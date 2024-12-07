15 самых СТРАННЫХ рекламных плакатов в царской России

Не всегда можно понять, что рекламируют эти плакаты и открытки. Зато от них невозможно оторвать взгляд!

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Великанский ребенок шагает по крышам московских зданий. Куда он спешит? Конечно, за сладостями.

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Задача любой рекламы - показать наглядно плюсы товара.

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Героями рекламы становились не только люди, но и животные. К примеру, здесь они рекламируют конфеты «Раковые шейки».

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Компания лягушек рекламирует парфюмы петербургской фабрики Василия Ауриха.

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Кондитерская фабрика «Эйнем», помимо обычной рекламы, создавала целые художественные серии. Например, тематические открытки, которые продавали вместе с коробкой конфет. Парусники и аэропланы, мореплавание, доисторические животные - чего там только не было! Вряд ли во времена динозавров был шоколад. но почему бы и не пофантазировать?

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А эта реклама обещала покупателям львиную силу. Всего чашка какао - и вы сможете победить царя зверей.

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У любителей пива Дурдин должна быть недюжинная сила.

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Средства для рост волос рекламировали гномы.

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А пишущие машинки - силачи.

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Даже утопающий порадуется плитке шоколада.

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Это вовсе не романтический сюжет, а реклама ваксы для обуви.

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Цветок с женским лицом изображен на рекламе конфет

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И косметики

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И даже вин

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