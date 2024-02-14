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Узнай Бурятию с новым фильмом проекта VK Места

Развлечения
Узнай Россию

Пресс фото
Блогеры побывали в самой солнечной республике России и даже застали празднование буддийского нового года.

Фильм «VK Места. Республика Бурятия» вышел на площадке VK Видео.

Пресс фото

Певица Мия Бойко и блогеры Герман Глас и Наташа Гасанханова отправились в «республику кристальных озер, завораживающих пейзажей и неповторимого национального колорита». 

Пресс фото

Вместе с ними зрители смогут совершить путешествие по самым интересным и необычным локациям Бурятии:

  • посетить крупнейший в России буддийский монастырский комплекс Иволгинский дацан
  • узнать о досуге и быте бурят и посмотреть, в какие традиционные игры было принято играть раньше в поселке Гурульба
  • отметить Сагаалган – один из важнейших буддийских праздников, связанных с наступлением весны и началом нового года
  • послушать горловое пение на горе «Спящий лев» 
  • и конечно, полюбоваться февральским льдом Байкала, порыбачить, покататься на коньках и даже познакомиться с местным шаманом.

Пресс фото

Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.

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