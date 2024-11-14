Как выглядел стандартный дневной рацион советского человека?

Обычное меню на день состояло примерно из одних и тех же блюд и продуктов.

Завтрак

Советская семья за завтраком Александр Гращенков/Sputnik Александр Гращенков/Sputnik

Вряд ли в СССР кто-то пропускал завтрак – перед работой надо было непременно подкрепиться!

Завтраки были вполне стандартные – главное, чтобы готовить недолго.

овсяная или манная каша

яичница или вареные яйца

бутерброд с колбасой

черный чай

Если хотелось сладкого, то бутерброд с вареньем, которое сами варили летом, был самым доступным десертом.

Знаменитые сырники или блинчики готовили чаще по выходным, когда было больше времени для маневров утром.

Обед

Юрий Гагарин в столовой Центра подготовки космонавтов Андрей Павлов/Sputnik Андрей Павлов/Sputnik

Стандартный обед – в столовых на работе, в школе или институте.

суп («первое»)

«второе» - гарнир и источник белка. например, макароны с сосиской, картофельное пюре с котлетой, рис и рыба

салат (овощной или более питательный – с майонезом)

морс или компот

Полдник

Полдник в детском саду Владимир Акимов/Sputnik Владимир Акимов/Sputnik

Пока британцы пьют свой 5 o'clock tea, у советского человека полдник.

Особенно важным этот прием пищи был для детей. Что давали?

кефир

печенье, вафли

яблоко или другой сезонный фрукт

Ну а взрослые пили чай или кофе с печеньем.

Ужин

В ожидании ужина Владимир Чейшвили/Sputnik Владимир Чейшвили/Sputnik

Вечером почти все ели дома, ресторанов было мало, стоили они дорого. Поэтому хозяйки и спешили с работы домой – готовить ужин. Впрочем, готовили чаще впрок, каждое блюдо на несколько дней. Поэтому обед и ужин по вариативности блюд запросто могли совпадать. Что подавали?

тот же обеденный суп

обеденное «второе»

что-то на скорую руку: макароны с консервами, пельмени, или просто те же консервы с рыбой.

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