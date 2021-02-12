Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море

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Борис Егоров
Революционные матросы линкора «Петропавловск» в Хельсинки, лето 1917 г.

Революционные матросы линкора «Петропавловск» в Хельсинки, лето 1917 г.

Общественное достояние
Несмотря на крохотные размеры и мизерное население, эта «республика» обладала внушительной военной мощью.

«Советская республика матросов»

Идея организовать на острове Нарген (современный Найссаар) вблизи эстонского побережья независимую «республику» пришла в голову старшему писарю с российского линкора «Петропавловск» Степану Петриченко в декабре 1917 года. Время для этого было выбрано как нельзя лучше.

Остров Найссаар в наши дни.

Остров Найссаар в наши дни.

Migro

Россия тогда еще не успела отойти от только что произошедшего большевистского переворота. Ее армия, уставшая от многолетних кровопролитных боев, к этому моменту почти полностью морально разложилась. Кроме того, внимание всей страны было приковано к Брест-Литовску, где 15 декабря с Германией было заключено перемирие и начались переговоры о долгожданном мире.

В результате никто не помешал находившимся в Ревеле (Таллин) 90 матросам Балтийского флота взять под контроль расположенный в нескольких километрах от города остров Нарген и провозгласить здесь «Советскую республику матросов и строителей». Формально она использовала политическую систему советской России с правительством в виде Совета народных комиссаров и его председателем (им стал Петриченко). На деле же на острове творился настоящий анархистский хаос.

Остров «свободы»

Линкор «Петропавловск»; Степан Петриченко.

Линкор «Петропавловск»; Степан Петриченко.

Общественное достояние

Несколько сотен местных жителей, в основном — эстонских шведов, беспощадно эксплуатировались. Налоги были установлены совершенно произвольные. По сути, матросы брали все, что хотели, и когда хотели. Женщин бесцеремонно насиловали.

Когда ресурсы стали заканчиваться, Петриченко стал поглядывать в сторону Ревеля. Для горожан в этом не было ничего хорошего, поскольку в его руках был не какой-нибудь пустынный остров, а имевший важнейшее стратегическое значение так называемый «сухопутный дредноут».

Несмотря на скромные размеры (18 квадратных километров), Нарген был буквально напичкан многочисленными укреплениями и батареями береговой артиллерии, которые создавались для эффективного прикрытия морских подходов к Ревелю от вражеского флота. Теперь же орудия повернулись уже в сторону самого города.

Деревня на острове Нарген.

Деревня на острове Нарген.

Юлий Клевер

Угрожая не оставить от половины Ревеля камня на камне (что дальнобойным островным орудиям было вполне по силам), матросы потребовали у жителей снабжать их продовольствием, спиртным, а также заключенными местной тюрьмы для уборки территории от снега и всякого рода хозяйственных работ.  

Крах

Большую часть времени матросы Наргена проводили в беспробудном пьянстве, но, тем не менее, следили за политической жизнью в «соседней» России. Правительство «республики» было глубоко возмущено дошедшими до них сведениями из Брест-Литовска о намерении большевиков отдать немцам всю Прибалтику и выказывало решимость биться с врагом до конца.

Однако, как оказалось, боевой дух коммуны существовал только на словах. В феврале переговоры между большевиками и немцами были прерваны и германская армия возобновила военные действия, выйдя к концу месяца на подступы к Ревелю.

Степан Петриченко среди русских эмигрантов в Финляндии.

Степан Петриченко среди русских эмигрантов в Финляндии.

Общественное достояние

Несмотря на то, что гарнизон Наргена обладал достаточной огневой мощью, чтобы защитить остров и прикрыть город, он решил бежать. 26 февраля, не оказав сопротивления и даже не взорвав укрепления и орудия, матросы погрузились на корабли и ушли в Гельсингфорс (Хельсинки), а оттуда — в Петроград (Санкт-Петербург). При этом на острове они бросили десяток мертвецки пьяных товарищей.      

После бесславного конца Наргенской республики ее лидер Степан Петриченко не только не канул в лету, но даже сыграл ключевую роль в событии, всколыхнувшем всю советскую Россию. В марте 1921 года в военно-морской базе в Кронштадте рядом с Петроградом тысячи матросов Балтийского флота, «краса и гордость революции», восстали под его руководством против диктатуры большевиков.

История
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