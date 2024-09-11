Узнай Пензенскую область с новым фильмом проекта VK Места

Пещерные монастыри, писательские усадьбы и неповторимый национальный колорит. Выяснили, что нужно смотреть в регионе.

Фильм «VK Места. Пензенская область» уже доступен на площадке VK Видео.

Блогеры Лиза Лукашева и Влад Левский отправили в медиаэкспедицию по региону, который считается «сердцем России».

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Вместе с ними вы сможете прикоснуться к традициям и обычаям XIX века в Музее-заповеднике им. Лермонтова в Тарханах. А потом посетить необычную ароматическую экскурсии по Дому-музею А. И. Куприна.

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Блогеры попали на тарханскую свадьбу, прошлись по имению Михаила Лермонтова, смастерили собственные глиняные свистульки и спустились в залы пещерного монастыря.

Виртуально проникнуться атмосферой пензенской культуры вы сможете с ансамблем «Эрзяночка», а заодно подсмотреть, как делаются глиняные свистульки.

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В Пензе находится единственное в России место, где производят кленовый сироп - и блогеры непременно найдут его в лесах Бековского района.

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Наконец, вместе с участниками экспедиции вы спуститесь в пещерный монастырь преподобных Антония и Феодосии Печерских, а также познакомитесь с секретами древних ремесел и традиций в Мокшанской деревне.

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