Русское казачество в КАРТИНАХ художников

Среди казаков были не только отважные воины на службе царя и Отечества, но и жестокие разбойники и бунтари. На этих картинах вы увидите и тех, и других.

1. Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем.

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В 1581 году атаман Ермак во главе большого казачьего войска отправился в успешный поход против Сибирского ханства — одного из осколков исчезнувшей огромной монгольской державы. Хотя сам он погиб в ходе военной кампании, ему удалось открыть дорогу в Сибирь для Русского государства.

2. Василий Суриков. Степан Разин.

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Несколько лет донскому казаку Степану Разину удавалось держать в страхе юг Русского государства. Бунтовщики захватывали, жгли и разоряли города, массово казнили бояр, царских чиновников и офицеров. В 1671 году атамана схватили и казнили.

3. Василий Перов. Суд Пугачева.

Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Восстание казаков и крестьян под руководством донского казака Емельяна Пугачева 1773-1775 годов стало одним из самых масштабных и жестоких в истории России. После поражения восставших их предводителя привезли в Москву, где ему отрубили голову и четвертовали.

4. Войцех Коссак. Битва под Зеленцами.

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Битва произошла в ходе русско-польской войны 1792 года. Обе стороны заявили тогда о своей победе.

5. Пьер-Ноласк Бержере. Александр I после заключения Тильзитского мира, представляет Наполеону казаков, калмыков и башкир своей армии.

Palace of Versailles Palace of Versailles

Александр I и Наполеон заключили Тильзитский мирный договор 7 июля 1807 года после поражения русской армии в битве при Фридланде. Одним из условий соглашения стало присоединение России к континентальной блокаде Англии. Мир действовал до вторжения «Великой армии» Бонапарта на территорию Российской империи в 1812 году.

6. Виктор Мазуровский. Дело казака Платова под Миром 9 июля 1812 года.

Музей-панорама «Бородинская битва» Музей-панорама «Бородинская битва»

В самом начале вторжения Наполеона в России казаки нанесли тяжелое поражение польским уланам «Великой армии» в битве у местечка Мир. Эта была первая серьезная победа русских войск над противником в той кампании.

7. Виктор Мазуровский. Кто кого? Поединок донского казака с польским уланом.

Музей-панорама «Бородинская битва» Музей-панорама «Бородинская битва»

8. Питер Эдвард Строли (Петер Штрелинг). Портрет атамана графа М. И. Платов

The Royal Collection Trust The Royal Collection Trust

В ходе Отечественной войны 1812 года атаман Донского казачьего войска Михаил Платов прикрывал отступление русских армий, нанося французам болезненные удары. Позже казаки неустанно преследовали остатки «Великой армии» во время ее бегства из России и отлично проявили себя в ходе военной кампании в Европе в 1813-1814 годах.

9. Михал Павел Горсткин-Вывюрский. Казачьи разведчики

Düsseldorfer Auktionshaus Düsseldorfer Auktionshaus

10. Богдан Виллевальде. Переправа 51-го Донского казачьего полка через реку Тирсу в 1849 году.

Государственный Эрмитаж Государственный Эрмитаж

11. Василий Григорьевич Перов. Казак.

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

12. Франц Рубо. Казаки у горной речки

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13. Гуго-Эмиль Бакмансон. Казак

Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого

14. Виктор Мазуровский. В атаку

Общественное достояние Общественное достояние

15. Феликс Михал Выгживальский. Портрет донского казака