Как британцы по ошибке потопили две тысячи советских солдат

Утром 27 ноября 1944 года разведывательный самолет с британского авианосца «Имплакейбл» обнаружил между островами Хьетта и Русейя в северной Норвегии немецкий морской конвой. Под охраной нескольких сторожевых катеров крупный транспортный корабль «Ригель» двигался вдоль побережья на юг в сторону Тронхейма.

Авианосец «Имплакейбл». Архивное фото Архивное фото

Такую добычу никак нельзя было упускать, и с палубы авианосца в небо поднялись сопровождаемые истребителями торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики «Фэйри Барракуда». Никто из британских военных тогда себе и представить не мог, какую чудовищную ошибку они совершают.

Роковая ошибка

До начала Второй мировой войны «Ригель» служил в Норвегии в качестве грузового судна. После оккупации страны немцами в 1940 году, его реквизировали для нужд германской армии и стали использовать для перевозки войск и военных материалов.

«Ригель» на службе у немцев. Архивное фото Архивное фото

В свой злополучный ноябрьский поход «Ригель» отправился, однако, с совершенно другим грузом. На его борту под надзором почти 400 солдат находилось 95 немецких дезертиров и более 2200 военнопленных — по большей части военнослужащих Красной Армии, а также югославов и поляков.

Корабль, временно выполнявший роль плавучей тюрьмы, был к этому совершенно не приспособлен. Людей держали в грузовых трюмах как скот в загоне: в ужасной тесноте, без вентиляции и доступа к элементарным санитарно-гигиеническим удобствам.

Советские пленные в Нарвике. Архивное фото Архивное фото

Обнаружившие корабль британские летчики всего этого не знали. Они были уверены, что перед ними немецкий военный транспорт, везущий подкрепления для германских войск в Центральной Европе.

Трагедия

У слабого конвоя против британской авиации не было никаких шансов. «Ригель» получил несколько точных попаданий и стал стремительно тонуть. Бомбы уничтожили трапы в грузовых трюмах, обрекая тем самым сотни людей на верную смерть.

Торпедоносец и пикирующий бомбардировщик «Фэйри Барракуда». Архивное фото Архивное фото

Те, кто каким-либо способом смог выбраться на палубу, устроили схватку за немногочисленные спасательные средства корабля. «Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Я был молодым и сильным и боролся за жизнь», — вспоминал Асбьерн Шульц. Арестованный за драку с немецким солдатом, он был одним из восьми норвежских пленников «Ригеля» и единственным из них, кто выжил.

Люди заживо сгорали в огне или тонули в холодной воде. «Море и воздух были ледяными. Британцы продолжали стрелять как по тем, кто находился в воде, так и по тем, кто был на спасательных плотах», — говорил Шульц. Сам норвежец смог на таком плоту добраться до находившегося в нескольких сотнях метров пустынного острова Русейя. При этом его компаньонами в этом недолгом путешествии были немецкий солдат и советский военнопленный. По прибытии на место каждый из них пошел своей дорогой.

«Ригель» после налета британской авиации. Архивное фото Архивное фото

Ошибка Королевского военно-морского флота Великобритании стоила жизни почти двум с половиной тысячам человек, большую часть из которых составляли советские военнопленные. Всего спаслись 267 человек, во многом благодаря тому, что капитан «Ригеля» Генрих Роде сумел в последний момент выбросить тонущее судно на мель вблизи Русейи.

Долгое время трупы несчастных пассажиров «Ригеля» прибивало к берегу или забрасывало в сети местных рыбаков. Для многих братской могилой стал сам затонувший корабль, нос которого несколько десятилетий был виден над поверхностью воды вблизи безжизненного острова. Лишь в 1969 году останки погибших были извлечены и захоронены на воинском кладбище соседнего острова Хьетта.