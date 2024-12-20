Ботовская пещера в Иркутской области – самая длинная в России!

Встречаются и просторные галереи, и узкие ходы, где можно передвигаться только ползком, пишет IRK.ru.
Внутри пещера покрыта многочисленными сталактитами и сталагмитами. Кроме того, здесь обнаружили два чистых озера, которые назвали просто – Морем и Океаном.
В Ботовской круглый год одна и та же температура – около ноля.
Эту пещеру в тайге случайно обнаружили геологи в 1946 году, упомянув о ней в отчете. А серьезно изучать начали только в 1990-х.
Ученые считают, что про эти подземные ходы люди знали еще 6500 лет назад. Кроме следов человека, они нашли здесь и следы собаки.
Туристам вход запрещен, спускаются сюда только группы ученых.
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