КОНКУРС: Придумай русский знак Зодиака

Друзья, у нас розыгрыш в нашем сообществе «ВКонтакте»!
Никогда не задумывались о том, что в календаре не хватает типично русского знака Зодиака? А какой у него должен быть характер? Давайте придумаем!
В подарок самым креативным – билеты на выставку «Под знаком Зодиака. Памятники культуры с древнейших времен до наших дней из собрания Исторического музея» в Государственном историческом музее в Москве! (А вот тут наша статья про нее.)
Условия конкурса читайте в нашем посте ВКонтакте. Итоги конкурса подведем 26 декабря 2023 года.
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