Когда Россия воевала против Франции?

Французы для русских всегда были одними из самых серьезных противников. Они даже смогли захватить Москву, где им едва не удалось взорвать «сердце России» — Кремль.

Война за польское наследство

Первым крупным военным конфликтом между Россией и Францией стала так называемая война за польское наследство 1733-1735 годов. Сильно ослабленная к тому времени Речь Посполитая была не в состоянии противиться интервенции великих держав, чем последние активно пользовались.

Станислав Лещинский. Jean Girardet/Czartoryski Museum Jean Girardet/Czartoryski Museum

Борьба за влияние в стране между европейскими государствами усилилась после смерти польского короля Августа II Сильного в 1733 году. На выборах нового монарха Россия и Австрия поддержали кандидатуру сына почившего правителя — саксонского курфюрста Фридриха Августа II. У Франции, Испании и Сардинского королевства был свой кандидат — Станислав Лещинский, в 1704-1709 годах уже занимавший польский трон.

Очень скоро стороны от дипломатических интриг перешли к боевым действиям, успех в которых, в конце концов, сопутствовал сторонникам Фридриха Августа II. Кульминацией русско-французского военного противостояния стало взятие русской и саксонской армиями в 1734 году Данцига, в котором скрывался Лещинский. Последнему удалось бежать за границу, однако в русский плен тогда попало свыше двух тысяч французских солдат.

Осада Данцига в 1734 году. Общественное достояние Общественное достояние

Через несколько месяцев императрица Анна Иоанновна отпустила всех пленников на родину, сделав исключение лишь для французского посла в Речи Посполитой Антуана-​Феликса де Монти, — его она считала главным виновником вспыхнувшей между Россией и Францией войны. Маркиз был освобожден только спустя год по личной просьбе императора Священной Римской империи Карла VI.

Французские революционные войны

Кровопролитная революция 1789 года во Франции, ставшая настоящим кошмаром для местной аристократии и королевской семьи, сильно напугала европейских монархов. Они объединились в стремлении уничтожить «заразу» и не допустить ее распространения в их государствах.

Россия довольно пассивно участвовала в войне Первой коалиции (1792-1797 годах), ограничившись отправкой волонтеров и блокадой северного французского побережья кораблями Балтийского флота. Императрица Екатерина II была всецело занята польскими делами — разделами Речи Посполитой (1793 и 1795 гг.) и подавлением восстания Тадеуша Костюшко 1794 года.

Битва при Треббии. Александр Коцебу Александр Коцебу

В войне Второй коалиции (1799-1802 гг.) русские армии приняли куда более активное участие. Воевать против французов отправился один из лучших полководцев в истории России — Александр Суворов. Военачальник нанес противнику ряд чувствительных поражений, освободив захваченную им Северную Италию. Разгромленный Суворовым в битве при Треббии Этьен Жак Жозеф Александр Макдональд (позже ставший одним из наполеоновских маршалов), вспоминал: «Эта неудача могла бы иметь пагубное влияние на мою карьеру, меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов».

Однако далеко не везде дела шли так гладко. Катастрофой закончилась англо-голландская экспедиция в завоеванную французами Голландию летом-осенью 1799 года. При этом лишь только англичане остались в выигрыше, захватив голландский флот. Для России она не принесла никакой выгоды.

Недовольство своими австрийскими и английскими союзниками у правившего тогда императора Павла I неуклонно росло и, в конечном итоге, привело к тому, что в конце 1800 года Россия полностью сменила свой внешнеполитический курс, пойдя на сближение с Францией. Российский самодержец даже обсуждал с Наполеоном, ставшим к этому времени Первым консулом республики, идею совместного вторжения в британскую Индию. «С вашим повелителем мы изменим лицо мира!», — говорил Бонапарт русскому посланнику в Париже.

Император Павел I. Владимир Боровиковский Владимир Боровиковский

Однако этим амбициозным планам так и не было суждено сбыться. Павел I был убит 24 марта 1801 года в результате заговора знати, активную роль в котором сыграла Великобритания. На престол вступил его сын Александр I, незамедлительно вернувшийся в лоно антифранцузской политики.

Наполеоновские войны

Россия продолжила участвовать в антифранцузских коалициях, вот только противостоять ей теперь пришлось самому военному гению Наполеона. Русскую армию ждал ряд горьких поражений.

2 декабря 1805 года в ходе «Битвы трех императоров» под Аустерлицем Бонапарт разгромил русские и австрийские войска. После же поражения под Фридландом 14 июня 1807 года Александру I пришлось просить французского правителя о мире.

Прощание Наполеона I и Александра I после встречи в Тильзите 9 июля 1807 года. Джоакино Серанжели Джоакино Серанжели

Согласно условиям заключенного вскоре Тильзитского мирного договора, Россия фактически становилась союзницей Франции и присоединялась к континентальной блокаде Великобритании. Вот только если Павел I шел на союз с Бонапартом по своему желанию, то его сын делал это под принуждением.

В итоге, Россия по-прежнему тайно торговала с англичанами, что вызвало большое возмущение французов. Напряжение в отношениях двух держав неукоснительно росло, что, в конечном итоге, привело к вторжению «Великой армии» Наполеона в Россию летом 1812 года.

Бонапарт рассчитывал быстро разгромить русские войска в генеральном сражении и заставить Александра I вновь присоединиться к континентальной блокаде («Без России континентальная система есть пус­тая мечта», — говорил французский император). Однако вместо скорой победы он получил настоящую народную войну, широкомасштабное партизанское движение и отчаянное сопротивление русских войск.

Маршал Ней поддерживает арьергард «Великой армии». Адольф Ивон Адольф Ивон

Французам удалось даже взять Москву, но Александр I ни в каком виде не шел на переговоры с Наполеоном. Покидая город, озлобленный император распорядился взорвать Кремль, но осуществить это в итоге не удалось.

Отступая на запад, «Великая армия» таяла на глазах и вскоре перестала существовать как боевая сила. Русские войска преследовали Бонапарта, разгромив его в «Битве народов» под Лейпцигом в октябре 1813 года. 31 марта 1814 года Александр I торжественно въехал в Париж, а вслед за этим французский император отрекся от престола.

Триумфальное возвращение Наполеона к власти во Франции весной 1815 года (так называемые «Сто дней») вынудило союзников к спешному созданию новой, уже Седьмой антифранцузской коалиции. В боевых действия, однако, Россия практически не участвовала. В этот раз союзники сокрушили императора без ее помощи.

Крымская война

Николай I и его сподвижники. Франц Крюгер Франц Крюгер

К середине 19 века некогда могущественная Османская империя превратилась в «больного человека Европы». Ослабленная внутренними кризисами страна стояла буквально на грани распада, не имея возможности сопротивляться экспансии ведущих держав.

Император Николай I видел в сложившихся обстоятельствах прекрасную возможность отторгнуть от своего южного соседа его балканские владения с православным населением. Против такого усиления России категорически выступали западные державы.

В конечном итоге, в ходе так называемой Крымской войны (1853-1856 гг.) Россия оказалась в конфронтации с объединенными силами Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинского королевства. Для французов вступление в войну против русских носило и личные мотивы — они мечтали взять реванш за поражение 1812 года.

Оборона Севастополя. Франц Рубо Франц Рубо

Боевые действия велись на Кавказе, Тихом океане, Балканах, однако основным полем битвы был Крым, на который вторглись армии союзников. Кульминацией военного противостояния стала оборона главной базы российского Черноморского флота — Севастополя, продлившаяся 350 дней. Падение города в сентябре 1855 года способствовало скорому окончанию войны.

Россия потерпела сокрушительное поражение, вызванное необходимостью действовать в одиночку против коалиции мировых держав и относительной технической отсталостью ее армии по сравнению с армиями западноевропейских стран. По итогам конфликта, Российской империи было запрещено держать военный флот на Черном море (ограничение снято в 1871 году). Она также лишилась протектората над Молдавией и Валахией и исключительного покровительства над христианскими подданными Османской империи, которое она приобрела в результате победы над турками в войне 1768—1774 годов.

Французская интервенция в Россию

Весной 1918 года в Советскую Россию стали прибывать войска держав Антанты. Союзники вмешались в разгорающуюся Гражданскую войну в стране, выступив на стороне антибольшевистских, так называемых «белых» сил.

Переговоры в Брест-Литовске, 1918 г. Global Look Press Global Look Press

Главной причиной интервенции Антанты, однако, была вовсе не ненависть к идеологии большевизма. Первоначально на западе не считали Ленина и Троцкого серьезной силой, способной надолго удержаться у власти. Для англичан и французов они были немецкими марионетками, ставленниками кайзера, которые действуют в его интересах.

Куда больше Антанту волновал сепаратный мир России с Германией, заключенный в Брест-Литовске 3 марта 1918 года, и ее выход из войны против Центральных держав. Он позволял немцам высвободить войска с Восточного фронта и бросить их на Францию.

Среди контингентов интервентов французский был одним из наиболее крупных. Третья республика отправила своих солдат на север России, Дальний Восток и в Сибирь. Однако основные силы (15 тысяч человек) высадились на черноморском побережье: в Одессе, Севастополе и Херсоне.

Французские патрули охраняют французскую зону Одессы, ограниченную портом и Николаевским бульваром. Зима 1918—1919 годов. Общественное достояние Общественное достояние

Эстрадный артист Александр Вертинский наблюдал силы интервентов в Одессе: «По улицам этого прекрасного приморского города мирно расхаживали какие-то экзотические африканские войска: негры, алжирцы, марокканцы, привезенные французами-оккупантами из жарких и далеких стран, — равнодушные, беззаботные, плохо понимающие, в чем дело. Воевать они не умели и не хотели. Они ходили по магазинам, покупали всякий хлам и гоготали, переговариваясь на гортанном языке. Зачем их привезли сюда, они и сами точно не знали. Испуганные обыватели, устрашенные их маскарадным видом, сначала прятались, потом вылезли на свет и, убедившись, что они «совсем не страшные» и не кусаются, успокоились».

Французы заявляли об «освобождении России от узурпаторов-большевиков», однако, как оказалось, никакой четкой программы действий и конкретно поставленных задач у них не было. К тому же, они избегали полномасштабного участия в боевых действиях против Красной Армии.

Лавируя между действующими на юге бывшей Российской империи силами белых и украинских националистов, они вызывали раздражение и тех, и других. Один из лидеров белого движения генерал Антон Деникин жаловался, что Франция одновременно пытается помогать и белым, и украинцам, и полякам, и финнам. На деле же, серьезная помощь оказывается лишь Польше.

Французские интервенты в Одессе. Март 1919 года. Кадр кинохроники. Sputnik Sputnik

После заключения Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года, положившего конец Первой мировой войне, моральный дух находившихся в России французских солдат и моряков стало стремительно падать. Они не понимали, зачем им надо сидеть в далекой России вместо того, чтобы отправиться наконец домой. Вдобавок бурное общественное движение против интервенции разгоралось и в самих европейских странах, что в итоге привело к ее сворачиванию.

В середине марта 1919 года под давлением повстанческих отрядов бывшего командира Армии Украинской Народной Республики Никифора Григорьева, перешедшего к тому моменту на сторону большевиков, французы оставили Херсон и Николаев. В начале апреля была эвакуирована Одесса. Осенью того же года северный порт Архангельск покинули последние находившиеся в России французские солдаты.