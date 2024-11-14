Как выглядел стандартный дневной рацион советского человека?

Кадр из фильма «Девчата»Юрий Чулюкин/«Мосфильм», 1961
Советская семья за завтракомАлександр Гращенков/Sputnik
Вряд ли в СССР кто-то пропускал завтрак – перед работой надо было непременно подкрепиться!
Завтраки были вполне стандартные – главное, чтобы готовить недолго.
Если хотелось сладкого, то бутерброд с вареньем, которое сами варили летом, был самым доступным десертом.
Знаменитые сырники или блинчики готовили чаще по выходным, когда было больше времени для маневров утром.
Юрий Гагарин в столовой Центра подготовки космонавтовАндрей Павлов/Sputnik
Стандартный обед – в столовых на работе, в школе или институте.
Полдник в детском садуВладимир Акимов/Sputnik
Пока британцы пьют свой 5 o'clock tea, у советского человека полдник.
Особенно важным этот прием пищи был для детей. Что давали?
Ну а взрослые пили чай или кофе с печеньем.
В ожидании ужинаВладимир Чейшвили/Sputnik
Вечером почти все ели дома, ресторанов было мало, стоили они дорого. Поэтому хозяйки и спешили с работы домой – готовить ужин. Впрочем, готовили чаще впрок, каждое блюдо на несколько дней. Поэтому обед и ужин по вариативности блюд запросто могли совпадать. Что подавали?
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