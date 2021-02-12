Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море

«Советская республика матросов»

Идея организовать на острове Нарген (современный Найссаар) вблизи эстонского побережья независимую «республику» пришла в голову старшему писарю с российского линкора «Петропавловск» Степану Петриченко в декабре 1917 года. Время для этого было выбрано как нельзя лучше.

Остров Найссаар в наши дни. Migro Migro

Россия тогда еще не успела отойти от только что произошедшего большевистского переворота. Ее армия, уставшая от многолетних кровопролитных боев, к этому моменту почти полностью морально разложилась. Кроме того, внимание всей страны было приковано к Брест-Литовску, где 15 декабря с Германией было заключено перемирие и начались переговоры о долгожданном мире.

В результате никто не помешал находившимся в Ревеле (Таллин) 90 матросам Балтийского флота взять под контроль расположенный в нескольких километрах от города остров Нарген и провозгласить здесь «Советскую республику матросов и строителей». Формально она использовала политическую систему советской России с правительством в виде Совета народных комиссаров и его председателем (им стал Петриченко). На деле же на острове творился настоящий анархистский хаос.

Остров «свободы»

Линкор «Петропавловск»; Степан Петриченко. Общественное достояние Общественное достояние

Несколько сотен местных жителей, в основном — эстонских шведов, беспощадно эксплуатировались. Налоги были установлены совершенно произвольные. По сути, матросы брали все, что хотели, и когда хотели. Женщин бесцеремонно насиловали.

Когда ресурсы стали заканчиваться, Петриченко стал поглядывать в сторону Ревеля. Для горожан в этом не было ничего хорошего, поскольку в его руках был не какой-нибудь пустынный остров, а имевший важнейшее стратегическое значение так называемый «сухопутный дредноут».

Несмотря на скромные размеры (18 квадратных километров), Нарген был буквально напичкан многочисленными укреплениями и батареями береговой артиллерии, которые создавались для эффективного прикрытия морских подходов к Ревелю от вражеского флота. Теперь же орудия повернулись уже в сторону самого города.

Деревня на острове Нарген. Юлий Клевер Юлий Клевер

Угрожая не оставить от половины Ревеля камня на камне (что дальнобойным островным орудиям было вполне по силам), матросы потребовали у жителей снабжать их продовольствием, спиртным, а также заключенными местной тюрьмы для уборки территории от снега и всякого рода хозяйственных работ.

Крах

Большую часть времени матросы Наргена проводили в беспробудном пьянстве, но, тем не менее, следили за политической жизнью в «соседней» России. Правительство «республики» было глубоко возмущено дошедшими до них сведениями из Брест-Литовска о намерении большевиков отдать немцам всю Прибалтику и выказывало решимость биться с врагом до конца.

Однако, как оказалось, боевой дух коммуны существовал только на словах. В феврале переговоры между большевиками и немцами были прерваны и германская армия возобновила военные действия, выйдя к концу месяца на подступы к Ревелю.

Степан Петриченко среди русских эмигрантов в Финляндии. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на то, что гарнизон Наргена обладал достаточной огневой мощью, чтобы защитить остров и прикрыть город, он решил бежать. 26 февраля, не оказав сопротивления и даже не взорвав укрепления и орудия, матросы погрузились на корабли и ушли в Гельсингфорс (Хельсинки), а оттуда — в Петроград (Санкт-Петербург). При этом на острове они бросили десяток мертвецки пьяных товарищей.

После бесславного конца Наргенской республики ее лидер Степан Петриченко не только не канул в лету, но даже сыграл ключевую роль в событии, всколыхнувшем всю советскую Россию. В марте 1921 года в военно-морской базе в Кронштадте рядом с Петроградом тысячи матросов Балтийского флота, «краса и гордость революции», восстали под его руководством против диктатуры большевиков.