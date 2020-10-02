Фантастические сюжеты из русской истории для американских фильмов

Американцы большие мастаки снимать фантастический треш по мотивам русской истории. Но мы готовы подкинуть им таких идей, от которых даже у них челюсть упадет.

Не без труда мне пришлось по долгу службы посмотреть сериал ‘The Great’ (2020) от компании Hulu – горячечную фантазию по мотивам эпохи правления Екатерины Великой. Нельзя не признать, что там хотя бы были смешные и зрелищные моменты.

Но в апреле 2020 в стриминговых сервисах появился фильм «Анастасия», созданный Conglomerate Media. В этом фильме Григорий Распутин посылает Анастасию Романову через портал времени в США образца 1988 года, чтобы спасти ее от расстрела; так начинаются американские приключения великой княжны…

Ну, тут даже у американцев посыпались проклятия в адрес создателей этого кино. Впрочем, уровень бреда в фильмах на «русскую тему» можно повышать бесконечно. Мы решили продемонстрировать американским сценаристам и продюсерам, как на самом деле нужно писать бредовые сценарии по мотивам русской истории.

«Ленинатор» (фантастический боевик)

Таня Манаева Таня Манаева

1918 год. Ленин в своей секретной лаборатории создает гомункула-убийцу, сшитого из останков царской семьи. С помощью межвременного портала, открытого силами колдунов-сатанистов, лидер русской революции хочет отправить свое создание в XVI век для убийства Елены Глинской, матери будущего Ивана Грозного. Таким образом, царская Россия будет уничтожена в зародыше.

Но Сталин, яростный поклонник Ивана Грозного, узнав об этом, в 1937 году создает Ленинатора – голема-наемника, собранного из тел Ленина и Кирова. На другой машине времени, созданной Львом Терменом, работавшим в «шарашке» в магаданском лагере, Сталин отправляет своего убийцу для ликвидации ленинского гомункула.

Чудесным образом Ивана Грозного удается спасти, а сталинский голем остается в XVI веке. Под именем итальянского зодчего Пьетро Солари он строит в Коломенском церковь Вознесения, своими формами напоминающую космические корабли...

«Петр Великий, царь-самобранка» (слэшер)

Таня Манаева Таня Манаева

Москва, весна 1670 года. После смерти царевича Алексея Алексеевича, а затем и своей жены, Марии Милославской, царь Алексей Михайлович, которому уже 41 год, серьезно озабочен вопросом наследника престола. Сын Фёдор отличается крайне слабым здоровьем и, похоже, долго не проживет, а сам царь Алексей борется с мужским бессилием.

Алексей Михайлович, который жестко запретил всем русским знахарство и волшебство, сам тайно прибегает к помощи могущественного чувашского знахаря Чумашки. Тот готовит для царя чудодейственное зелье – и его новая жена Наталья Нарышкина вскоре производит на свет сына, Петра Алексеевича.

Только царь и его жена знают об уникальном качестве своего сына: он бессмертен и способен к мгновенной регенерации. Благодаря этому, царевич Петр не боится ни смерти, ни увечий. Ему отрывает голову на артиллерийских учениях; его загрызают волки на охоте; он постоянно переворачивается в своем ботике, которым не умеет управлять.

Во время стрелецкого мятежа 1682 года по приказу сестры Софьи Петра разрезают на 28 частей и развозят по разным концам Москвы, но к утру он снова собирается в единое тело. Правда, не очень аккуратно, поэтому руки и ноги у него становятся слишком длинными, а голова – маленькой. С тех пор Петр, который вскоре становится полноправным царем, вынужден скрывать свою способность от русских – но не от голландцев. На голландской верфи его в очередной раз разрезает пополам порвавшимся судовым канатом, но он мгновенно склеивается обратно. Во время Великого Посольства, в Англии, царь под именем Петра Михайлова лично участвует во вскрытиях в анатомическом театре, выступая в роли трупа.

Способности Петра позволяют ему выиграть Северную войну – ведь он бесстрашно водит свои полки в бой, несмотря на то, что почти в каждом сражении его кто-нибудь разрезает, разрубает, разносит в куски ядрами или картечью. К 1725 году Петру надоедает управлять Россией, и он подстраивает свою смерть, умертвив и похоронив вместо себя похожего гренадера из дворцовой охраны.

Петр ещё не раз появится в русской истории – в виде любовника Екатерины Григория Орлова, императора Николая Павловича, старца Григория Распутина… На данный момент Петр Великий – это Мэрилин Мэнсон.

«Юрий из открытого космоса» (драма / научная фантастика)

Таня Манаева Таня Манаева

1959 год. В Советском Союзе идет поиск и набор летчиков-истребителей в Первый отряд космонавтов СССР. Одновременно с этим спешно разрабатывается космический корабль Восток-1, на котором должен быть совершен первый полет в космос, однако советские конструкторы испытывают целый ряд непреодолимых трудностей.

В это же время в степях Казахстана зафиксировано падение на землю неопознанного летающего объекта. Происходит это недалеко от засекреченной военной части, поэтому на место мгновенно выезжает группа офицеров в сопровождении сотрудников КГБ. Они обнаруживают воронку с находящейся в ней металлической капсулой, откуда выползает бесформенная масса, тут же морфирующая в человека. Сотрудники арестовывают его и срочным рейсом доставляют в Москву.

Оказывается, что СССР столкнулся с реальным представителем внеземных цивилизаций, потерпевшим крушение. Его интеллект настолько совершенен, что, прочитав один номер газеты «Правда» и «Мать» Горького, он начинает говорить по-русски.

Выясняется, что его корабль не подлежит восстановлению, поэтому он надеется с помощью русских, выйдя на околоземную орбиту, наладить связь со своей цивилизацией. Взамен пришелец помогает Сергею Королеву решить технические проблемы с кораблем «Восток-1». Пришельцу подбирают подходящий типический советский облик и придумывают биографию и имя – Юрий Гагарин. В процессе подготовки к полету пришельца убеждают, что для успеха его миссии ему нужно выпить водки, однако неожиданно для него этиловый спирт нарушает работу его физиологической системы, и он больше не может вернуться в свою изначальную форму – теперь он способен только морфировать в разных людей.

По тем же причинам, выйдя на орбиту, алиен-Гагарин не может установить нужный ему контакт со своей цивилизацией. Отчаявшись, он пытается найти решение проблемы в разных частях планеты, отправляясь в командировки и поездки в самые разные страны, выпивая самый разный алкоголь, но так и не находит решения. Подстроив свою смерть, пришелец покидает СССР, но до сих пор находится среди нас, участвуя в космических программах других стран. В настоящий момент алиен-Гагарин – это Илон Маск.