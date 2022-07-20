Попробуйте решить 7 этих советских головоломок!

В советских учебниках и журналах для подростков часто публиковали занимательные задачки на внимание и общую эрудицию. А вы справитесь с ними?

Нужно внимательно рассмотреть все картинки и ответить на вопросы.

1) Встреча на улице

Встретились на улице 2 друга:

— Здравствуй, Стёпа. Ты куда?

— Я иду в дом №23, — говорит Стёпа. — А ты куда, Петя?

— А я — к приятелю Ванюше. Он живёт в доме №7, — отвечает Петя.

Вот теперь скажите: кого из них зовут Стёпой, а кого Петей.

Ответ: Стёпа — это мальчик в кепке. Мы видим номер дома — 19. Если идти от первого дома на улице, то дома с нечётными номерами будут на левой стороне, мальчик в кепке движется по направлению к домам с большими номерами, 23 больше, чем 19, а значит, это Стёпа.

2) Чей котик?

На рисунке три подружки, слева направо: Ира, Таня и Галя. С ними кот Мурзик. Только вот чей он? Кто хозяйка Мурзика?

Ответ: Мурзик принадлежит Гале — девочке с одним бантом. Второй она отдала Мурзику.

3) Дорожное движение

Найдите пять ошибок, которые допустил художник.

Ответы:

У троллейбуса не хватает одной штанги. У светофора два огня вместо трех Не бывает домов под номером 0 Для стран с правосторонним движение - машины едут не в том направлении Даты 31 сентября не бывает

4) Задача со спичками

Такие задачи были очень популярны. Нужно передвинуть лишь одну спичку так, чтобы равенство было верное.

Ответы:

Эту задачу можно решить разными способами:

Из восьмерки перемещаем нижнюю левую спичку в середину нуля. Получается: 9+3-4=8 От цифры 8 убираем правую верхнюю спичку и ставим ее на верх четверки. В итоге верное равенство: 6+3-9=0 В цифре 4 переворачиваем горизонтальную спичку вертикально и перемещаем ее в нижний левый угол четверки: 8+3-11=0

5) Случай на улице

Мальчики идут в школу или из школы? Куда едет скорая: к больному или в больницу? Почтальон идет разносить почту, или он уже закончил работу? Человек, выглядывающий из машины, приехал домой или уезжает из дома? Давно ли был дождь? Ветрено ли на улице? Назовите время года

Ответы:

Дети идут в разных направлениях – значит, занятия в школе закончились. Это также можно понять и по часам (на них 5 вечера) Скорая едет в больницу. Внутри автомобиля можно увидеть больного Почтальон идет с работы: сумка легкая, а на часах – 5 часов вечера Человек вернулся домой, его радостно встречают Дождя не было давно, иначе дворник не возился бы со шлангом На улице ветрено: молодое дерево наклонилось, и мужчина придерживает шляпу Осень (вероятно, сентябрь). Это можно понять по лавке с арбузами и школьникам в шортах, идущим с учебы

6) Переправа

На рисунке поздняя осень или ранняя весна? Журавли летят на север или на юг? В какое время дня всё происходит? Эта река судоходна? В каком направлении она течёт (север, юг, запад, восток)? Около берега, где стоит лодка, река глубокая? Есть ли поблизости мост? Далеко ли железная дорога?

Ответы:

В поле идет сев. Осенний сев идет тогда, когда на деревьях есть листья, но на рисунке деревья голые. Значит, это ранняя весна. Весной журавли летят с юга на север. Раннее утро, люди спешат на работу, тени падают на северо-запад. На реке есть бакены (устройства, похожие на буйки), значит, река судоходна. Посмотрев на тени от предметов и на то, как вода огибает бакен, делаем вывод, что река течёт с севера на юг. Мальчик на берегу ловит рыбу, поплавок у него достаточно далеко от крючка, значит, река глубока. Если так хорошо налажена переправа, значит, моста нет. У переправы стоит железнодорожник, значит, недалеко.

7) Пароход

Вверх или вниз по течению реки идет пароход? Какое время года изображено? Глубока ли река в этом месте? Далеко ли пристань? На правом или левом берегу реки она находится? Какое время дня показал на рисунке художник?

Ответы:

Деревянные треугольники, на которых укреплены бакены, всегда направлены против течения. Пароход плывет вверх по реке. На рисунке показана стая птиц; они летят в виде угла, одна его сторона короче другой: это журавли. Стайный перелет журавлей бывает весной и осенью. По кронам деревьев на опушке леса можно определить, где юг: они всегда разрастаются гуще на той стороне, которая обращена к югу. Журавли летят в южном направлении. Значит, на рисунке изображена осень. Река в этом месте мелка: матрос, стоя на носу парохода, шестом измеряет глубину фарватера. Очевидно, пароход причаливает к пристани: группа пассажиров, взяв вещи, приготовилась сойти с парохода. Отвечая на 1-й вопрос, мы определили, в какую сторону течет река. Чтобы указать, где правый, а где левый берег реки, надо стать, повернувшись лицом, по течению. Мы знаем, что пароход причаливает к пристани. Видно, что пассажиры приготовились выходить на ту сторону, откуда вы смотрите на рисунок. Значит, ближайшая пристань находится на правом берегу реки. На бакенах — фонари; ставят их перед вечером и снимают рано утром. Видно, что пастухи гонят стадо в селение. Отсюда приходим к выводу, что на рисунке показан конец дня.

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