15 самых СТРАННЫХ рекламных плакатов в царской России

Великанский ребенок шагает по крышам московских зданий. Куда он спешит? Конечно, за сладостями.
Задача любой рекламы - показать наглядно плюсы товара.
Героями рекламы становились не только люди, но и животные. К примеру, здесь они рекламируют конфеты «Раковые шейки».
Компания лягушек рекламирует парфюмы петербургской фабрики Василия Ауриха.
Кондитерская фабрика «Эйнем», помимо обычной рекламы, создавала целые художественные серии. Например, тематические открытки, которые продавали вместе с коробкой конфет. Парусники и аэропланы, мореплавание, доисторические животные - чего там только не было! Вряд ли во времена динозавров был шоколад. но почему бы и не пофантазировать?
А эта реклама обещала покупателям львиную силу. Всего чашка какао - и вы сможете победить царя зверей.
У любителей пива Дурдин должна быть недюжинная сила.
Средства для рост волос рекламировали гномы.
А пишущие машинки - силачи.
Даже утопающий порадуется плитке шоколада.
Это вовсе не романтический сюжет, а реклама ваксы для обуви.
Цветок с женским лицом изображен на рекламе конфет
И косметики
И даже вин
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