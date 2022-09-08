Сможете решить эти советские задачки для детей?

В «»кабинет инспектора полиции пришел незнакомец. Он пребывал в крайнем волнении и поведал такой рассказ: «Сегодня утром я вернулся из отпуска. Всю ночь мне пришлось трястись в поезде. Я не выспался и, придя домой, решил прилечь на диван. От усталости я не сразу заметил, что из комнаты исчез рояль, а журнальный столик и кресло сдвинуты с места. На этом листе бумаги я начертил план расположения мебели в комнате до моего отъезда». «Вот что, уважаемый», - сказал инспектор, взглянув на рисунок. - «Прежде всего мне совершенно ясно, что рояля у Вас вообще не было. А теперь давайте выясним, зачем Вам понадобилась эта ложь». Как инспектор понял, что рояля не было?
1. 87 (Здесь не нужны сложные математические подсчеты, достаточно просто перевернуть картинку)
2. Здесь нужно проявить абстрактное мышление. Мы не видим дверей автобуса, а значит он едет налево
3. Фигурный выем у рояля всегда находится с правой стороны, значит инструмент на картинке изображен неправильно и незнакомец на знает, как он выглядит на самом деле.
4. У мальчика слева лейка больше, но носики располагаются на одном уровне. Поэтому воды в большую лейку наберется столько же, сколько в маленькую (а остальная просто будет выливаться через носик - закон физики о сообщающихся сосудах).
5. Дорожный указатель предполагает стрелки и дорогу в разные стороны, но ее нет. 2. Деревья не могут расти под линией электро передач (ЛЭП). 3. Луна светит с одной стороны, а опоры ЛЭП отбрасывают тень в другую сторону. 4. Созвездие Большой Медведицы изображено зеркально; 5. Луна не может находится между Большой Медведицей и Полярной звездой. 6. На ЛЭП нет изоляторов 7. Машины едут в разные стороны, но след от них один.