«Суровый стиль»: 10 главных картин Виктора Попкова

Один из главных советских художников второй половины XX века рано и трагически ушел из жизни, но успел с единомышленниками создать новое направление в искусстве.

1. «Строители Братска» (1960—1961)

Виктор Попков/Третьяковская галерея Виктор Попков/Третьяковская галерея

Это одна из первых масштабных работ вчерашнего выпускника Суриковского института и, вероятно, самая известная картина Виктора Попкова. Искусствоведы окрестили ее эталоном советского «сурового стиля». Тема строительства Братской ГЭС занимала многих художников и поэтов, но Попков подсветил рабочих в необычном ракурсе – они не заняты стройкой, но специально позируют, каждый представляет свой типаж.

2. «Бригада отдыхает» (1965)

Виктор Попков/Третьяковская галерея Виктор Попков/Третьяковская галерея

Значительная часть картин художника была посвящена не только рабочим, но и крестьянам. Одна из важнейших тем для советского времени – освоение целины. И опять Попков показывает не сам тяжкий труд, а отдых. Он создает мощный символический образ: круговая композиция показывает общность коллектива, при этом перекликается и с иконописью.

3. «На работу» (1961)

Виктор Попков/Ульяновский музей изобразительного искусства Виктор Попков/Ульяновский музей изобразительного искусства

В конце 1950-х Попков много путешествовал по Сибири и воочию видел, как живут рабочие больших советских строек. Поэтому эта картина – еще один сюжет из их будней и яркий пример соцреализма. Пышущая светом и позитивом картина скорее редкость для меланхоличного, порой трагичного почерка Попкова.

4. «Семья Болотовых» (1968)

Виктор Попков/Третьяковская галерея Виктор Попков/Третьяковская галерея

Попков часто обращается и к бытовым, довольно интимным темам. При кажущейся простоте сюжета, на картине – целая жизнь. Попков изобразил семью своей сестры, явно после ссоры. Но сцена и детали знакомы и понятны каждой советской семье.

5. «Двое» (1966)

Виктор Попков/Третьяковская галерея Виктор Попков/Третьяковская галерея

Эта картина – квинтэссенция интереса Попкова к бытовому жанру. К тому же она воплощает эстетику оттепели и является отголоском европейского неореализма 1960-х. В 1967 году работа получила почетный диплом Пятой молодежной выставки «Биеннале де Пари» во Франции, поднявшей новый интерес к бытовому жанру.

6. Северная песня «Ой, да как всех мужей побрали на войну» (1966-1968)

Виктор Попков/Третьяковская галерея Виктор Попков/Третьяковская галерея

Важнейшая тема мрачных картин Попкова – переживания о войне. Он не пишет батальных сцен, его герои – простые люди, оставшиеся без близких родственников.

7. «Воспоминания. Вдовы» (1966)

Виктор Попков/Третьяковская галерея Виктор Попков/Третьяковская галерея

Это двухметровое полотно – еще одно размышление Попкова об одиночестве. Подобный сюжет навеян щемящей тоской, которую художник испытал на Русском Севере, увидев одиноких вдов, доживающих свой век в деревне.

8. «Мой день. Встреча» (1968)

Виктор Попков/Третьяковская галерея Виктор Попков/Третьяковская галерея

Это автопортрет художника за мольбертом. В пожилой женщине угадываются черты матери Попкова. Метафорическая работа размышляет о творчестве художника, об отражении прошлого и стремлении к будущему.

9. «Хороший человек была бабка Анисья» (1973)

Виктор Попков/Третьяковская галерея Виктор Попков/Третьяковская галерея

Среди работ Попкова множество «похоронных» сюжетов. Тема утраты, ухода человека очень занимала художника. Сам он погиб в 42 года по нелепой случайности. Попков подошел к инкассаторской машине с просьбой подвезти его, а водитель без разбора застрелил художника в упор. И это большое полотно стояло около его гроба во время прощания в Доме художника в Москве.

10. «Осенние дожди. Пушкин» (1974)

Виктор Попков/Третьяковская галерея Виктор Попков/Третьяковская галерея

Масштабное полотно – посвящение любимому поэту и одно из последних произведений Попкова. Образ Пушкина не раз всплывал в его творчестве, а за год до написания картины он побывал в Пушкинских горах – в усадьбе Михайловское, где поэт провел годы ссылки.

К 50-летию трагической гибели Виктора Попкова в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной открылась масштабная выставка его работ. Она пройдет до 11 мая 2025 года.