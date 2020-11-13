10 проектов БУМАЖНОЙ архитектуры СССР

Это один из самых интересных феноменов в истории русской культуры ХХ века, давший архитекторам возможность «строить» всё, от Ноева ковчега до кукольного домика.

Бумажная архитектура возникла на рубеже 1970-1980-х годов как концептуальное течение молодых художников и проектировщиков, которые, не желая становиться частью советского архитектурного мейнстрима, создавали свою параллельную реальность. Она находила воплощение в журнальных публикациях, конкурсных проектах и выставках.

Бумажные архитекторы смело соединяли разные стили и эпохи, искали образы идеального города в прошлом и экстраполировали их на мир будущего. Ни одна из этих идей всерьез не могла претендовать на то, чтобы стать реальностью, но многие вопросы, которые они поднимали, в дальнейшем оказались ключевыми для всего мирового градостроительства. Часть из них остаются таковыми и сейчас. Мы собрали десять самых выразительных примеров советской бумажной архитектуры.

1. «Новый элемент расселения»

Авторы: Александр Гутнов, Андрей Бабуров, Илья Лежава и другие

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Еще в конце 1950-х годов группа студентов Московского архитектурного института придумала концепцию жилого района будущего под названием Новый элемент расселения (НЭР). Работа над проектом продлилась больше 15 лет, однако, он так и не был реализован. Зато получил международное признание: был показан на XIV Миланской триеннале в 1968 году и на Экспо в Осаке в 1970 году.

Впрочем, ключевые идеи НЭР со временем стали определяющими во всем современном градостроительстве. Среди главных принципов — разделение пространств производства и жизни, гуманизация среды, равномерное распределение людей и инфраструктуры, освоение пустых территорий. По времени появления проект опередил бумажную архитектуру, но стал её важной идеологической составляющей.

2. Город-виадук

Авторы: Искандер Галимов, Михаил Фадеев

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Многие идеи архитекторов-бумажников раздвигали привычные пространственные рамки, стремясь найти новые формы существования архитектуры.

Таков, например, фантазийный проект города Искандера Галимова и Михаила Фадеева. Он представляет собой гигантский каменный мост, на разных уровнях которого расположены железные дороги, дома, заводы и торговые площади.

3. Монументы, которых нет

Автор: Константин Бойм

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Это серия бронзовых миниатюр — реплик известных архитектурных памятников, которых в действительности не существует. Среди них, например, здания-символы советской цивилизации — Башня Коминтерна и Дворец советов в Москве.

По мнению Константина Бойма, такие несуществующие монументы составляют альтернативную историю архитектуры, которая не менее интересна, чем та, что мы видим за окном.

4. Кукольный дом

Авторы: Александр Бродский, Илья Уткин

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Архитекторы придумали кукольный дом под названием «Тотем», который напоминает святой тотем индейцев, языческий предмет обожания. Задуманный как детская игрушка, он позволяет своим обладателям «играть во всё».

Конструкция выполнена в виде массивного деревянного столба, опирающегося на четыре толстые деревянные ножки. Внутри оборудована винтовая лестница, остальное пространство — территория детства, которая может меняться как угодно в зависимости от фантазии своих хозяев.

5. Музей исчезнувших домов

Авторы: Александр Бродский, Илья Уткин

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Концептуальный проект представляет собой своего рода мемориал, сохраняющий память обо всех исчезнувших домах, независимо от того, были ли они при жизни памятниками архитектуры или нет.

«Каждый исчезнувший дом, даже самый невзрачный, становится равноправным экспонатом музея, его точный макет занимает свое место в нише — ведь в него вложена душа архитектора, строителей, людей, живших в нем, и просто случайных прохожих, бросавших на него рассеянные взгляды», — объясняют архитекторы свой проект.

6. Театр без сцены, или блуждающий зрительный зал

Авторы: Александр Бродский, Илья Уткин

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Проект блуждающего зрительного зала — своего рода воплощение идеи «весь город — театр». Архитекторы представили, как мог бы выглядеть город «для всех».

«У нашего театра нет постоянной сцены — в своем постоянном блуждании по городу он останавливается в самых неожиданных местах и поднимает занавес в поисках новых спектаклей, новых сценографов, новых актеров, — говорится в описании проекта. — На его сцене могут выступать профессиональные труппы, но и одинокий прохожий, играющий свою загадочную импровизацию, может неожиданно сорвать бурные аплодисменты, попавшись на глаза зрителям».

7. Вилла Клаустрофобия

Автор: Александр Бродский, Илья Уткин

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Создавая этот дом, архитекторы оттолкнулись от образа и проблем человека. Внутренний Двор здесь уподоблен внутреннему миру человека, который не хочет или не может выйти наружу.

«Наш Атриум — это зеркальная воронка, вставленная в каменный дом, не имеющий окон. Воронка зеркальна со стороны двора и прозрачна, если смотреть изнутри здания. Все помещения, расположенные по периметру,—назовем их комнаты, или кельи, или камеры, или палаты, неважно, — выходят в воронку одной стеклянной стеной. Обитатели дома смотрят из своих комнат друг на друга, но видят бесконечность».

8. Жилище для бездомных

Автор: Сергей Бархин

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Архитектор придумал остроумный способ разоружения военной сверхдержавы — превратить этот процесс в художественную акцию. Тысячи ракет со снятыми боеголовками он предлагает переплавить в высокие жилые башни и расставить на городских площадях как напоминание о страшном военном прошлом.

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Так можно решить и одну из главных «мирных» проблем — дефицита жилья.

9. Новый театр Олимпико

Авторы: Сергей Бархин, Михаил Белов, Михаил Хазанов, Екатерина Белова, Елена Козелькова

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Еще один проект, который переосмысливает роль театра в городе. Каждая улица здесь превращена в зал, а каждая площадь — в сцену. Каждый дом этого квартала играет свою роль — театральной кассы, гримерки, кафе или туалета.

«Игра пространств не прекращается никогда, — говорят архитекторы, — так как ее ведут то «искусственная», то «обратная» перспективы как внутри, так и снаружи театрального квартала».

10. Ноев ковчег

Авторы: Михаил Филиппов. Надежда Бронзова

Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж» Фото предоставлены Музеем современного искусства «Гараж»

Проект современного Ноева ковчега — памятник всей человеческой цивилизации, построенной на потерянном «рае». Архитекторы объединили в нем представления об идеальном городе каждого из десяти последних веков. Последний слой датируется 2001 годом, который символизирует мечту о сохранении многовековой культуры.

Книга «Бумажная архитектура. Антология» Юрия Аввакумова вышла в рамках издательской программы Музея современного искусства «Гараж». Редакция благодарит музей за предоставленные материалы.