10 шедевров современного ювелирного искусства России

Гохран России уже больше 20 лет проводит конкурсы ювелирного искусства среди российских мастеров. И лучшие работы попадают в коллекцию главного хранилища страны.

1. Кольцо «Созерцание»

Компания «JEMAE», М.А. Ефимова, И.П. Тесля

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2. Серия брошей «Парусная регата»

М.С. Попов, Магнитогорский государственный технический университет им. С.Г.Носова

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3. Кольцо «Зимородок»

В.В. Синельникова, А.Ю.Лавлинский. Ювелирная студия «RALEX»

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4. Серьги «Взмах»

Н.Ю. Тарасова, Т.Ю. Тарасова

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5. Кольцо «Мята»

М.Ф. Тумаш, компания «Альфа-Инвест»

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6. Брошь «Одуванчик»

М.Ф. Тумаш, компания «Альфа-Инвест»

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7. Серьги «Лунная река»

А.Г. Шарифуллин, серия «Основание»

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8. Брошь «Wind of Сhange»

А.Г. Овсепян

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9. Ограненный камень «Сердце»

В.В. Владимирцев, А.В. Владимирцева, С.А. Шефер

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10. Серьги «Петухи»

Ювелирный дом «Элита». Т.Е. Петрова (эскиз), О.Н. Некрасова (ювелир)

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Больше ювелирных шедевров можно увидеть на выставке «РОССИЯ- ЛЮБОВЬ МОЯ! Искусство ювелиров России. XIX-XXI ВЕК», которая пройдет с 30 октября 2024 по 24 марта 2025 года в Выставочном комплексе Государственного исторического музея.