Этот советский летчик воевал без руки

Иван Леонов так хотел вернуться за штурвал боевого самолета, что сам разработал для себя механизм протеза.

Для летчиков Второй мировой потеря конечности означала верное списание на землю и прощание с небом. Однако далеко не все из них были готовы смириться с такой тяжелой судьбой.

История знает десяток случаев, когда, потеряв ногу, пилоты вновь садились за штурвал самолета. А вот те, кто смог снова подняться в небо без одной руки, были абсолютной редкостью. Совершить такой мужественный поступок смогли немецкий ас Виктор Петерманн и советский летчик Иван Антонович Леонов.

Черный день

Личный архив Личный архив

5 июля 1943 года стал судьбоносным днем в жизни летчика 192-го истребительного авиаполка Леонова. В самом начале масштабной Курской битвы он в составе авиазвена возвращался с воздушной разведки и был атакован вражеской авиацией.

При полном преимуществе противника бой длился недолго. Ла-5 Ивана Леонова был буквально изрешечен снарядами. «Чувствую, левую руку обожгло, а потом она как онемела. Я ею ни пошевелить не могу, ничего. На какое-то мгновенье потерял сознание», — вспоминал летчик.

Ременному Леонову все-таки удалось выпрыгнуть с парашютом из горящего самолета. На земле его подобрали свои и срочно доставили в госпиталь. Вот только спасти руку оказалось невозможно — там уже нечего было спасать, ее летчику ампутировали почти по плечо.

Снова в небо

Ла-5. Архивное фото Архивное фото

Для Леонова оставалась одна дорога — покинуть ряды вооруженных сил. В лучшем случае можно было надеяться получить какую-нибудь должность при штабе в тылу.

Однако Иван Антонович не собирался сдаваться. Выписавшись из госпиталя в марте 1944 года он стал обивать пороги кабинетов с просьбой допустить его до полетов. Повсюду он встречал недоуменные взгляды: мало того, что нет руки, так еще и хромает (в тот злополучный день Леонова ранили еще и в ногу).

Навстречу летчику пошел командующий 1-й воздушной армией генерал-лейтенант Михаил Громов. Он дал разрешение на полеты, если Леонов придумает, как справиться с самолетом. И Леонов придумал.

У-2 (По-2). Леонид Великжанин/ТАСС Леонид Великжанин/ТАСС

«Я спросил его, как он мыслит себе управление рычагом газа на самолёте без руки», — вспоминал Громов: «Он очень основательно объяснил мне, что придумал специальное приспособление — дюралевый протез на левое плечо. Достаточно было небольшого движения плеча, и протез перемещал рычаг управления газом на необходимую величину. Так Леонов решил трудную проблему управления самолетом летчиком с одной рукой».

Небесный тихоход

Уже через несколько недель Иван Леонов вернулся к полетом за штурвалом боевого самолета. Вот только воевать в скоростной истребительной авиации он уже не мог и присоединился к 33-й эскадрилье связи.

На многоцелевом биплане У-2 (По-2) он перевозил штабные секретные донесения, доставлял почту и печатные издания на передовую, эвакуировал раненых, совершал воздушные рейсы в тыл врага к партизанам. В ходе одного из таких полетов он был ранен в ногу очередью из автомата.

В общей сложности после своего невероятного возвращения в небо Иван Антонович совершил 52 боевых вылета, пока в конце войны его не перевели в наземную аэродромную службу. Победу старший лейтенант Леонов, награжденный тремя орденами Красного Знамени, встретил под Кенигсбергом. Он скончался в 2018 году в возрасте 95 лет.