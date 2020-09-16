Как в СССР появилась процедура ЭКО

Первый в мире ребенок, рожденный с помощью искусственного оплодотворения, мог бы появиться в СССР, если бы этому не помешала советская власть.

Первый зародыш и запрет партии

История появления ЭКО в СССР началась в 1955 году в Крымском Медицинском институте. Если бы партия не запретила советским ученым продолжать работу, первый в мире «экошный» ребенок мог бы появиться в СССР и за 23 года до рожденной таким образом в Великобритании Луиз Браун.

Кафедрой гистологии и эмбриологии института тогда заведовал ученый Борис Хватов. Идею искусственного оплодотворения человека он высказывал еще в 1939 году. С 1940 теорию Хватова изучали его ученики и сотрудники института. Один из его самых талантливых учеников, аспирант Григорий Петров, с 1954 года проводил опыты по искусственному оплодотворению животных. 10 ноября 1955 года Петров впервые осуществил искусственное оплодотворение яйцеклеток человека с согласия бездетной семьи, которая очень хотела ребенка.

Заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии, профессор Борис Павлович Хватов Музей истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Музей истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского

Беременность «состоялась», продлилась 13 недель, но закончилась выкидышем. Один из местных ученых доложил об этом в Крымский обком КПСС, и Хватова вызвали в обком на разговор.

«Хватов вернулся в институт чернее тучи. Он собрал свой коллектив и сказал: «От меня не убудет, а у вас еще все впереди – не хочу вам коверкать судьбы. Может быть, прекратим работу?» Все молчали. А в эти дни на кафедру приходили мешки писем, в том числе и из-за границы, от бездетных пар с просьбами о помощи», — вспоминает один из учеников Хватова, профессор кафедры гистологии Крымского медицинского университета Борис Троценко.

Обком КПСС запретил институту проводить эксперименты над «советскими женщинами». Хватов продолжил работать в университете, до конца жизни ездил на конференции в Москве и Петербурге и отстаивал ЭКО как метод лечения бесплодного брака. Он умер в 1975 году.

Доцент Г. Н. Петров принимает зачет у студентов Музей истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Музей истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского

Петров же опубликовал 9 научных трудов об ЭКО, после чего ушел из института в поиске новой работы и жилья. После неудачных попыток он вернулся в институт и стал преподавать анатомию, а также создал музей анатомии на территории медуниверситета. В 60 лет его отправили на пенсию, до конца жизни он увлекался садоводством. Умер Григорий Петров 1997 году в бедности.

В 1969 году британский ученый-физиолог по физиологии и медицине Роберт Эдвардс заявил, что разработал технологию ЭКО. В 2010 году он получил за свою разработку Нобелевскую премию. Когда об этом узнал Борис Троценко, он поехал на кладбище «Абдал» и положил на могилы Хватова и Петрова четыре розы - две желтые Хватову и красные Петрову.

«Четыре розы вместо Нобелевской премии», — прокомментировал Троценко.

Первая девочка от ЭКО

Однако дело Хватова не умерло, и в 1965 году была создана новая группа по раннему эмбриогенезу (развитию и формированию человеческого эмбриона - ред), в которую вошли медики, занимавшиеся изучением бесплодия.

Первое успешное искусственное оплодотворение в СССР спустя 21 год экспериментов провели акушер-гинеколог Елена Калинина и эмбриолог Валентин Лукин.

СССР. Белорусская ССР. 1 апреля 1989 г. Новорожденный в медицинском инкубаторе Владимир Межевич/TASS Владимир Межевич/TASS

7 февраля 1986 года родился первый ребенок в Советском союзе, зачатый с помощью ЭКО, – Елена Донцова (позднее сменила имя на Алену).

«Тогда над разработкой метода экстракорпорального оплодотворения работали всего четыре клиники: две в Москве, в Ленинграде и Харькове. Нам удалось получить результат первыми, хотя в этом же году и в других советских клиниках родились первые дети, зачатые с помощью ЭКО», — вспоминает врач-репродуктолог, доктор медицинских наук Елена Калинина. Позже она и другие врачи, участвовавшие в первой процедуре ЭКО, получили правительственные премии.

СССР. Москва. 1 февраля 1989 г. В лаборатории клинической эмбриологии Петр Носов/TASS Петр Носов/TASS

По ее словам, первые процедуры требовали дорогого оборудования и высокой квалификаций врачей. Из-за этого детей, рожденных по ЭКО, называли «бриллиантовыми». Также считалось, что сами дети могут рождаться слабыми и больными, а сам метод ЭКО никогда не станет доступным для обычных пациентов. Сегодня процедура ЭКО в России стоит около 200 тыс. рублей, в рамках нацпроектов по повышению демографии процедура проводится бесплатно - в 2019 году в России бесплатно провели 80 тыс. процедур.

Всесоюзный научно-исследовательский центр по охране здоровья матери и ребенка. СССР. Москва. 1 сентября 1986 г. профессор Б. Леонов, врач Е. Финогенова с близнецами возле постели матери Валерий Христофоров /TASS Валерий Христофоров /TASS

«Российские клиники работают не хуже, а нередко даже лучше многих зарубежных клиник», — уверена Калинина.

Судьба «бриллиантового» ребенка

Елена Донцова, первый в СССР ребенок, зачатый с помощью ЭКО, провела детство на Украине, после школы поступила в университет в Севастополе, там же встретила своего мужа, а в 2007 году естественным путем родила сына. Беременность Елены Донцовой вела та самая Калинина, которая помогла появиться девочке на свет.

В 2009 году Елена с мужем перебралась в Москву, где возглавляет рекламное агентство, которое занимается производством наружной и интерьерной рекламы. С первым мужем Елена развелась, вышла замуж второй раз и мечтает о пополнении семьи.

Елена Донцова, первый в СССР ребенок, зачатый с помощью ЭКО Жить Здорово/youtube.com Жить Здорово/youtube.com

«Я мечтаю родить двойняшек. У моего будущего мужа в роду — и с маминой стороны, и с папиной — были близнецы. Я очень надеюсь, что и у нас родится двойня», — рассказывала Донцова в интервью РИА Новости.

Иногда Донцова участвует в телепередачах, посвященных ЭКО. На одной из них, по ее словам, один из представителей РПЦ выступил против ЭКО, так как он противоречит божьей воле.

Елена Донцова, первый в СССР ребенок, зачатый с помощью ЭКО Жить Здорово/youtube.com Жить Здорово/youtube.com

«Я возразила: вы говорите, что все происходит по воле божьей, но раз человечество дошло до этого (ЭКО. — Прим. ред.), то на это тоже была божья воля. На это он мне не смог ответить», — говорит Донцова.