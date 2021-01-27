Как чиновник Салтыков-Щедрин высмеивал язвы русской жизни. И это еще актуально!

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Инна Парфенова

Legion Media; Russia Beyond
Он был высокопоставленным чиновником и при этом отцом русской сатиры. Он также стал автором более 600 новых слов русского языка.

Лев Толстой называл его «прокурором русской общественной мысли», а Тургенев сравнивал с Ювеналом. Михаил Салтыков-Щедрин (1826-1889) был родоначальником сатиры, обличителем общественных и государственных пороков, писателем неоднозначным и практически скандальным.

Несмотря на то что Россия с тех пор сменила две государственные модели, образы Салтыкова-Щедрина не утратили своей актуальности и свежести звучания. Коррупция властей, обличаемая сатириком более стал лет назад, до сих пор остается одной из самых опасных язв современной России.

Салтыков-Щедрин в конце 1880-х

Салтыков-Щедрин в конце 1880-х

Везенберг и Ко., Санкт-Петербург

Особый оттенок творчеству Салтыкова-Щедрина придавало то, что он сам долгое время был высокопоставленым чиновником и литературным цензором в царской России. «Писатель сарказма и разъедающего анализа», «легальный террорист в России» называли его современники.

Сатирическое alter ego

Салтыков-Щедрин - в этой двойной фамилии заключена двойная биография писателя. Долгое время существовал лишь Михаил Салтыков – потомственный дворянин, сделавший успешную государственную карьеру, был вице-губернатором в Рязанской и Тверской губерниях. Николай Щедрин – псевдоним Салтыкова для литературы и публицистики.

Жесткая сатирическая позиция удивительным образом сочеталась с работой в государственных ведомствах. Одновременно быть государством и критиковать его – вот такую эксцентричную позицию выбрал Салтыков-Щедрин.

Портрет писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина кисти Ивана Крамского, 1879г

Портрет писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина кисти Ивана Крамского, 1879г

Общественное достояние

Первые повести «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848), высмеивающие порядки тогдашней России, своей острой социальной проблематикой обратили на себя внимание властей, напуганных французской революцией 1848. Писатель был выслан на 8 лет в город Вятка (ныне Киров) за «...вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, протрясших уже всю Западную Европу...». В ссылке Салтыков-Щедрин продолжал служить, а наблюдения за жизнью серой российской провинции дали писателю богатый материал для будущих сочинений.

Писатель победил чиновника

Постепенно Щедрин-литератор вытесняет Салтыкова-чиновника. И в 1868, когда крупнейший русский поэт и журналист Некрасов предложил ему стать соредактором известного журнала «Отечественные Записки», Салтыков-Щедрин полностью посвятил себя литературной работе.

Слава писателя-сатирика пришла к Салтыкову-Щедрину в 1856 с циклом рассказов «Губернские очерки», где он описывает жизнь обитателей российской провинции, обличает и высмеивает порядки и законы, чиновников и помещиков.

Вскоре под обстрел критики попадет и сам Щедрин. Его обвиняли в зубоскальстве, насмехательстве и следованию моде на «смех» в литературе. «Дважды вице-губернатор критикует государственное устройство России – это парадокс и с моральной, и с правовой точки зрения», - писали о Салтыкове в прессе.

Салтыков-Щедрин с картой города Глупова (карикатура Александра Долотова в журнале

Салтыков-Щедрин с картой города Глупова (карикатура Александра Долотова в журнале "Отечественные записки", 1869)

Общественное достояние

Салтыков ответил новыми литературными произведениями. В 1870 выйдет его сатирическая повесть «История одного города». И если раньше Щедрин высмеивал уродливый быт провинции, то здесь сатире подвергнутся правительственные верхи. Цари и царские министры были показаны в образах градоначальников, а сам город Глупов стал собирательным образом государственного режима.

Народный писатель

Сатира Щедрина формировалась из образности народной речи, зоологических уподоблений и гротеска. Он пишет такие сказки, как «Карась-идеалист», «Орел-меценат», «Медведь на воеводстве», где напрочь стирает границы между фантазией и реальностью. Писатель обильно использует просторечия, пословицы, а порой и резкие, грубые и даже бранные выражения.

Салтыков-Щедрин занимает первое место среди всех русских литераторов, публицистов и вообще просветителей по числу слов, введённых им в русский язык! В русском языке приблизительно 400,000 слов, около 600 из них ввел Салтыков-Щедрин! Для сравнения Пушкин – около 150, Достоевкий – около 60. Щедрину мы обязаны появлению, например, таких слов, как «мягкотелость», «изнеженность», «стеснительность», «паршивость», «голосистость», «гласность».

Портрет Михаила Салтыкова кисти Николая Ярошенко, 1886

Портрет Михаила Салтыкова кисти Николая Ярошенко, 1886

Общественное достояние

Проза Щедрина - своего рода исторический документ, который показывает характерные черты ломки общественных взглядов и настроений населения, которая сопровождала отмену крепостного права и развитие страны по капиталистическому пути.

5 афоризмов от Салтыкова-Щедрина:

  1. «Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду»
  2. «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения»
  3. «Так чисто, что плюнуть боишься»
  4. «Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития»
  5. «Всякому безобразию своё приличие»

История
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