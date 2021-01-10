Рецепты Маргариты Симоньян: Бургер без булочки

Читать
Маргарита Симоньян
Праздники подходят к концу, а значит, пора подумать о фигуре. Приготовим вкусный и при этом полезный бургер вместе с главным редактором RT.

Маргарита Симоньян

Если вам очень хочется бургер и похудеть — сделайте бургер без булочки.

Для котлеты берем говядину и одну небольшую луковицу. В фарш добавляем немного вустерского соуса, перец. А можно ничего не добавлять, только соль. 

Формируем котлеты толщиной как на бургер, жарим быстро. Не пережариваем! Когда котлета почти готова, сверху кладем сыр и накрываем крышкой. 

Нарезаем тонко лук и замачиваем его в воде, чтобы ушла горечь. Нарезаем соленые огурцы и помидоры кружочками. Помидоры лучше резать прямо перед подачей, чтобы они не потекли. 

Калорийный майонез мы заменяем менее калорийной сметаной (10%), добавляем в неё тот же вустерский соус и немного горчицы, получается лучше, чем майонез. 

Два листа айсберга кладем на тарелку и смазываем сметанным соусом, посыпаем отжатым луком и добавляем несколько кусочков соленого огурца и помидора. 

На один лист айсберга кладем горячую котлету с расплавленным сыром и накрываем другим листом, который предварительно смазываем кетчупом. 

Вкусный и полезный бургер готов. 

Ингредиенты: 

Сметана — по вкусу 
Вустерский соус — по вкусу 
Горчица — по вкусу 
Кетчуп — по вкусу 
Лук — 1 шт.
Соленые огурцы — 4 кусочка 
Вырезка говядины — 200 гр 
Перец — по вкусу 
Салат айсберг — 2 листа 
Сыр — 1 ломтик 

Рецепты Маргариты Симоньян
Было интересно? Тогда подпишитесь на страницу Russia Beyond на фейсбуке
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен