались слишком растянуты, а танковые и механизированные части, увлекшись прорывом, чересчур оторвались от своих тылов.

Ошибкой незамедлительно воспользовались немцы. Нанеся неожиданные удары по ослабленным флангам наступающих войск, они к 21 апреля окружили основные силы 2-й армии Войска Польского и некоторые советские части.

Захваченный немцами у Бауцена польский ИС-2. Архивное фото Архивное фото

Не сразу осознав масштабы надвигающейся катастрофы, Сверчевский продолжал осуществлять наступление на Дрезден. В конце концов, командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Ивану Коневу пришлось лично вмешаться и остановить войска. Один из польских офицеров позже эмоционально прокомментировал эти события: «Должно быть, Сверчевский был пьян, когда командовал».

Окруженным польским и советским войскам пришлось долго и мучительно прорываться из окружения на восток. В итоге, 2-я польская армия потеряла свыше 18 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, что составило пятую часть от ее состава. Потери советских и немецких войск остаются неизвестными.

Немцам, тем не менее, не удалось развить наступление и ударить во фланг наступавшим на Берлин советским войскам — они были остановлены подошедшими свежими резервами. Однако и о взятии Дрездена Красной Армии пришлось на время забыть. Он попал в ее руки лишь в самом конце войны 8 мая.