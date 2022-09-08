Сможете решить эти советские задачки для детей?

1. Какой номер у парковочного места, где стоит машина?

2. В какую сторону едет автобус?

3. Как инспектор полиции разгадал ложь?

В «»кабинет инспектора полиции пришел незнакомец. Он пребывал в крайнем волнении и поведал такой рассказ: «Сегодня утром я вернулся из отпуска. Всю ночь мне пришлось трястись в поезде. Я не выспался и, придя домой, решил прилечь на диван. От усталости я не сразу заметил, что из комнаты исчез рояль, а журнальный столик и кресло сдвинуты с места. На этом листе бумаги я начертил план расположения мебели в комнате до моего отъезда». «Вот что, уважаемый», - сказал инспектор, взглянув на рисунок. - «Прежде всего мне совершенно ясно, что рояля у Вас вообще не было. А теперь давайте выясним, зачем Вам понадобилась эта ложь». Как инспектор понял, что рояля не было?

4. Мальчики пошли с лейками за водой для поливки огорода. Какой из них принесёт больше воды?

5. Художник допустил семь ошибок. Найдете все?

ОТВЕТЫ:

1. 87 (Здесь не нужны сложные математические подсчеты, достаточно просто перевернуть картинку)

2. Здесь нужно проявить абстрактное мышление. Мы не видим дверей автобуса, а значит он едет налево

3. Фигурный выем у рояля всегда находится с правой стороны, значит инструмент на картинке изображен неправильно и незнакомец на знает, как он выглядит на самом деле.

4. У мальчика слева лейка больше, но носики располагаются на одном уровне. Поэтому воды в большую лейку наберется столько же, сколько в маленькую (а остальная просто будет выливаться через носик - закон физики о сообщающихся сосудах).

5. Дорожный указатель предполагает стрелки и дорогу в разные стороны, но ее нет. 2. Деревья не могут расти под линией электро передач (ЛЭП). 3. Луна светит с одной стороны, а опоры ЛЭП отбрасывают тень в другую сторону. 4. Созвездие Большой Медведицы изображено зеркально; 5. Луна не может находится между Большой Медведицей и Полярной звездой. 6. На ЛЭП нет изоляторов 7. Машины едут в разные стороны, но след от них один.

Если вам не хватило - попробуйте решить вот эти головоломки!