Попробуйте решить 7 этих советских головоломок!

Russia Beyond (Архивное фото)
В советских учебниках и журналах для подростков часто публиковали занимательные задачки на внимание и общую эрудицию. А вы справитесь с ними?
Нужно внимательно рассмотреть все картинки и ответить на вопросы.
1) Встреча на улице
Встретились на улице 2 друга:
— Здравствуй, Стёпа. Ты куда?
— Я иду в дом №23, — говорит Стёпа. — А ты куда, Петя?
— А я — к приятелю Ванюше. Он живёт в доме №7, — отвечает Петя.
Вот теперь скажите: кого из них зовут Стёпой, а кого Петей.
Ответ: Стёпа — это мальчик в кепке. Мы видим номер дома — 19. Если идти от первого дома на улице, то дома с нечётными номерами будут на левой стороне, мальчик в кепке движется по направлению к домам с большими номерами, 23 больше, чем 19, а значит, это Стёпа.
2) Чей котик?
На рисунке три подружки, слева направо: Ира, Таня и Галя. С ними кот Мурзик. Только вот чей он? Кто хозяйка Мурзика?
Ответ: Мурзик принадлежит Гале — девочке с одним бантом. Второй она отдала Мурзику.
3) Дорожное движение
Найдите пять ошибок, которые допустил художник.
Ответы:
- У троллейбуса не хватает одной штанги.
- У светофора два огня вместо трех
- Не бывает домов под номером 0
- Для стран с правосторонним движение - машины едут не в том направлении
- Даты 31 сентября не бывает
4) Задача со спичками
Такие задачи были очень популярны. Нужно передвинуть лишь одну спичку так, чтобы равенство было верное.
Ответы:
Эту задачу можно решить разными способами:
- Из восьмерки перемещаем нижнюю левую спичку в середину нуля. Получается: 9+3-4=8
- От цифры 8 убираем правую верхнюю спичку и ставим ее на верх четверки. В итоге верное равенство: 6+3-9=0
- В цифре 4 переворачиваем горизонтальную спичку вертикально и перемещаем ее в нижний левый угол четверки: 8+3-11=0
5) Случай на улице
- Мальчики идут в школу или из школы?
- Куда едет скорая: к больному или в больницу?
- Почтальон идет разносить почту, или он уже закончил работу?
- Человек, выглядывающий из машины, приехал домой или уезжает из дома?
- Давно ли был дождь?
- Ветрено ли на улице?
- Назовите время года
Ответы:
- Дети идут в разных направлениях – значит, занятия в школе закончились. Это также можно понять и по часам (на них 5 вечера)
- Скорая едет в больницу. Внутри автомобиля можно увидеть больного
- Почтальон идет с работы: сумка легкая, а на часах – 5 часов вечера
- Человек вернулся домой, его радостно встречают
- Дождя не было давно, иначе дворник не возился бы со шлангом
- На улице ветрено: молодое дерево наклонилось, и мужчина придерживает шляпу
- Осень (вероятно, сентябрь). Это можно понять по лавке с арбузами и школьникам в шортах, идущим с учебы
6) Переправа
- На рисунке поздняя осень или ранняя весна?
- Журавли летят на север или на юг?
- В какое время дня всё происходит?
- Эта река судоходна?
- В каком направлении она течёт (север, юг, запад, восток)?
- Около берега, где стоит лодка, река глубокая?
- Есть ли поблизости мост?
- Далеко ли железная дорога?
Ответы:
- В поле идет сев. Осенний сев идет тогда, когда на деревьях есть листья, но на рисунке деревья голые. Значит, это ранняя весна.
- Весной журавли летят с юга на север.
- Раннее утро, люди спешат на работу, тени падают на северо-запад.
- На реке есть бакены (устройства, похожие на буйки), значит, река судоходна.
- Посмотрев на тени от предметов и на то, как вода огибает бакен, делаем вывод, что река течёт с севера на юг.
- Мальчик на берегу ловит рыбу, поплавок у него достаточно далеко от крючка, значит, река глубока.
- Если так хорошо налажена переправа, значит, моста нет.
- У переправы стоит железнодорожник, значит, недалеко.
7) Пароход
- Вверх или вниз по течению реки идет пароход?
- Какое время года изображено?
- Глубока ли река в этом месте?
- Далеко ли пристань?
- На правом или левом берегу реки она находится?
- Какое время дня показал на рисунке художник?
Ответы:
- Деревянные треугольники, на которых укреплены бакены, всегда направлены против течения. Пароход плывет вверх по реке.
- На рисунке показана стая птиц; они летят в виде угла, одна его сторона короче другой: это журавли. Стайный перелет журавлей бывает весной и осенью. По кронам деревьев на опушке леса можно определить, где юг: они всегда разрастаются гуще на той стороне, которая обращена к югу. Журавли летят в южном направлении. Значит, на рисунке изображена осень.
- Река в этом месте мелка: матрос, стоя на носу парохода, шестом измеряет глубину фарватера.
- Очевидно, пароход причаливает к пристани: группа пассажиров, взяв вещи, приготовилась сойти с парохода.
- Отвечая на 1-й вопрос, мы определили, в какую сторону течет река. Чтобы указать, где правый, а где левый берег реки, надо стать, повернувшись лицом, по течению. Мы знаем, что пароход причаливает к пристани. Видно, что пассажиры приготовились выходить на ту сторону, откуда вы смотрите на рисунок. Значит, ближайшая пристань находится на правом берегу реки.
- На бакенах — фонари; ставят их перед вечером и снимают рано утром. Видно, что пастухи гонят стадо в селение. Отсюда приходим к выводу, что на рисунке показан конец дня.
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