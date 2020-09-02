10 фактов о композиторе Игоре Стравинском

Легендарный музыкант (1882-1971) прожил 88 лет. Они пришлись на все катаклизмы ХХ века, и он стал одним из самых ярких выразителей своего времени.

1. Был сыном знаменитого баса Императорских театров

Федор Игнатьевич Стравинский Getty Images Getty Images

Один из наиболее радикальных композиторов ХХ века был сыном оперного певца, во многом воплощавшего музыкальную традицию XIX века. Бас Федор Игнатьевич Стравинский был удостоен редкого звания заслуженного артиста Императорских театров, в которых он прослужил четверть века. Его репертуар включал 59 опер. Певец прославился как Варлаам в «Борисе Годунове» Модеста Мусоргского, Фарлаф в «Руслане и Людмиле» Михаила Глинки, Мельник в «Русалке» Александра Даргомыжского, Орлик в «Мазепе» Петра Чайковского.

Стравинский-старший был яркой фигурой в петербургской культурной жизни. Его писал в образе одного из казаков Илья Репин для своего знаменитого полотна «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», среди гостей в доме певца бывал Федор Достоевский.

2. Стал композитором благодаря композитору Римскому-Корсакову

Фото сделано в гостиной Римского-Корсакова в 1908. Слева направо: Игорь Стравинский, Римский-Корсаков, его дочь Надежда, ее жених Максимилиан Штейнберг, а также первая жена Стравинского Екатерина Гавриловна Общественное достояние Общественное достояние

Вторым отцом композитор называл Николая Римского-Корсакова. По настоянию семьи поступив на юридический факультет Петербургского университета, музыке Стравинский официально никогда не учился. Римский-Корсаков разглядел его оригинальный дар, отговорил поступать в консерваторию и два года лично давал ему частные уроки, сыграв решающую роль в профессиональном становлении.

3. Стал знаменитым в Европе с «Русскими сезонами» Дягилева

Сергей Дягилев и Игорь Стравинский в Париже, 1921 Sputnik Sputnik

Настоящим волшебником в судьбе Стравинского стал антрепренер и популяризатор русского искусства в Европе и Америке Сергей Дягилев. После первого «Русского сезона» в Париже он искал произведение, которое смогло бы превзойти триумф предыдущей программы. Остановив выбор на русской сказке о Жар-птице, Дягилев вспомнил о начинающем композиторе Стравинском. «Жар-птица» стала гвоздем сезона 1910 года, а в 1911-м эту же роль сыграл следующий балет Стравинского – «Петрушка». Композитор мгновенно стал всемирно знаменитым. С Дягилевым он сотрудничал до смерти импресарио. Их связывали сложные, порой мучительные отношения. Но теперь оба покоятся рядом – в православной части кладбища Сан-Микеле в их любимой Венеции.

4. Совершил революцию в искусстве

Танцоры балета “Весна священная” в костюмах по эскизам Николая Рериха, 1913 NeWestMuseum NeWestMuseum

29 мая 1913 года – день, от которого принято отсчитывать историю искусства нынешней эпохи. Это дата премьеры «Весны священной», которую показала труппа Дягилева «Русский балет» в Париже. Впоследствии Дягилев, Стравинский, художник Николай Рерих, хореограф Вацлав Нижинский – все создатели постановки будут биться, доказывая свой решающий вклад в ее создание.

Но на генеральной репетиции, на которой присутствовал буквально «весь Париж», разразился грандиозный скандал – зрители свистели, кричали и даже дрались стульями, кто возмущаясь, кто защищая балет. Картины языческой Руси оказались комплексным произведением авангарда. Они выдержали пару представлений.

Однако партитура Стравинского стала одним из самых популярных балетов наряду с «Щелкунчиком» Петра Чайковского и «Ромео и Джульеттой» Сергея Прокофьева.

5. Имел три глобальных этапа творчества

Игорь Стравинский Getty Images Getty Images

В творчестве Стравинского принято выделять три этапа. Первые десятилетия называют «русскими» – композитор изучал русский фольклор и экспериментировал с его формами. Вслед за первыми балетами последовали «Свадебка», «Байка про Лису, Петуха да Барана», опера «Мавра» и другие.

Несколько десятилетий Стравинский посвятил неоклассицизму, открыв этот этап «Пульчинеллой», который также был поставлен в труппе Дягилева. Среди шедевров этого направления – балеты «Аполлон Мусагет», «Поцелуй феи», «Симфония в трех движениях», «Орфей», «Агон», оперы «Царь Эдип», «Похождения повесы», мелодрама «Персефона».

Поздний период принято считать серийным, додекафонным, он включает «Плач пророка Иеремии» и «Проповедь, притчу и молитву», которые основаны на текстах и мотивах Библии, мистерию «Потоп», «Вариации памяти Олдоса Хаксли» для оркестра.

6. Был одним из самых плодовитых композиторов

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Стравинский был одним из самых работоспособных композиторов. Его наследие включает более 7,5 тысяч страниц нотных партитур. Он мог работать по 18 часов в день, его стандартный рабочий день даже в старости длился 10 часов.

7. Отличался фантастическим обаянием

Клод Дебюсси и Игорь Стравинский Getty Images Getty Images

Как и родители, музыкант был притягательной фигурой для окружающих, невероятно обаятельным собеседником. С ним дружили, среди прочих, представители знаменитой французской «Шестерки» композиторов: Клод Дебюсси, Марсель Пруст, Пабло Пикассо, Коко Шанель и Чарли Чаплин.

8. Писал балеты для труппы New York City

Джордж Баланчин и Игорь Стравинский Getty Images Getty Images

Многолетнее сотрудничество Стравинского с хореографом русско-грузинского происхождения Джорджем Баланчиным сравнивают с дуэтом Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Их первый совместный спектакль – «Аполлон Мусагет», поставленный в 1928 году в «Русском балете» Дягилева, за которым последовали специально заказанные партитуры, новые версии старых балетов композитора и использование его небалетной музыки в спектаклях Баланчина.

После смерти Стравинского хореограф и его труппа New York City Ballet дважды устраивали фестиваль балетов композитора.

9. После революции жил во Франции и США

Игорь Стравинский (справа на заднем плане) с семьей в Швейцарии, 1929 Sputnik Sputnik

Из-за туберкулеза жены семья Стравинских каждую зиму проводила в Швейцарии. Там их застала Первая мировая война. После революции композитор решил не возвращаться в Россию. Все сбережения остались на родине, и семья, в которой было четверо детей, долгое время жила очень стесненно.

В 1920 году Стравинские поселились в Париже, где им материально помогла Коко Шанель, многолетняя поклонница Стравинского. После смерти первой жены и почти совпавшим с ней началом Второй мировой войны, Стравинский переехал в Америку.

10. В СССР сочинения Стравинского были запрещены

Гастроли Стравинского в СССР Егоров В., Коньков А./TASS Егоров В., Коньков А./TASS

Окончание «романа» русских авангардистов с советской властью в конце 1920-х, поставило крест на карьере композитора в СССР. И только во времена хрущевской оттепели, в 1962 году, в честь 80-летия, композитора пригласили выступить с концертами в Москве и Ленинграде. По легенде, генсек даже предлагал ему остаться в России, но Стравинский вернулся в Нью-Йорк, где 6 апреля 1971 года скончался. По его завещанию, был похоронен в Венеции.