4 победы русской армии в Первой мировой

Участие России в мировом конфликте завершилось для нее не просто поражением, но хаосом, развалом армии и революцией. Тем не менее, в этой войне у нее были и яркие моменты триумфа.

1. Галицийская битва (август-сентябрь 1914 года)

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Галицийская битва стала решающей в противостоянии между Россией и Австро-Венгрией на начальном этапе Первой мировой войны. Около двух миллионов солдат и три с половиной тысячи артиллерийских орудий с обеих сторон приняли участие в боях на фронте протяженностью 400 км.

Битва состояла из серии отдельных сражений, в которых русские смогли остановить наступление противника и, перейдя в масштабное контрнаступление, захватить почти всю Галицию и часть австрийской Польши. Потеряв около 350 тысяч солдат убитыми и пленными (треть своих сил на Восточном фронте), Австро-Венгрия получила удар, от которого так и не смогла оправиться до конца войны. Практически во всех последующих крупных военных операциях против России Вена будет полагаться на помощь Берлина.

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Крах австрийцев серьезно снизил значимость победы, одержанной немцами в Восточной Пруссии. Кроме того, он позволил улучшить положение Сербии, находившейся до этого под сильным натиском австро-венгерских войск.

«Успехи русских в Галиции оказались достаточными, чтобы нанести австро-венгерским армиям такие удары, которые оказались смертельными для всего государственного организма двуединой монархии», — писал участник Первой мировой войны, военный теоретик Александр Свечин: «Австрийские войска, шедшие в первые бои с большим подъемом, в течение остальной войны представляли уже второсортный материал».

2. Сарыкамышская операция (декабрь 1914 г. — январь 1915 г.)

Русские войска в позициях около Сарыкамыша. Общественное достояние Общественное достояние

В конце 1914 года 3-я армия Османской империи вела активные действия по захвату российской Карсской области (сегодня принадлежит Турции). Девяноста тысячам солдат Энвера-паши противостояли части Кавказской армии (60 тысяч) и армянские добровольческие дружины.

29 декабря турецкие войска полностью окружили город Сарыкамыш, взятие которого во многом обеспечивало успех всей операции. Несмотря на давление превосходящих сил противника, гарнизон яростно защищался. Ему даже удалось отбить потерянные вокзал и казармы, выбив турок за пределы города.

Победа под Сарыкамышем. Общественное достояние Общественное достояние

Провалив штурм Сарыкамыша, 3-я армия стала нести большие потери от обморожения и недостатка провианта: в день умирало до нескольких тысяч солдат. А вскоре в контрнаступление перешли и русские войска. Так генерал-майор русской императорской армии и военный историк Николай Корсун описывал маневр отряда полковника Довгирта, вышедшего в тыл турецким войскам: «Колонна Довгирта должна была преодолеть путь в 15 км в очень глубоком снегу при сильной пурге. С трудом прокладывая траншеи в снегу выше роста человека, медленно, иногда всего со скоростью 2-3 км в сутки, скрытно продвигалась эта колонна, чтобы выполнить поставленную ей задачу. На пятый день, вечером 2 (15 по григорианскому календарю) января, когда колонну считали уже погибшей, она вышла из ущелья в тылу турецкого расположения».

В итоге, 3-я армия была полностью разгромлена. Убитыми, замерзшими, ранеными и пленными она потеряла до 80% ее личного состава. Потери русских составили 26 тысяч.

Победа в Сарыкамышском сражении не позволила турецким войскам пробиться на русский Кавказ. Кроме того, она существенно облегчила действия британцев в Месопотамии (Ираке) и по обороне Суэцкого канала.

3. Эрзерумская операция (декабрь 1915 г. — февраль 1916 г.)

Захваченные турецкие знамена в Эрзуруме. Общественное достояние Общественное достояние

В конце 1915 года после фиаско в Галлиполи союзники решили эвакуировать свои войска с полуострова. Для русской Кавказской армии это означало, что теперь турки смогут сосредоточить всю свою мощь на них.

Не дожидаясь, пока враг перебросит свои резервы из Дарданелл на Кавказ, русские войска перешли в наступление. 75 тысячам генерала Николая Юденича противостояли 60 тысяч турецких солдат из хорошо известной им 3-й армии. Разгромленная при Сарыкамыше, она была переформирована и восстановила свою численность.

Трофейное турецкое орудие во взятом русскими войсками Эрзуруме. Общественное достояние Общественное достояние

Наступление стало полной неожиданностью для турок, считавших, что русские готовятся к празднованию рождества и нового года. Утопая в снегах, пробиваясь через сильные метели в труднопроходимых горах, солдаты Юденича опрокинули неприятеля, взяв стратегически важную крепость Эрзерум.

Потери 3-й армии составили более 35 тысяч человек, в то время как русские войска потеряли несколько тысяч. Успех эрзерумской операции позволил им выйти на оперативный простор и дальше развивать наступление вглубь Анатолии.

4. Брусиловский прорыв (июнь 1916 г. — сентябрь 1916 г.)

Генерал Брусилов. Общественное достояние Общественное достояние

Весной-летом 1916 года русская армия готовилась к масштабному наступлению в Европе. Западный фронт генерала Алексея Эверта, имевший почти двойное преимущество над противником, должен был наносить главный удар, в то время как Юго-Западный Алексея Брусилова — вспомогательный.

Войска Брусилова выступили первыми, и их неожиданный успех сделал наступление на этом направлении приоритетным. Юго-Западный фронт лишь немного превосходил по численности неприятеля (534 тысячи против 448 тысяч), вот только противостояли русским войскам здесь в основном не немцы, а сильно уступавшие им по боевым качествам австрийцы.

Брусилов отказался от одного концентрированного удара, распылив силы по нескольким направлениям. Эта тактика, вызывавшая поначалу опасения Николая II, привела к тому, что глубоко эшелонированная оборона противника была прорвана сразу в нескольких местах. Русские войска продвинулись на глубину до 120 км, взяв под свой контроль Волынь, часть Галиции и Буковину.

Турецкие войска в Галиции. Общественное достояние Общественное достояние

Австро-Венгрия оказалась на грани поражения. Ей на помощь с Балкан были даже переброшены части турецкой армии. В августе наступление русских войск стало выдыхаться. С приходом свежих немецких сил, оно окончательно остановилось, сменившись кровопролитными позиционными боями. По итогам Брусиловского прорыва Россия потеряла до полумиллиона человек. Потери Центральных держав убитыми, ранеными и пленными составили больше миллиона.

Несмотря на успех операции, прорваться через Карпаты и выбить австрийцев из войны не удалось. Негативную роль сыграли пассивность других фронтов, нерешительность Ставки, а также несогласованность действий с западными союзниками. Как писал начальник Генерального штаба Германской армии Эрих фон Фалькенгайн: «В Галиции опаснейший момент русского наступления был уже пережит, когда раздался первый выстрел на Сомме».

Тем не менее, Брусиловский прорыв существенно подорвал силы Германии и особенно Австро-Венгрии, спас находившуюся на грани разгрома Италию и облегчил положение французов под Верденом. Воодушевленная успехами русских, в войну на стороне Антанты вступила Румыния. Хотя, как оказалось, ничего, кроме проблем это союзникам не принесло.