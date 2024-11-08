Как польские войска помогли Красной армии победить нацистов (ФОТО)

Бойцы Войска Польского (слева с флагом) и Красной армии (справа) водружают государственный флаг Польши над освобожденной Варшавой.

Вместе с Красной армией весной 1945 года Берлин штурмовала 1-я армия Войска польского. Поляки составили десятую часть всех сил, которые рвались тогда к «логову фашистского зверя».

«Приношу торжественную присягу польской земле, залитой кровью, польскому народу, страдающему в гитлеровском ярме. Клянусь, что не запятнаю имя поляка и верно буду служить Родине…» — такие слова произносили добровольцы, вступавшие в ряды 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко во время Великой Отечественной войны.

Это воинское соединение в 1943 году сражалось на советско-германском фронте в оперативном подчинении Красной армии. К концу войны уже две полноценные польские армии бились плечом к плечу с советскими солдатами против нацистов.

Солдаты принимают присягу на церемонии формирования польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. Георгий Хомзор/Sputnik Георгий Хомзор/Sputnik

Формирование польских частей в СССР началось еще летом 1941 года по соглашению между советским правительством и польским правительством в изгнании. В армию под командованием Владислава Андерса вступали поляки, проживавшие на отошедших к Советскому Союзу в 1939 году польских территориях, интернированные военнослужащие польской армии, ссыльные и беженцы.

Из-за политических и идеологических разногласий между советской и польской сторонами 115-тысячная армия Андерса так и не приняла участие в боях на Восточном фронте. По предложению Великобритании, в марте 1942 года ее вывели с советской территории на Западный фронт — сражаться с немцами под командованием британского штаба.

Генерал Владислав Андерс (справа) и полковник Леопольд Окулицкий. Общественное достояние Общественное достояние

Однако не все польские военнослужащие покинули СССР. Группа во главе с бывшим полковником Зигмундом Берлингом выразила желание воевать вместе с советскими войсками.

Весной 1943 года советское руководство приняло решение о формировании польских частей, лояльных СССР. 14 мая под Рязанью началось создание 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. Командиром назначили Берлинга, которого военный суд польского правительства в изгнании приговорил к смертной казни за дезертирство.

Зигмунд Хенрик Берлинг в лагере формирования дивизии под Рязанью. Олег Кнорринг/Sputnik Олег Кнорринг/Sputnik

Дивизия испытывала острый дефицит в командных кадрах. Многие офицеры погибли в 1940 году в ходе репрессий со стороны советских органов безопасности или покинули страну вместе с генералом Андерсом.

Тогда командиров в польские подразделения стали переводить из советских частей. В период с мая 1943 года по июль 1945 года туда откомандировали почти 20 тысяч офицеров Красной армии, среди которых только три с половиной тысячи являлись поляками по национальности.

Один из непольских офицеров в 1944 году подал рапорт о переводе из 2-й польской дивизии «на любой участок фронта», отметив: «Польский язык я абсолютно не знаю и не понимаю, что бойцы мне говорят».

1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко направляется на фронт. Сергей Лоскутов/Sputnik Сергей Лоскутов/Sputnik

В августе 1943 года на базе дивизии развернули корпус. В него помимо пехотных подразделений вошел 1-й польский танковый полк имени Героев Вестерплатте и 1-й истребительный авиационный полк «Варшава».

Боевое крещение поляки получили 12 октября того же года под Ленино Могилевской области. Потери дивизии Костюшко убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили до четверти личного состава.

Молебен перед уходом на фронт воинской части Войска Польского. Михаил Трахман/Sputnik Михаил Трахман/Sputnik

Весной 1944 года польские части были развернуты в 1-ю польскую армию, в которую помимо пехотных дивизий вошли артиллерийские бригады, танковый и авиационный полки, полк связи, инженерный, разведывательный и огнеметный батальоны.

Оперативно армия находилась в подчинении 1-го Белорусского фронта и активно участвовала в освобождении своей родины. В ходе Варшавского восстания именно ее бойцы переправились на другой берег Вислы, чтобы оказать помощь восставшим. Однако под нажимом противника они вскоре отступили.

Командование 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко во время рекогносцировки местности перед боем. Sputnik Sputnik

21 июля 1944 года созданное в Люблине просоветское польское правительство — Польский комитет национального освобождения — объявил об объединении 1-й польской армии с крупной партизанской Армией Людовой в единое Войско Польское.

Объявленная на освобожденной территории Польши мобилизация позволила призвать в ряды Вооруженных сил десятки тысяч новых солдат и летом 1944 года сформировать 2-ю польскую армию под командованием генерала Кароля Сверчевского.

Солдат Войска Польского и жительница города Люблина поднимают флаг над освобожденным городом. Михаил Трахман/Sputnik Михаил Трахман/Sputnik

2-я армия действовала в оперативном подчинении 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева. В апреле 1945 года она вместе с советскими частями наступала на Дрезден — Сверчевский был буквально одержим идеей, чтобы именно поляки первыми вошли в город.

Из-за этого желания польские войска сильно растянули свои коммуникации и оторвались от тылов. Немцы немедленно провели успешную контратаку и отрезали 2-ю польскую армию от основных сил.

Расчеты противотанковых ружей Войска Польского Пантелюка занимают огневые позиции на подступах к городу Седльце. Sputnik Sputnik

Однако Сверчевский проигнорировал опасность и приказал продолжать рваться на запад. Один из польских офицеров позже эмоционально прокомментировал действия своего командующего: «Должно быть, Сверчевский был пьян, когда командовал».

Лишь благодаря личному вмешательству Конева наступление остановили, а польские части с большими потерями пробились к своим. Красная армия вошла в Дрезден лишь 8 мая.

Подпоручик Войска Польского Жуков (справа) ставит боевую задачу экипажу самоходного орудия. Sputnik Sputnik

В то же время 1-я армия Войска Польского участвовала во взятии Берлина. Поляки составляли примерно десятую часть всех сил, штурмовавших «логово зверя».

Так командующий армией генерал Станислав Поплавский описывал действия своих бойцов в городских боях: «Из подвала одного здания огонь вели станковые пулеметы противника. Костюшковцам пришлось залечь. Но капрал Левчишин, прижимаясь к мостовой, подобрался к зданию и бросил в подвал две гранаты. Пулеметы замолчали. Вскоре здание было захвачено. На его крыше появился бело-красный флаг — первый польский стяг над руинами Берлина!

Неизвестно, кто из солдат носил полотнище на груди и какой герой водрузил его там как символ грядущей полной победы, но все бойцы ощущали свою сопричастность к этому событию».

Бойцы Войска Польского идут по улицам освобожденного Люблина Григорий Капустянский/Sputnik Григорий Капустянский/Sputnik

За несколько лет боев Войско Польское потеряло убитыми и ранеными около 70 тысяч человек. К лету 1944 года его численность составила около 400 тысяч. Эти военнослужащие и составили основу Вооруженных сил Польской Народной Республики.

В 1945 году Генеральный секретарь ЦК Польской рабочей партии Владислав Гомулка поинтересовался у Сталина, сколько Польша должна Советскому Союзу за все то вооружение, которая она получила в ходе войны.

«За кровь нет платы. Союзники кровью не торгуют», — ответил советский лидер.