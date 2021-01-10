Рецепты Маргариты Симоньян: Бургер без булочки

Если вам очень хочется бургер и похудеть — сделайте бургер без булочки.
Для котлеты берем говядину и одну небольшую луковицу. В фарш добавляем немного вустерского соуса, перец. А можно ничего не добавлять, только соль.
Формируем котлеты толщиной как на бургер, жарим быстро. Не пережариваем! Когда котлета почти готова, сверху кладем сыр и накрываем крышкой.
Нарезаем тонко лук и замачиваем его в воде, чтобы ушла горечь. Нарезаем соленые огурцы и помидоры кружочками. Помидоры лучше резать прямо перед подачей, чтобы они не потекли.
Калорийный майонез мы заменяем менее калорийной сметаной (10%), добавляем в неё тот же вустерский соус и немного горчицы, получается лучше, чем майонез.
Два листа айсберга кладем на тарелку и смазываем сметанным соусом, посыпаем отжатым луком и добавляем несколько кусочков соленого огурца и помидора.
На один лист айсберга кладем горячую котлету с расплавленным сыром и накрываем другим листом, который предварительно смазываем кетчупом.
Вкусный и полезный бургер готов.
Сметана — по вкусу
Вустерский соус — по вкусу
Горчица — по вкусу
Кетчуп — по вкусу
Лук — 1 шт.
Соленые огурцы — 4 кусочка
Вырезка говядины — 200 гр
Перец — по вкусу
Салат айсберг — 2 листа
Сыр — 1 ломтик