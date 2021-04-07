Как солдаты вермахта и СС стали знаменитыми советскими актерами

Некоторым из них сначала пришлось пройти через лагеря, но кому-то удалось скрыть свое прошлое.

Народный артист Эстонской ССР

Калье Кийск в фильме «Смерть под парусом». Ада Неретниеце/Рижская киностудия,1976 Ада Неретниеце/Рижская киностудия,1976

В 1944 году девятнадцатилетний эстонец Калье Кийск был мобилизован в 20-ю гренадерскую дивизию СС (1-ю эстонскую). После прохождения трехмесячной подготовки на учебном полигоне СС Хайделагерь в Польше его направили на оборонительный рубеж «Танненберг» в восточную Эстонию, где летом того же года развернулись кровопролитные бои против наступавших частей Красной Армии.

Позиции немецких войск подверглись массированным ударам бомбардировщиков и постоянному обстрелу советской артиллерии. Служивший в расчете противовоздушной обороны Кийск вспоминал, что из-за страха повредить барабанные перепонки в том невыносимом шуме он не мог закрыть рот и тот всегда был полон песка.

В сентябре 1944 года линия «Танненберг» была прорвана, и немецкие войска отступили со своих позиций. Калье Кийск решив, что достаточно повоевал, не ушел вместе с ними и вернулся домой в уезд Вирумаа.

После освобождения территории Эстонии Красной Армией у местной службы госбезопасности появились к Кийску вопросы: чем он занимался во время войны и почему его, вполне подходящего по возрасту, не забрали в немецкую армию? Калье выручил отец: он показал, что они вместе работали в сланцевой промышленности в городе Силламяэ и таким образом не подлежали мобилизации.

Всю свою дальнейшую жизнь Кийск посвятил кинематографу. При этом он проявил себя и как актер, и как режиссер. На его счету — 17 фильмов, что было выдающимся достижением в рамках не только маленькой Эстонии, но и всей огромной страны. В 1980 году ему присвоили звание Народного артиста Эстонской ССР, важнее которого было только звание Народного артиста СССР.

Калье Кийск тщательно хранил тайну своего военного прошлого. О его службе в СС знали лишь самые близкие друзья. Только после распада СССР и обретения Эстонией независимости о ней стало известно широкой общественности.

Народный артист СССР

Харий Лиепиньш в фильме «Контрудар». Владимир Шевченко/Киностудия имени А. Довженко,1985 Владимир Шевченко/Киностудия имени А. Довженко,1985

За 50 лет своей карьеры один из самых прославленных латвийских актеров Харий Лиепиньш сыграл более 250 ролей на сцене театра и в кино. Однако до того, как к нему пришла популярность, Лиепиньшу довелось пройти через войну и ГУЛАГ.

В 1944 году, когда будущему актеру было 17 лет, его мобилизовали в качестве «хиви» («добровольного помощника») в немецкую армию. Набранные немцами (далеко не всегда добровольно) среди советского населения эти люди служили грузчиками, санитарами, механиками, подносчиками снарядов и на других должностях. Харий попал в расчет ПВО.

В скором времени Лиепиньш вместе с остатками группы армий «Север» оказался блокирован в западной Латвии в так называемом Курляндском котле. Те из войск, которые не были эвакуированы в рейх по морю, держались здесь вплоть до самой капитуляции нацистов.

Харий не собирался бежать в Германию. После окончания войны он вернулся в Ригу, где вскоре был арестован как коллаборационист и отправлен на север СССР в угольные шахты Воркуты.

13 апреля 1946 года вышло постановление Совета министров СССР «О возвращении на родину репатриантов — латышей, эстонцев и литовцев», согласно которому были амнистированы представители прибалтийских народов, так или иначе сотрудничавшие с немцами во время войны. В их числе был и Лиепиньш. Вскоре после возвращения в Ригу он всецело посвятил себя театру и кино и получил в награду в 1988 году звание Народного артиста СССР.

Благодаря своей характерной неславянской внешности, прибалтийских актеров в советском кинематографе часто приглашали на роли иностранцев: англичан, американцев и, конечно, немцев в фильмах про Вторую мировую войну.

Не был исключением и Харий Лиепиньш. Среди прочих, на его счету роль фельдмаршала Эриха фон Манштейна в фильме «Контрудар», офицеров СС в культовом советском сериале «Долгая дорога в дюнах» и в фильме того самого Калье Кийска «Безумие».

Заслуженный артист Латвийской ССР

Виктор Лоренц в фильме «Красная скрипка». Кальё Кийск/Tallinnfilm,DEFA,1974 Кальё Кийск/Tallinnfilm,DEFA,1974

В 1944 году семнадцатилетний рижанин Виктор Лоренц был мобилизован в Латышский добровольческий легион СС. Несмотря на название, набор в него происходил в том числе и на принудительной основе.

После войны Лоренц оказался в одном из проверочно-фильтрационных лагерей НКВД на Дальнем Востоке, через который проходили некоторые граждане СССР, служившие в германской армии, побывавшие в плену, а также жившие на оккупированных немцами территориях. Однако после амнистии прибалтийских коллаборационистов 1946 года он вернулся в Латвию.

Закончив в 1961 году Всесоюзный государственный институт кинематографии (сегодня — Всероссийский), Виктор Лоренц стал первым профессиональным латвийским киносценаристом.

Еще во время учебы Лоренц написал свой первый сценарий, основанный на его военном прошлом в СС. Озаглавленный «Родина, прости!», он рассказывал историю трех друзей, мобилизованных в Латышский легион в ходе Второй мировой войны.

Сценарий был опубликован в московском альманахе, но оказался слишком смелым для кинематографа в то время. На экранизацию решились лишь в 1964 году.

Вышедший спустя два года фильм «Я все помню, Ричард» с Харием Лиепиньшем в главной роли подвергли сильной цензуре, однако все-таки допустили до всесоюзного проката. Лишь в Латвии он прошел ограничено в нескольких небольших кинотеатрах, без рецензий и упоминаний в местной прессе. В 1992 году была выпущена полная версия фильма под названием «Камень и осколки».

Заслуженный артист Латвийской ССР, Лоренц не ограничивал себя лишь деятельностью сценариста, но и активно снимался сам. По иронии судьбы в 1985 году ему вновь пришлось примерить эсэсовскую форму. В одном из самых страшных фильмов о Второй мировой войне «Иди и смотри» он сыграл роль штурмбанфюрера, отдавшего карательному отряду приказ об уничтожении жителей белорусской деревни.