Узнай Саратовскую область с новым фильмом проекта VK Места

Яркие закаты, древнее море, волжские горы и утесы, тихие усадьбы — все это красочное Поволжье. Как провести незабываемые дни в Саратовской области?

Фильм «VK Места. Саратовская область» уже доступен на площадке VK Видео.

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Популярный блогер Наташа Гасанханова вместе с актером театра и кино Сашей Новиковым отправились в экспедицию по Саратову и окрестностям и исследовали неочевидные туристические маршруты.

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Вместе с ними вы сможете прокатиться по туристическим местам города на самокатах, увидеть дворик усадьбы Вакурова и прогуляться по набережной реки Волги.

Продолжите виртуальную экспедицию в селе Лох, где участники узнаете о жизни в Поволжье, побываете на традиционном чаепитии и отведаете блюда локальной саратовской кухни.

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А еще вместе с Наташей и Сашей вы полетаете над городом и увидите пейзажи Саратовской области с высоты птичьего полета на авиаэкскурсии. А потом узнаете истории первых межпланетных путешествий в парке покорителей космоса имени Ю. А. Гагарина.

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