Как чиновник Салтыков-Щедрин высмеивал язвы русской жизни. И это еще актуально!

Он был высокопоставленным чиновником и при этом отцом русской сатиры. Он также стал автором более 600 новых слов русского языка.

Лев Толстой называл его «прокурором русской общественной мысли», а Тургенев сравнивал с Ювеналом. Михаил Салтыков-Щедрин (1826-1889) был родоначальником сатиры, обличителем общественных и государственных пороков, писателем неоднозначным и практически скандальным.

Несмотря на то что Россия с тех пор сменила две государственные модели, образы Салтыкова-Щедрина не утратили своей актуальности и свежести звучания. Коррупция властей, обличаемая сатириком более стал лет назад, до сих пор остается одной из самых опасных язв современной России.

Салтыков-Щедрин в конце 1880-х Везенберг и Ко., Санкт-Петербург Везенберг и Ко., Санкт-Петербург

Особый оттенок творчеству Салтыкова-Щедрина придавало то, что он сам долгое время был высокопоставленым чиновником и литературным цензором в царской России. «Писатель сарказма и разъедающего анализа», «легальный террорист в России» называли его современники.

Сатирическое alter ego

Салтыков-Щедрин - в этой двойной фамилии заключена двойная биография писателя. Долгое время существовал лишь Михаил Салтыков – потомственный дворянин, сделавший успешную государственную карьеру, был вице-губернатором в Рязанской и Тверской губерниях. Николай Щедрин – псевдоним Салтыкова для литературы и публицистики.

Жесткая сатирическая позиция удивительным образом сочеталась с работой в государственных ведомствах. Одновременно быть государством и критиковать его – вот такую эксцентричную позицию выбрал Салтыков-Щедрин.

Портрет писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина кисти Ивана Крамского, 1879г Общественное достояние Общественное достояние

Первые повести «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848), высмеивающие порядки тогдашней России, своей острой социальной проблематикой обратили на себя внимание властей, напуганных французской революцией 1848. Писатель был выслан на 8 лет в город Вятка (ныне Киров) за «...вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, протрясших уже всю Западную Европу...». В ссылке Салтыков-Щедрин продолжал служить, а наблюдения за жизнью серой российской провинции дали писателю богатый материал для будущих сочинений.

Писатель победил чиновника

Постепенно Щедрин-литератор вытесняет Салтыкова-чиновника. И в 1868, когда крупнейший русский поэт и журналист Некрасов предложил ему стать соредактором известного журнала «Отечественные Записки», Салтыков-Щедрин полностью посвятил себя литературной работе.

Слава писателя-сатирика пришла к Салтыкову-Щедрину в 1856 с циклом рассказов «Губернские очерки», где он описывает жизнь обитателей российской провинции, обличает и высмеивает порядки и законы, чиновников и помещиков.

Вскоре под обстрел критики попадет и сам Щедрин. Его обвиняли в зубоскальстве, насмехательстве и следованию моде на «смех» в литературе. «Дважды вице-губернатор критикует государственное устройство России – это парадокс и с моральной, и с правовой точки зрения», - писали о Салтыкове в прессе.

Салтыков-Щедрин с картой города Глупова (карикатура Александра Долотова в журнале "Отечественные записки", 1869) Общественное достояние Общественное достояние

Салтыков ответил новыми литературными произведениями. В 1870 выйдет его сатирическая повесть «История одного города». И если раньше Щедрин высмеивал уродливый быт провинции, то здесь сатире подвергнутся правительственные верхи. Цари и царские министры были показаны в образах градоначальников, а сам город Глупов стал собирательным образом государственного режима.

Народный писатель

Сатира Щедрина формировалась из образности народной речи, зоологических уподоблений и гротеска. Он пишет такие сказки, как «Карась-идеалист», «Орел-меценат», «Медведь на воеводстве», где напрочь стирает границы между фантазией и реальностью. Писатель обильно использует просторечия, пословицы, а порой и резкие, грубые и даже бранные выражения.

Салтыков-Щедрин занимает первое место среди всех русских литераторов, публицистов и вообще просветителей по числу слов, введённых им в русский язык! В русском языке приблизительно 400,000 слов, около 600 из них ввел Салтыков-Щедрин! Для сравнения Пушкин – около 150, Достоевкий – около 60. Щедрину мы обязаны появлению, например, таких слов, как «мягкотелость», «изнеженность», «стеснительность», «паршивость», «голосистость», «гласность».

Портрет Михаила Салтыкова кисти Николая Ярошенко, 1886 Общественное достояние Общественное достояние

Проза Щедрина - своего рода исторический документ, который показывает характерные черты ломки общественных взглядов и настроений населения, которая сопровождала отмену крепостного права и развитие страны по капиталистическому пути.

5 афоризмов от Салтыкова-Щедрина: