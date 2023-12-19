КОНКУРС: Придумай русский знак Зодиака

Сообщество «Узнай Россию» ВКонтакте проводит конкурс с Государственным историческим музеем. Можно выиграть билет на новую выставку.

Друзья, у нас розыгрыш в нашем сообществе «ВКонтакте»!

Никогда не задумывались о том, что в календаре не хватает типично русского знака Зодиака? А какой у него должен быть характер? Давайте придумаем!

В подарок самым креативным – билеты на выставку «Под знаком Зодиака. Памятники культуры с древнейших времен до наших дней из собрания Исторического музея» в Государственном историческом музее в Москве! (А вот тут наша статья про нее.)

Условия конкурса читайте в нашем посте ВКонтакте. Итоги конкурса подведем 26 декабря 2023 года.

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