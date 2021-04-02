Как «отец американского флота» попал в сексуальный скандал в России

Служба российской императрице принесла национальному герою США Джону Полу Джонсу стремительный взлет по карьерной лестнице. Тогда же он испытал одно из самых больших потрясений в своей жизни.

Война за независимость США стала звездным часом для шотландского моряка Джона Пол Джонса. Он был не только одним из первых офицеров американского Континентального флота, но и самым успешным среди них.

Джонс активно и эффективно занимался каперством у берегов Великобритании, охотясь за торговыми судами противника. Кроме того, на его счету — одни из самых громких американских морских побед в том конфликте: захват британского шлюпа «Дрейк» и 50-пушечного фрегата «Серапис».

Джон Пол Джонс. Charles Willson Peale/Independence National Historical Park Charles Willson Peale/Independence National Historical Park

Когда в 1783 году война завершилась, «отец американского флота», как часто называют Джона Пол Джонса, оказался не у дел. Он маялся на дипломатической службе в Европе, пока в 1787 году ему не предоставился шанс вновь вернуться в море. В его услугах оказалась заинтересована Российская империя, которая в то время воевала против турок.

На русской службе

Екатерина II незамедлительно произвела Джонса в контр-адмиралы (в американском флоте он дослужился лишь до капитана) и отправила его на Черное море под командование светлейшего князя Григория Потемкина. «Сей человек весьма способен в неприятеле умножать страх и трепет; его имя, чаю, вам известно; когда он к вам приедет, то вы сами лучше разберете, таков ли он, как об нем слух повсюду», — писала императрица русскому военачальнику.

Павел Жонес, как американского флотоводца стали называть на русский манер, оправдал доверие. Командуя эскадрой из 11 кораблей, он совместно с русской гребной флотилией контр-адмирала Карла Нассау-Зигена в июне 1788 года разгромил турецкий флот вблизи черноморской крепости Очаков. Противник потерял 15 кораблей, 6 тысяч человек убитыми, к тому же полторы тысячи были взяты в плен.

Захват британского фрегата «Серапис» Джоном Пол Джонсом 22 сентября 1779 года. Global Look Press Global Look Press

Куда сложнее у контр-адмирала складывались личностные отношения. Довольно прохладно Джон Пол Джонс общался с Потемкиным, а с Нассау-Зигеном, по словам адъютанта князя графа Роже де Дама, они «от души ненавидели друг друга».

В итоге, еще до окончания войны Павел Жонес был отозван в Санкт-Петербург под предлогом назначения на Балтийский флот. Вместо этого ему, однако, пришлось пережить одно из самых больших потрясений в его жизни.

Скандал

31 марта 1789 года мать десятилетней Екатерины Степановы (Гольцварт) обвинила контр-адмирала в изнасиловании его невинной дочери. Дело приобрело широкий резонанс и дошло до самой императрицы.

Портрет Екатерины II. Фёдор Рокотов/Третьяковская галерея Фёдор Рокотов/Третьяковская галерея

Почти сразу же, 2 апреля Джон Пол Джонс направил послание обер-полицмейстеру Санкт-Петербурга Никите Рылееву, в котором утверждал, что Степанова вовсе не безобидная простушка, а «падшая девушка, которая посещала мой дом несколько раз, и с которой я часто резвился, но всегда платил за это».

Однако, вскоре контр-адмирал внезапно представил другую версию событий. Своему другу послу Франции графу Луи Филипп де Сегюру (единственному, кто не отрекся от него в санкт-петербургском обществе) он рассказал, что никаких сексуальных связей со Степановой он не имел, а стал жертвой мошенничества со стороны нее и ее матери.

По его словам, девушка пришла спросить, есть ли у него белье или кружева, которые нужно залатать, но у него их не оказалось. «Тогда она начала делать непристойные жесты. Я посоветовал ей не заниматься этими отвратительными вещами, дал ей денег и отпустил ее», — пересказывал Сегюр слова Джонса: «Как только она отошла от двери, она разорвала на себе рукава и кружевную косынку, закричала: “Насилуют!” и бросилась в объятия мамы Гольцварт, которая вдруг оказалась рядом».

Светлейший князь Григорий Потемкин. Johann Baptist von Lampi the Elder Johann Baptist von Lampi the Elder

Оказавшись в центре громкого скандала, контр-адмирал впал в глубокую депрессию. От самоубийства его спас Сегюр, который застал друга дома с заряженным пистолетом в руке.

В ходе дальнейших разбирательств было, однако, установлено, что мать врала как о возрасте дочери — ей было двенадцать лет (что по меркам того времени было ранним, но допустимым возрастом для начала половой жизни), так и об изнасиловании: интимные встречи Степановой с Джоном Пол Джонсом происходили регулярно и вполне мирно. Американец был уверен, что за разжиганием этого скандала стоял его недоброжелатель из высших кругов власти. Кто он, однако, так и осталось неизвестным.

Отъезд

Несмотря на то, что обвинения в адрес Джона Пол Джонса были сняты, в России он стал персоной нон-грата. Ожидавшееся назначение на Балтийский флот он так и не получил, в отличие от своего недруга Нассау-Зигена, который и мог быть тем, кто строил козни против контр-адмирала.

Джон Пол Джонс. Общественное достояние Общественное достояние

Екатерина II предоставила американскому флотоводцу двухлетний отпуск, сохранив при этом его жалованье и чин. Фактически это было отставкой, которую Павел Жонес принимать никак не хотел.

Тем не менее, все его многочисленные ходатайства к власти в итоге остались без ответа. В августе 1789 года раздосадованный и озлобленный Джон Пол Джонс навсегда покинул Россию.