Русское казачество в КАРТИНАХ художников

Феликс Михал Выгживальский. Портрет донского казака.Общественное достояние
1. Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем.
В 1581 году атаман Ермак во главе большого казачьего войска отправился в успешный поход против Сибирского ханства — одного из осколков исчезнувшей огромной монгольской державы. Хотя сам он погиб в ходе военной кампании, ему удалось открыть дорогу в Сибирь для Русского государства.
2. Василий Суриков. Степан Разин.
Несколько лет донскому казаку Степану Разину удавалось держать в страхе юг Русского государства. Бунтовщики захватывали, жгли и разоряли города, массово казнили бояр, царских чиновников и офицеров. В 1671 году атамана схватили и казнили.
3. Василий Перов. Суд Пугачева.
Восстание казаков и крестьян под руководством донского казака Емельяна Пугачева 1773-1775 годов стало одним из самых масштабных и жестоких в истории России. После поражения восставших их предводителя привезли в Москву, где ему отрубили голову и четвертовали.
4. Войцех Коссак. Битва под Зеленцами.
Битва произошла в ходе русско-польской войны 1792 года. Обе стороны заявили тогда о своей победе.
5. Пьер-Ноласк Бержере. Александр I после заключения Тильзитского мира, представляет Наполеону казаков, калмыков и башкир своей армии.
Александр I и Наполеон заключили Тильзитский мирный договор 7 июля 1807 года после поражения русской армии в битве при Фридланде. Одним из условий соглашения стало присоединение России к континентальной блокаде Англии. Мир действовал до вторжения «Великой армии» Бонапарта на территорию Российской империи в 1812 году.
6. Виктор Мазуровский. Дело казака Платова под Миром 9 июля 1812 года.
В самом начале вторжения Наполеона в России казаки нанесли тяжелое поражение польским уланам «Великой армии» в битве у местечка Мир. Эта была первая серьезная победа русских войск над противником в той кампании.
7. Виктор Мазуровский. Кто кого? Поединок донского казака с польским уланом.
8. Питер Эдвард Строли (Петер Штрелинг). Портрет атамана графа М. И. Платов
В ходе Отечественной войны 1812 года атаман Донского казачьего войска Михаил Платов прикрывал отступление русских армий, нанося французам болезненные удары. Позже казаки неустанно преследовали остатки «Великой армии» во время ее бегства из России и отлично проявили себя в ходе военной кампании в Европе в 1813-1814 годах.
9. Михал Павел Горсткин-Вывюрский. Казачьи разведчики
10. Богдан Виллевальде. Переправа 51-го Донского казачьего полка через реку Тирсу в 1849 году.
11. Василий Григорьевич Перов. Казак.
12. Франц Рубо. Казаки у горной речки
13. Гуго-Эмиль Бакмансон. Казак
14. Виктор Мазуровский. В атаку
15. Феликс Михал Выгживальский. Портрет донского казака