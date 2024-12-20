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Ботовская пещера в Иркутской области – самая длинная в России!

Галереи
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Александр Осинцев/irk.ru
Протяженность подземных лабиринтов составляет более 70 км, но исследования еще продолжаются.   

Александр Осинцев/irk.ru

Встречаются и просторные галереи, и узкие ходы, где можно передвигаться только ползком, пишет IRK.ru.

Александр Осинцев/irk.ru

Внутри пещера покрыта многочисленными сталактитами и сталагмитами. Кроме того, здесь обнаружили два чистых озера, которые назвали просто – Морем и Океаном. 

Александр Осинцев/irk.ru

В Ботовской круглый год одна и та же температура – около ноля. 

Александр Осинцев/irk.ru

Эту пещеру в тайге случайно обнаружили геологи в 1946 году, упомянув о ней в отчете. А серьезно изучать начали только в 1990-х.

Александр Осинцев/irk.ru

Ученые считают, что про эти подземные ходы люди знали еще 6500 лет назад. Кроме следов человека, они нашли здесь и следы собаки. 

Александр Осинцев/irk.ru

Туристам вход запрещен, спускаются сюда только группы ученых. 

Александр Осинцев/irk.ru

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