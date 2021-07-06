Как «Русские Витязи» приручили тяжелые истребители

Эта российская команда на тяжелых истребителях не только выполняет фигуры высшего пилотажа. Эксплуатация машин на пределе возможностей помогла разработчикам в создании истребителя пятого поколения Су-57.

В 2021 году пилотажная группа «Русские Витязи» отметила свое 30-ти летие. Это единственная в стране команда, которая выполняет фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях.

Она была создана в 1991 году, когда на вооружение 1-й авиационной эскадрильи в подмосковной Кубинке, поступили шесть новеньких истребителей Су-27.

Минобороны России Минобороны России

«Главной идеей создать группу было желание показать достижения отечественной пилотажной школы и создать новый имидж России как открытого государства, стремящегося к демократии и партнерству, а не к конфронтации», - сказал Russia Beyond главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, «Витязи» стали первыми военными летчиками, которые выполняли трюки в воздухе на серийных боевых машинах, а не на «доработанных» и заточенных для высшего пилотажа самолетах. Еще одним их отличием от конкурентов стало то, что все маневры выполнялись на предельных режимах, а не на комфортных скоростях.

Минобороны России/Global Look Press Минобороны России/Global Look Press

Первой победой и признанием за рубежом стало выступление «Русских Витязей» осенью 1991 года в Великобритании на авиабазе Скэмптон. Полет ребят так впечатлил англичан, что они попросили группу пролететь над королевским замком в Шотландии, где отдыхала Елизавета II.

Вадим Савицкий/Global Look Press Вадим Савицкий/Global Look Press

Следом за Англией пошла череда выступлений за рубежом - в Малайзии на салоне LIMA-1991, в американском Портленде в 1992 году, а после и во Франции, Канаде, Восточной Европе, Индии, Китае, и только после в России. Парадоксально, но два года летчики летали по свету, прежде чем показали свое мастерство российским зрителям в 1993 году.

Истребители «Витязей»

Минобороны России/Global Look Press Минобороны России/Global Look Press

С 1991 года команда осваивала и демонстрировала фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях компании «Сухой». Начали летчики с многоцелевых высокоманёвренных истребителей Су-27П, Су-27УБ и Су-30СМ. И к ноябрю 2019 году в преддверии пандемии пересели на новейшие многоцелевые истребители Су-35С, которые прошли боевое крещение в Сирии.

Минобороны России/Global Look Press Минобороны России/Global Look Press

В середине прошлого года группа решила расширить свою программу и добавила комбинированные полеты с выполнением сложных фигур группового и одиночного пилотажа на самолётах Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Впервые три типа самолётов были в едином строю, пилотажная программа выполнялась на установленных интервалах и дистанциях менее трех метров между ними.

Минобороны России/Global Look Press Минобороны России/Global Look Press

«В том числе благодаря работе «Витязей» у «Сухого» были полные данные о работе техники на запредельных режимах и скоростях в условиях приближенным к боевым. Эти данные использовались для разработки истребителя пятого поколения «Су-57», на который в будущем пересядут асы», - добавил Мураховский.