Как Сталин поссорился с Троцким

Двум амбициозным лидерам революции оказалось слишком тесно на политическом олимпе Советской России. Власть большевиков еще висела на ниточке, а они уже начали яростную борьбу между собой.

Среди всех большевистских лидеров у Льва Троцкого были наиболее вероятные шансы возглавить Советский Союз после смерти Ленина. Однако в политической борьбе он так и не смог одолеть своего злейшего врага — Сталина, что закончилось для него сначала изгнанием, а затем и гибелью. Как же началось это знаменитое противостояние?

Военные специалисты

Оборона Царицына. Товарищи Сталин, Ворошилов и Щаденко в окопах под Царицыном Митрофан Греков Митрофан Греков

Первый открытый конфликт между двумя вождями революции произошел летом 1918 года во время обороны осажденного белыми армиями Царицына (будущего Сталинграда). Город имел важнейшее значение, поскольку через него проходили пути снабжения хлебом районов Центральной России.

В июне в Царицын для решения проблем организации поставок продовольствия прибыл Сталин, занимавший в то время должность народного комиссара (министра) по делам национальностей. Заручившись поддержкой Ленина, он расширил свои полномочия и на вопросы обороны города.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Global Look Press Global Look Press

«Линия южнее Царицына еще не восстановлена», — писал Сталин Ленину 18 июля: «Гоню и ругаю всех, кого нужно, надеюсь, скоро восстановим. Если бы наши военные «специалисты» (сапожники!) не спали и не бездельничали, линия не была бы прервана, и если линия будет восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им».

Именно вопрос о военных специалистах — бывших офицерах императорской армии — стал краеугольным в отношениях между Сталиным и Троцким. Будущий «отец народов» был решительно против назначения на высокие посты в Красную Армию царских офицеров, считая их ненадежными, готовыми в любой момент предать дело революции.

Лев Троцкий. Global Look Press Global Look Press

Противоположную точку зрения занимал народный комиссар по военным делам Лев Троцкий. Его усилиями на службу к большевикам переходили хорошо обученные профессиональные военные кадры императорской армии. Так, в Красной Армии оказалось больше 250 царских генералов.

Конфликт

Сталин добился, чтобы от руководства Северо-Кавказским военным округом был отстранен бывший царский генерал Андрей Снесарев. Младшим командирам повезло еще меньше. По подозрению в контрреволюционной работе указанием Сталина было арестовано все артиллерийское управление, включая даже мелких служащих. Их поместили на так называемую «баржу смерти» (плавучую тюрьму, распространенную в ходе Гражданской войны) на середину Волги, где многие вскоре скончались от тяжелых условий заключения.

Генерал-майор Снесарев в марте 1917 года. Общественное достояние Общественное достояние

Назначение Троцким командующим созданного в сентябре Южного фронта Павла Сытина, также бывшего царского генерала, вызвало очередное сильное противодействие Сталина. «Необходимо обсудить в ЦК партии вопрос о поведении Троцкого, третирующего виднейших членов партии в угоду предателям из военных специалистов и в ущерб интересам фронта и революции. Поставить вопрос о недопустимости издания Троцким единоличных приказов… Пересмотреть вопрос о военных специалистах из лагеря беспартийных контрреволюционеров», — говорилось в его телеграмме на имя Ленина.

Сталин в открытую проигнорировал приказ Троцкого о том, что Сытину предоставляется полная власть в ведении операций, и даже учредил альтернативный центр командования. Нередко на многие указания народного комиссара по военным делам он накладывал резолюцию — «К сведению не принимать».

Оборона Царицына. Митрофан Греков Митрофан Греков

Успех Троцкого

Сталин и Троцкий не смогли прийти к консенсусу ни по одному вопросу, касающемуся ведения обороны города. Постепенно их конфликт дошел до открытой враждебности.

«В общем дело обстоит так, что Троцкий не может петь без фальцета, действовать без крикливых жестов, причем я бы ничего не имел против жестов, если бы при этом не страдали интересы общего всем нам дела. Поэтому прошу, пока не поздно, унять Троцкого и поставить его в рамки, ибо боюсь, что сумасбродные приказы Троцкого внесут разлад между армией и командным составом и погубят фронт окончательно», — говорилось в телеграмме Сталина на имя Ленина 3 октября.

Ленин и Сталин в начале 1920-х годов. Global Look Press Global Look Press

На следующий день разъяренный Троцкий из Тамбова телеграфировал главе государства с настоятельной просьбой отозвать Сталина из города. В избытке эмоций он даже перепутал слова в телеграмме: «Царицын должен либо подчиниться, либо убраться».

В итоге, Ленин встал на сторону Троцкого, отозвав Сталина в Москву 19 октября. Несмотря на серьезные разногласия в военном командовании, город смогли удержать. Он пал только летом 1919 года в результате неудачного контрнаступления Красной Армии.

Петр Врангель во взятом белыми Царицыне. Общественное достояние Общественное достояние

«Именно в эти дни (в ноябре — Russia Beyond), отозванный из Царицына, с глубокой злобой и жаждой мести в душе, Сталин написал свою коротенькую статью, посвященную юбилею революции. Цель статьи была нанести удар престижу Троцкого, выдвинуть против него авторитет Центрального Комитета, возглавлявшегося Лениным. Эта юбилейная статья была продиктована затаенной злобой», — писал позже в своих воспоминаниях бывший нарком по военным делам.

Лев Троцкий в Мексике. Global Look Press Global Look Press

Царицынский конфликт стал первым этапом в многолетнем жестоком противостоянии двух крупнейших фигур большевистского движения. Оно завершилось лишь 20 августа 1940 года, когда изгнанного из СССР Троцкого по приказу Сталина убили в Мексике.