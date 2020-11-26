Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат

По указанию норвежского правительства части тел складывали в мешки для асфальта, а монументы на кладбищах подрывались. Простые норвежцы были возмущены происходящим не меньше, чем Советский Союз.

Летом 1951 года Норвегия начала одну из самых засекреченных операций в своей истории, известную как операция «Асфальт». В ходе нее останки тысяч советских солдат, захороненных в разных частях страны, были тайно эксгумированы и свезены на одно единственное кладбище на остров в Норвежском море. Что же сподвигло руководство этой скандинавской страны решиться на такой шаг?

Истоки конфликта

Около ста тысяч советских военнопленных находилось в Норвегии в ходе Второй мировой войны. Немцы использовали их на тяжелых работах по добыче полезных ископаемых и строительстве оборонительных укреплений на случай открытия второго фронта и высадки союзников.

Советские военнопленные в Норвегии. Leiv Kreyberg/National Archives of Norway Leiv Kreyberg/National Archives of Norway

Свыше 13 тысяч из этих военнопленных погибли и были захоронены на нескольких сотнях кладбищ, в основном — на севере страны. В послевоенное время Норвегия и СССР совместно следили за тем, чтобы эти захоронения находились в надлежащем состоянии.

Однако, с годами Холодная война набирала обороты, и вместе с ней росла и подозрительность Норвегии (присоединившейся к НАТО в 1949 году) по отношению к своему восточному соседу. Поскольку сотрудничество двух государств предполагало регулярное посещение захоронений советскими чиновниками, делегациями и дипломатами, в Осло опасались, что под их видом в Норвегию будут проникать сотрудники разведки СССР.

Военнопленные в лагере Фальстад. The Falstad Centre The Falstad Centre

Следить за всеми советскими гражданами, направляющимися к разбросанным по норвежской территории многочисленным кладбищам было невозможно. Чтобы взять этот процесс под полный контроль и не допустить создания в стране широкой и эффективной советской шпионской сети, правительство Норвегии приняло решение о ликвидации этих захоронений, эксгумации останков и отправке их на кладбище острова Хьетта.

Операция «Асфальт»

Когда летом 1951 года началась Корейская война, еще более осложнившая и без того непростые взаимоотношения между Западом и Востоком, Министерство обороны Норвегии приступило к осуществлению секретной операции «Асфальт». Названием она обязана самому способу перевозки останков — в мешках для асфальта.

Военнопленные на строительстве «Кровавой дороги». Архивное фото Архивное фото

Эксгумацию проводили тайно, работали в основном по ночам. На многих кладбищах пришлось взрывать памятники, поскольку иначе до захоронений добраться было невозможно.

Тор Стеффенсен был одним из тех, кто участвовал в выкапывании останков советских военнослужащих в Финнмарке. «Мы собирали части тел в мешки. Повсюду были ноги, кости, ребра. Часто они принадлежали разным людям, и останки одного человека могли случайно оказаться в разных мешках. В трупах было полно земли и вонь стояла просто адская», — говорит Стеффенсен. По его словам, у многих после такой работы случались психические срывы.

Советские военнопленные в северной Норвегии. Архивное фото Архивное фото

Трюмы грузовых кораблей, свозящих из разных мест Норвегии на остров Хьетту останки советских солдат, приходилось постоянно дезинфицировать хлором, каустической содой и фенолом. Работавший на разгрузке Ян Бровольд вспоминал, что они были буквально до предела наполнены мешками с частями тел: «Все было забито под завязку, до самого люка. Они лежали как кирпичи, от носа до кормы».

Противодействие

Несмотря на то, что операция носила тайный характер, осенью информация о ней стала просачиваться в прессу. В норвежском обществе «Асфальт» вызвал скандал.

Памятник пяти тысячам советских военнопленных, погибших во время строительства железной дороги в Нордланде. Sandivas (CC BY-SA 3.0) Sandivas (CC BY-SA 3.0)

Движущей силой протестов стали левые силы в стране, прежде всего Коммунистическая партия Норвегии. Тем не менее, и их политические противники высказывали свое резко негативное отношение к проводимым Министерством обороны мероприятиям. Лидер Консервативной партии Карл Йоаким Хамбро отозвался о них как о «чрезвычайно отвратительном деле».

Более всего свое недовольство высказывали жители тех регионов, где проводилась эксгумация. С момента окончания Второй мировой прошло совсем немного времени, и многие норвежцы еще помнили советских военнопленных, которым старались тогда по возможности помогать с пропитанием. Во многом благодаря им плен в Норвегии смогла пережить большая часть солдат Красной Армии.

Фото советcкого военнопленного в лагере Бьёрнэльва. Архивное фото Архивное фото

Протестующие обвиняли власть в осквернении могил и варварстве. Они пикетировали у здания парламента в Осло, а в городе Му-и-Рана им даже удалось остановить процесс эксгумации.

Резко негативно высказался о перезахоронениях и СССР, которому о проводимых акциях норвежское руководство сообщило на завершающем этапе операции. Официально перенос был обоснован желанием облегчить советским гражданам посещение захоронений.

В нотах протеста советские дипломаты указывали на «попирание памяти советских солдат» и «недружественный акт по отношению к Советскому Союзу». Особенное их возмущение вызвали демонтаж, а в некоторых случаях и уничтожение памятников.

Кладбище советских военнопленных. Архивное фото Архивное фото

К зиме 1951 года операция «Асфальт» завершилась. Она охватила около 200 захоронений по всей стране. В итоге, по данным норвежского МИД, на кладбище острова Хьетта были свезены останки 8804 советских военнопленных, лишь 978 из которых удалось идентифицировать.

Несмотря на то, что Советский Союз и Норвегия продолжили сотрудничество по вопросу захороненных в этой скандинавской стране солдат Красной Армии, взаимоотношения между двумя государствами на многие годы оказались испорченными.