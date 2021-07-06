Топ-20 европейских и американских звезд, сыгравших в советском кино

Несмотря на сложные периоды в политических отношениях между СССР и Западом, советский кинематограф не был настолько изолирован от иностранных звезд, как может показаться. И состав тех, кто соглашался на такую кооперацию, весьма впечатляет!

1. Питер Фальк

Sputnik Sputnik

Американский актер, всемирно известный как лейтенант Коломбо из одноименного сериала, успел сняться и в советско-итальянской копродукции «Они шли на Восток». Военная драма рассказывает, как итальянские войска идут вместе с нацистами сражаться против советской армии. Фальк сыграл одну из ролей, основанных на воспоминаниях реальных солдат. Кстати, у Фалька есть русские корни: его родственники по отцовской линии эмигрировали из России в 1890-х годах.

2. Шон Коннери

TASS TASS

В конце 60-х Шона Коннери пригласили на съемки эпической драмы «Красная палатка» про неудачную арктическую экспедицию 1928 года, где по сюжету дирижабль с интернациональной экспедицией терпит катастрофу у Северного полюса, а выжившие около месяца ожидают спасения в нечеловеческих условиях.

Коннери в СССР тогда никто не знал: фильмы про Джеймса Бонда еще не показывали. «Он нервничал, когда ехал, думал, что его тут разорвут просто, такой он знаменитый и известный, а у нас этих фильмов никто не видел», - вспоминал советский бард Владимир Высоцкий. Актер даже заскучал от безвестности и организовал вечеринку. Но и она не имела успеха по воспоминаниям современников - гости выпили выставленный на стол алкоголь и в скором времени разошлись.

3. Клаудия Кардинале

Валентин Мастюков, Александр Коньков/TASS Валентин Мастюков, Александр Коньков/TASS

Любимица Лукино Висконти и Федерико Феллини также сыграла в арктическом триллере «Красная палатка» - единственную женскую роль медсестры Валерии. «До сих пор помню тот холод, и все беспокоились обо мне, потому что я родом из Африки, а я чувствовала себя хорошо! На съемочной площадке была прекрасная атмосфера и, из-за холода, немало водки!», - рассказывала Кардинале. Арктические эпизоды снимали в Подмосковье, на берегу Финского залива и в настоящий Арктике на Земле Франца-Иосифа.

4. Кристиан Бейл

Майковский/Sputnik Майковский/Sputnik

В 1986 году советский режиссер Владимир Грамматиков экранизировал фантастическую повесть Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио». На главную и второстепенную роли пришлось набрать англоязычных актеров (требование шведских продюсеров). Прошерстив все театральные школы Лондона, выбор пал на совсем юных Ника Пиккарда и Кристиана Бэйла. «Второстепенный» 11-летний Бэйл сыграл роль напарника сироты Мио.

Актерам пришлось понервничать: в разгар съемок взорвался атомный реактор в Чернобыле, и их пришлось эвакуировать из Крыма, где проходили съемки. «Через месяц съемки возобновились, - вспоминал позже Бейл. - Но теперь, когда мы садились обедать, каждая тарелка обязательно сканировалась счетчиком Гейгера». Впоследствии, Пиккард так и не стал большой звездой, а вот Бейла сразу после съемок в Союзе взяли на центральную роль в «Империи солнца» Стивена Спилберга.

5. Марчелло Мастроянни

Никита Михалков / РАИ, 1987 Никита Михалков / РАИ, 1987

Любимая звезда Федерико Феллини попала в «Очи черные» (1987) - экранизацию нескольких чеховских рассказов, включая знаменитую «Даму с собачкой». Мастроянни так и не смог выучить хотя бы нескольких реплик на русском, и выговаривал лишь слово «собачка» (собака) с сильным акцентом. Но это не помешало ему быть номинированным на «Оскар» в категории «лучшая мужская роль», а режиссеру Никите Михалкову получить номинацию на «Золотой глобус». К тому же, это был не единственный его опыт сотрудничества с советской киноиндустрией - ранее он сыграл итало-советских «Подсолнухах» (1970).

6. Софи Лорен

Валентин Мастюков/TASS Валентин Мастюков/TASS

Вместе с Марчелло Мастроянни она сыграла в «Подсолнухах», драме об итальянском солдате, попавшем во время Второй мировой войны вместо Африки на Восточный фронт, прямо во время наступления на Сталинград. Софи Лорен в Союзе восхищались, к ней сразу же приставили телевизионных журналистов, фиксирующих каждый ее шаг. А еще советские организаторы на весь период съемок закрепили за ней персональный лимузин, номера люкс в лучших гостиницах и спецрейс, готовый доставить ее из одного города в другой.

7. Малкольм МакДауэлл

Карен Шахназаров / Мосфильм, 1991 Карен Шахназаров / Мосфильм, 1991

Звезда «Калигулы» и «Заводного апельсина» согласился сыграть в психологической драме «Цареубийца» (1991), как он говорил, из-за «творческой свободы» - в голливудском производстве все уже давно было сильно регламентировано, а советская индустрия работала без оглядки на строгую смету и тайминг. За 8 съемочных дней МакДауэлл получил $2 миллиона, несколько месяцев жил в Москве в скромной съемной квартире, а из особых удобств ему полагались разве что минивэн, возивший его на съемки, и личный повар, варивший ему борщ.

8. Микеле Плачидо

М. Мухиддинжанов/TASS М. Мухиддинжанов/TASS

Отважный комиссар Каттани из сериала «Спрут» в 1991-м снялся в военной драме «Афганский излом» Владимира Бортко. «Владимир Бортко очень долго добивался от меня ответа, - вспоминал Плачидо. - Я сначала не соглашался, но потом мне пришло письмо, подписанное всей съемочной группой. Артисты хотели, чтобы комиссар Каттани продолжил жизнь в роли советского майора». Плачидо отлично владел разным оружием, задавал много вопросов об Афганской войне реальным военным, присутствовавшим на площадке, но все время не переставал удивляться, зачем он нужен на этих съемках.

9. Ален Делон

TASS TASS

В 1943 году на Тегеранской конференции антигитлеровской коалиции планируется покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. Советскому разведчику нужно сорвать эти планы. Таков сюжет фильма «Тегеран-43», где в роли французского инспектора снялся Ален Делон. Причем, изначально Делону приготовили короткую эпизодическую роль, что его возмутило. Он поставил условие: «Значит так, завтра в восемь утра на французском языке двадцать страниц хорошей роли. Если вы это сделаете, я соглашусь». За одну ночь авторы вписали в сценарий нового героя, инспектора Фоша. Фильм стал хитом во всем мире.

10. Джейн Фонда

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«Королеву аэробики» и актрису Джейн Фонду советский зритель хорошо знал по первому советско-американскому фэнтези-фильму «Синяя птица» (1978). Сама Фонда, не смотря на свой чересчур сексапильный образ Барбареллы из одноименного фильма, была в Союзе горячо любима. Во многом благодаря своим политическим взглядам: она была сторонницей коммунистических идей, борец с войной во Вьетнаме и популяризатор здорового образа жизни. Отличный мэтч для Советов.

11. Элизабет Тейлор

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Она также сыграла в «Синей птице» и неоднократно приезжала в Советский Союз. Ради Тейлор даже отремонтировали студию Ленфильм и... поставили новые заграничные унитазы. Всего во время съемок актриса провела в Союзе девять месяцев и успела учинить парочку скандалов.

12. Орнелла Мути

Григорий Чухрай / Мосфильм, 1980 Григорий Чухрай / Мосфильм, 1980

Звезда итальянского кино в 1980 году снялась в картине советского режиссера Григория Чухрая «Жизнь прекрасна», и больше ни с одним советским режиссером не работала («хотя и хотела бы», говорила она). Больше всего ее тогда поразило, что к ней были приставлены «переводчики», контролировавшие каждый ее шаг, и что продукты и сигареты, к которым она привыкла, можно было найти только в специализированном магазине «Березка», куда почти всем советским людям вход был закрыт.

13. Антония Сантилли

Эльдар Рязанов, Франко Проспери / Мосфильм, 1974 Эльдар Рязанов, Франко Проспери / Мосфильм, 1974

Секс-символ 1970-х, итальянка Антония Сантилли, взорвала советский кинематограф. Она исполнила роль Ольги в комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова - и это стало последним появлением 24-летней звезды на экране. Фильм перевернул ее жизнь: ей сделал предложение один из самых состоятельных бизнесменов, и Антония «завязала» с кино, карьерой фотомодели и съемками в мужских журналах.

14. Анни Жирардо

Сергей Герасимов / Киностудия Горького, 1967 Сергей Герасимов / Киностудия Горького, 1967

Обладательница трех «Сезаров» кроме французских картин, которых на советских телеэкранах было куда больше, чем голливудских, запомнилась еще и крошечной ролью в «Журналисте» (1967) Сергея Герасимова, где она сыграла саму себя. А позже, в 1989-м, она снялась у еще одного русского режиссера Валерия Ахадова в ленте «Руфь». У последнего актриса играла и в магнитогорском театре на Южном Урале - туда она летала довольно часто, признаваясь, что там она «не чувствовала одиночества».

15. Жерар Дармон

Георгий Данелия / Паспорт продюксьон, 1987 г Георгий Данелия / Паспорт продюксьон, 1987 г

Выходец из семьи алжирских евреев Жерар Дармон появился в главной роли в «Паспорте» Георгия Данелии. Хотя изначально на эту роль выбрали Николаса Кейджа, но спустя два месяца подготовительных работ гонорар актера перестал вписываться в смету. Дармон сыграл там сразу две роли - грузина Мераба, который не хочет эмигрировать в Израиль из-за матери, и кавказца, которого уговаривает уехать в Израиль жена. Дармон - не грузин и не с Кавказа, но Данелия посчитал, что француз хорошо вживается в роль обоих.

16. Марина Влади

Дзюнъя Сато/Daiei Studios, Toho Company, 1992 Дзюнъя Сато/Daiei Studios, Toho Company, 1992

Француженка и последняя жена популярного советского барда Владимира Высоцкого, в советских фильмах появлялась не так часто. Дочь русских эмигрантов сыграла в телевизионном фильме «В поисках капитана Гранта», снятого по мотивам романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта», в «Снах о России» и «Пьющие кровь», а с развалом СССР на 11 лет исчезла с экранов.

17. Франко Неро

Б. Кочеров/Sputnik Б. Кочеров/Sputnik

Герой «Джанго», «Джанго освобожденный» и десятков вестернов, был одним из немногих западных актеров, участие которого в фильмах коммунистических стран не вызывало никаких вопросов. Всего в России он сделал 4 фильма, включая исторический эпос «Красные колокола» (1982) Сергея Бондарчука и «Я видел рождение нового мира», основанного на книге Джона Рида.

18. Урсула Андресс

Сергей Бондарчук / Мосфильм, 1982 Сергей Бондарчук / Мосфильм, 1982

Швейцарская актриса, более известная как первая из «девушек Бонда», составила компанию Франко Неро в «Красных колоколах» Бондарчука. Это первая часть кинодилогии посвящена мексиканской революции 1910 года, но Урсула привнесла в историческую драму пикантность - она появилась в фильме голая!

19. Барбара Брыльска

Эльдар Рязанов / Мосфильм, 1975 Эльдар Рязанов / Мосфильм, 1975

Брыльска была секс-символом у себя на родине, в Польше, и в СССР ее почти никто не знал. Но после женской роли в «Иронии судьбы, или С легким паром!» 1975 года в стране Советов она стала суперзвездой. Ее героиня Надя на долгие годы ввела моду на женщин с гитарами и завитыми кудрями.

За картину Брыльска получила советскую госпремию, которую, по ее словам, ей так и не простили в Польше. На родине актрисе практически перестали предлагать роли из-за натянутых отношений между странами и сочли чуть ли не предательницей.

20. Кристофер Ли

Владимир Грамматиков / Filmhuset AS, 1987 Владимир Грамматиков / Filmhuset AS, 1987

Еще один иностранец, сыгравший в советско-скандинавской экранизации сказки Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио». Будущий Саруман из «Властелина колец» попрактиковался в роли злодея уже тут - сыграл главного колдуна, который похищает детей и превращает их в птиц.

«Я хорошо помню этот фильм, потому что во время съемок отмечал с женой 25 лет со дня нашей свадьбы. Нас поселили в “Националь”, из окон которого можно было увидеть Красную площадь. На каждом этаже сидело по женщине, которых называли “дежурная”, они раздавали и собирали обратно ключи от номеров, когда постояльцы их покидали. В общем, такое не забудешь», - рассказывал актер в интервью.