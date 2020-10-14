Почему гору в центре Австралии назвали именем дочери русского царя Николая I?

Огромная красная скала в Национальном парке Улуру-Ката-Тьюта в Австралии - символ континента, который видно издалека - сакральное место для коренных жителей. Удивительным образом самая высокая из ее 36 вершин получила русское имя Ольга - в честь дочери Николая I.

Королева Ольга

Ольга Николаевна родилась в Санкт-Петербурге в 1822 году и была третьей дочерью в семье императора Николая I и Александры Федоровны, происходившей из королевского дома Гогенцоллернов.

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Она получила блестящее образование, увлекалась рисованием, знала несколько языков (ее наставником был известный поэт Василий Жуковский) и была очень хороша собой, что делало ее одной из самых завидных невест в Европе. Тем не менее, с замужеством она не торопилась, отвергая одно предложение за другим. Ольга утверждала, что ей и в одиночестве неплохо.

Своего будущему мужа, принца Вюртембергского, она встретила в итальянском Палермо, где отдыхала с матерью. Ольге было уже почти 24, Карлу - 25. Они приходились друг другу троюродными сестрой и братом - у них был общий прадед.

Летом 1846 года они поженились в Петергофе, там же провели медовый месяц, а затем уехали на родину Карла в Штутгарт, столицу Вюртемберга. В 1864 году Карл стал королем этой земли, а Ольга получила титул королевы.

Ольга, Карл и их воспитанники. Public Domain Public Domain

Они прожили вместе 45 лет, и хотя у них не было детей, их современники в воспоминаниях отмечали, что королевская чета была очень счастлива в браке. Карл умер в 1891 году, Ольга пережила его ровно на год.

Но причем тут Австралия?

Однако вернемся в Австралию. В конце 19 века этот континент начали активно исследовать европейцы. Одним из них был врач и ботаник Фердинанд Мюллер (1825-1896). Уроженец немецкого Ростока, он был заядлым исследователем природы, и уже в 23 года получил степень доктора философии за диссертацию о растениях Германии.

Барон Мюллер. Public Domain Public Domain

В Австралии он изучал растения в горах, классифицировав около 2 тысяч видов флоры, основал Национальный гербарий (он работает и сегодня), возглавлял Королевский ботанический сад в Мельбурне. В общем, человеком он был влиятельным и уважаемым как в Германии, так и в Австралии.

В 1871 году Мюллер получил от королевы Ольги титул барона - раздачей таких титулов Ольга и Карл отмечали 25-летие совместной жизни.

Danita Delimont/Global Look Press Danita Delimont/Global Look Press

А в 1872 году местный исследователь Эрнст Джайлз открыл горный массив Ката-Тьюта («много голов» на языке коренного населения) в глубине континента, рассказав о своем открытии Мюллеру. По воле барона, благодарного Ольге за титул, самый высокий пик (1066 метров над уровнем моря) был назван в ее честь.

Сегодня для обозначения этой вершины используется двойное название Kata Tjuta- Mount Olga или просто Mount Olga.

Горный массив из 36 вершин с прилегающими территориями входит в Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта. В 1987 году этот парк был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря редким видам растений и животных.