Узнай Бурятию с новым фильмом проекта VK Места

Блогеры побывали в самой солнечной республике России и даже застали празднование буддийского нового года.

Фильм «VK Места. Республика Бурятия» вышел на площадке VK Видео.

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Певица Мия Бойко и блогеры Герман Глас и Наташа Гасанханова отправились в «республику кристальных озер, завораживающих пейзажей и неповторимого национального колорита».

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Вместе с ними зрители смогут совершить путешествие по самым интересным и необычным локациям Бурятии:

посетить крупнейший в России буддийский монастырский комплекс Иволгинский дацан

узнать о досуге и быте бурят и посмотреть, в какие традиционные игры было принято играть раньше в поселке Гурульба

отметить Сагаалган – один из важнейших буддийских праздников, связанных с наступлением весны и началом нового года

послушать горловое пение на горе «Спящий лев»

и конечно, полюбоваться февральским льдом Байкала, порыбачить, покататься на коньках и даже познакомиться с местным шаманом.