10 шедевров современного ювелирного искусства России

Компания «JEMAE», М.А. Ефимова, И.П. Тесля
М.С. Попов, Магнитогорский государственный технический университет им. С.Г.Носова
В.В. Синельникова, А.Ю.Лавлинский. Ювелирная студия «RALEX»
Н.Ю. Тарасова, Т.Ю. Тарасова
М.Ф. Тумаш, компания «Альфа-Инвест»
М.Ф. Тумаш, компания «Альфа-Инвест»
А.Г. Шарифуллин, серия «Основание»
А.Г. Овсепян
В.В. Владимирцев, А.В. Владимирцева, С.А. Шефер
Ювелирный дом «Элита». Т.Е. Петрова (эскиз), О.Н. Некрасова (ювелир)
Больше ювелирных шедевров можно увидеть на выставке «РОССИЯ- ЛЮБОВЬ МОЯ! Искусство ювелиров России. XIX-XXI ВЕК», которая пройдет с 30 октября 2024 по 24 марта 2025 года в Выставочном комплексе Государственного исторического музея.