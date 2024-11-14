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Как выглядел стандартный дневной рацион советского человека?

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Кадр из фильма «Девчата»

Кадр из фильма «Девчата»

Юрий Чулюкин/«Мосфильм», 1961
Обычное меню на день состояло примерно из одних и тех же блюд и продуктов.

Завтрак

Советская семья за завтраком

Советская семья за завтраком

Александр Гращенков/Sputnik

Вряд ли в СССР кто-то пропускал завтрак – перед работой надо было непременно подкрепиться!

Завтраки были вполне стандартные – главное, чтобы готовить недолго.

  • овсяная или манная каша
  • яичница или вареные яйца
  • бутерброд с колбасой
  • черный чай

Если хотелось сладкого, то бутерброд с вареньем, которое сами варили летом, был самым доступным десертом.

Знаменитые сырники или блинчики готовили чаще по выходным, когда было больше времени для маневров утром.

Обед

Юрий Гагарин в столовой Центра подготовки космонавтов

Юрий Гагарин в столовой Центра подготовки космонавтов

Андрей Павлов/Sputnik

Стандартный обед – в столовых на работе, в школе или институте. 

  • суп («первое»)
  • «второе» - гарнир и источник белка. например, макароны с сосиской, картофельное пюре с котлетой, рис и рыба
  • салат (овощной или более питательный – с майонезом)
  • морс или компот

Полдник

Полдник в детском саду

Полдник в детском саду

Владимир Акимов/Sputnik

Пока британцы пьют свой 5 o'clock tea, у советского человека полдник.

Особенно важным этот прием пищи был для детей. Что давали?

  • кефир
  • печенье, вафли
  • яблоко или другой сезонный фрукт

Ну а взрослые пили чай или кофе с печеньем.

Ужин

В ожидании ужина

В ожидании ужина

Владимир Чейшвили/Sputnik

Вечером почти все ели дома, ресторанов было мало, стоили они дорого. Поэтому хозяйки и спешили с работы домой – готовить ужин. Впрочем, готовили чаще впрок, каждое блюдо на несколько дней. Поэтому обед и ужин по вариативности блюд запросто могли совпадать. Что подавали?

  • тот же обеденный суп
  • обеденное «второе»
  • что-то на скорую руку: макароны с консервами, пельмени, или просто те же консервы с рыбой. 

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