Узнай Пензенскую область с новым фильмом проекта VK Места

Фильм «VK Места. Пензенская область» уже доступен на площадке VK Видео.
Блогеры Лиза Лукашева и Влад Левский отправили в медиаэкспедицию по региону, который считается «сердцем России».
Вместе с ними вы сможете прикоснуться к традициям и обычаям XIX века в Музее-заповеднике им. Лермонтова в Тарханах. А потом посетить необычную ароматическую экскурсии по Дому-музею А. И. Куприна.
Блогеры попали на тарханскую свадьбу, прошлись по имению Михаила Лермонтова, смастерили собственные глиняные свистульки и спустились в залы пещерного монастыря.
Виртуально проникнуться атмосферой пензенской культуры вы сможете с ансамблем «Эрзяночка», а заодно подсмотреть, как делаются глиняные свистульки.
В Пензе находится единственное в России место, где производят кленовый сироп - и блогеры непременно найдут его в лесах Бековского района.
Наконец, вместе с участниками экспедиции вы спуститесь в пещерный монастырь преподобных Антония и Феодосии Печерских, а также познакомитесь с секретами древних ремесел и традиций в Мокшанской деревне.
Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.