Как в СССР появилась процедура ЭКО

История появления ЭКО в СССР началась в 1955 году в Крымском Медицинском институте. Если бы партия не запретила советским ученым продолжать работу, первый в мире «экошный» ребенок мог бы появиться в СССР и за 23 года до рожденной таким образом в Великобритании Луиз Браун.
Кафедрой гистологии и эмбриологии института тогда заведовал ученый Борис Хватов. Идею искусственного оплодотворения человека он высказывал еще в 1939 году. С 1940 теорию Хватова изучали его ученики и сотрудники института. Один из его самых талантливых учеников, аспирант Григорий Петров, с 1954 года проводил опыты по искусственному оплодотворению животных. 10 ноября 1955 года Петров впервые осуществил искусственное оплодотворение яйцеклеток человека с согласия бездетной семьи, которая очень хотела ребенка.
Заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии, профессор Борис Павлович ХватовМузей истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Беременность «состоялась», продлилась 13 недель, но закончилась выкидышем. Один из местных ученых доложил об этом в Крымский обком КПСС, и Хватова вызвали в обком на разговор.
«Хватов вернулся в институт чернее тучи. Он собрал свой коллектив и сказал: «От меня не убудет, а у вас еще все впереди – не хочу вам коверкать судьбы. Может быть, прекратим работу?» Все молчали. А в эти дни на кафедру приходили мешки писем, в том числе и из-за границы, от бездетных пар с просьбами о помощи», — вспоминает один из учеников Хватова, профессор кафедры гистологии Крымского медицинского университета Борис Троценко.
Обком КПСС запретил институту проводить эксперименты над «советскими женщинами». Хватов продолжил работать в университете, до конца жизни ездил на конференции в Москве и Петербурге и отстаивал ЭКО как метод лечения бесплодного брака. Он умер в 1975 году.
Доцент Г. Н. Петров принимает зачет у студентовМузей истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Петров же опубликовал 9 научных трудов об ЭКО, после чего ушел из института в поиске новой работы и жилья. После неудачных попыток он вернулся в институт и стал преподавать анатомию, а также создал музей анатомии на территории медуниверситета. В 60 лет его отправили на пенсию, до конца жизни он увлекался садоводством. Умер Григорий Петров 1997 году в бедности.
В 1969 году британский ученый-физиолог по физиологии и медицине Роберт Эдвардс заявил, что разработал технологию ЭКО. В 2010 году он получил за свою разработку Нобелевскую премию. Когда об этом узнал Борис Троценко, он поехал на кладбище «Абдал» и положил на могилы Хватова и Петрова четыре розы - две желтые Хватову и красные Петрову.
«Четыре розы вместо Нобелевской премии», — прокомментировал Троценко.
Однако дело Хватова не умерло, и в 1965 году была создана новая группа по раннему эмбриогенезу (развитию и формированию человеческого эмбриона - ред), в которую вошли медики, занимавшиеся изучением бесплодия.
Первое успешное искусственное оплодотворение в СССР спустя 21 год экспериментов провели акушер-гинеколог Елена Калинина и эмбриолог Валентин Лукин.
СССР. Белорусская ССР. 1 апреля 1989 г. Новорожденный в медицинском инкубатореВладимир Межевич/TASS
7 февраля 1986 года родился первый ребенок в Советском союзе, зачатый с помощью ЭКО, – Елена Донцова (позднее сменила имя на Алену).
«Тогда над разработкой метода экстракорпорального оплодотворения работали всего четыре клиники: две в Москве, в Ленинграде и Харькове. Нам удалось получить результат первыми, хотя в этом же году и в других советских клиниках родились первые дети, зачатые с помощью ЭКО», — вспоминает врач-репродуктолог, доктор медицинских наук Елена Калинина. Позже она и другие врачи, участвовавшие в первой процедуре ЭКО, получили правительственные премии.
СССР. Москва. 1 февраля 1989 г. В лаборатории клинической эмбриологииПетр Носов/TASS
По ее словам, первые процедуры требовали дорогого оборудования и высокой квалификаций врачей. Из-за этого детей, рожденных по ЭКО, называли «бриллиантовыми». Также считалось, что сами дети могут рождаться слабыми и больными, а сам метод ЭКО никогда не станет доступным для обычных пациентов. Сегодня процедура ЭКО в России стоит около 200 тыс. рублей, в рамках нацпроектов по повышению демографии процедура проводится бесплатно - в 2019 году в России бесплатно провели 80 тыс. процедур.
Всесоюзный научно-исследовательский центр по охране здоровья матери и ребенка. СССР. Москва. 1 сентября 1986 г. профессор Б. Леонов, врач Е. Финогенова с близнецами возле постели материВалерий Христофоров /TASS
«Российские клиники работают не хуже, а нередко даже лучше многих зарубежных клиник», — уверена Калинина.
Елена Донцова, первый в СССР ребенок, зачатый с помощью ЭКО, провела детство на Украине, после школы поступила в университет в Севастополе, там же встретила своего мужа, а в 2007 году естественным путем родила сына. Беременность Елены Донцовой вела та самая Калинина, которая помогла появиться девочке на свет.
В 2009 году Елена с мужем перебралась в Москву, где возглавляет рекламное агентство, которое занимается производством наружной и интерьерной рекламы. С первым мужем Елена развелась, вышла замуж второй раз и мечтает о пополнении семьи.
Елена Донцова, первый в СССР ребенок, зачатый с помощью ЭКОЖить Здорово/youtube.com
«Я мечтаю родить двойняшек. У моего будущего мужа в роду — и с маминой стороны, и с папиной — были близнецы. Я очень надеюсь, что и у нас родится двойня», — рассказывала Донцова в интервью РИА Новости.
Иногда Донцова участвует в телепередачах, посвященных ЭКО. На одной из них, по ее словам, один из представителей РПЦ выступил против ЭКО, так как он противоречит божьей воле.
Елена Донцова, первый в СССР ребенок, зачатый с помощью ЭКОЖить Здорово/youtube.com
«Я возразила: вы говорите, что все происходит по воле божьей, но раз человечество дошло до этого (ЭКО. — Прим. ред.), то на это тоже была божья воля. На это он мне не смог ответить», — говорит Донцова.