«Суровый стиль»: 10 главных картин Виктора Попкова

Это одна из первых масштабных работ вчерашнего выпускника Суриковского института и, вероятно, самая известная картина Виктора Попкова. Искусствоведы окрестили ее эталоном советского «сурового стиля». Тема строительства Братской ГЭС занимала многих художников и поэтов, но Попков подсветил рабочих в необычном ракурсе – они не заняты стройкой, но специально позируют, каждый представляет свой типаж.
Значительная часть картин художника была посвящена не только рабочим, но и крестьянам. Одна из важнейших тем для советского времени – освоение целины. И опять Попков показывает не сам тяжкий труд, а отдых. Он создает мощный символический образ: круговая композиция показывает общность коллектива, при этом перекликается и с иконописью.
В конце 1950-х Попков много путешествовал по Сибири и воочию видел, как живут рабочие больших советских строек. Поэтому эта картина – еще один сюжет из их будней и яркий пример соцреализма. Пышущая светом и позитивом картина скорее редкость для меланхоличного, порой трагичного почерка Попкова.
Попков часто обращается и к бытовым, довольно интимным темам. При кажущейся простоте сюжета, на картине – целая жизнь. Попков изобразил семью своей сестры, явно после ссоры. Но сцена и детали знакомы и понятны каждой советской семье.
Эта картина – квинтэссенция интереса Попкова к бытовому жанру. К тому же она воплощает эстетику оттепели и является отголоском европейского неореализма 1960-х. В 1967 году работа получила почетный диплом Пятой молодежной выставки «Биеннале де Пари» во Франции, поднявшей новый интерес к бытовому жанру.
Важнейшая тема мрачных картин Попкова – переживания о войне. Он не пишет батальных сцен, его герои – простые люди, оставшиеся без близких родственников.
Это двухметровое полотно – еще одно размышление Попкова об одиночестве. Подобный сюжет навеян щемящей тоской, которую художник испытал на Русском Севере, увидев одиноких вдов, доживающих свой век в деревне.
Это автопортрет художника за мольбертом. В пожилой женщине угадываются черты матери Попкова. Метафорическая работа размышляет о творчестве художника, об отражении прошлого и стремлении к будущему.
Среди работ Попкова множество «похоронных» сюжетов. Тема утраты, ухода человека очень занимала художника. Сам он погиб в 42 года по нелепой случайности. Попков подошел к инкассаторской машине с просьбой подвезти его, а водитель без разбора застрелил художника в упор. И это большое полотно стояло около его гроба во время прощания в Доме художника в Москве.
Масштабное полотно – посвящение любимому поэту и одно из последних произведений Попкова. Образ Пушкина не раз всплывал в его творчестве, а за год до написания картины он побывал в Пушкинских горах – в усадьбе Михайловское, где поэт провел годы ссылки.
К 50-летию трагической гибели Виктора Попкова в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной открылась масштабная выставка его работ. Она пройдет до 11 мая 2025 года.