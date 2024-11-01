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10 шедевров современного ювелирного искусства России

Галереи
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Гохран РФ
Гохран России уже больше 20 лет проводит конкурсы ювелирного искусства среди российских мастеров. И лучшие работы попадают в коллекцию главного хранилища страны.

1. Кольцо «Созерцание»

Компания «JEMAE», М.А. Ефимова, И.П. Тесля 

Гохран РФ

2. Серия брошей «Парусная регата»

М.С. Попов, Магнитогорский государственный технический университет им. С.Г.Носова

Гохран РФ

3. Кольцо «Зимородок»

В.В. Синельникова, А.Ю.Лавлинский. Ювелирная студия «RALEX» 

Гохран РФ

4. Серьги «Взмах»

Н.Ю. Тарасова, Т.Ю. Тарасова

Гохран РФ

5. Кольцо «Мята»

М.Ф. Тумаш, компания «Альфа-Инвест»

Гохран РФ

6. Брошь «Одуванчик»

М.Ф. Тумаш, компания «Альфа-Инвест» 

Гохран РФ

7. Серьги «Лунная река» 

А.Г. Шарифуллин, серия «Основание»

Гохран РФ

8. Брошь «Wind of Сhange»

А.Г. Овсепян 

Гохран РФ

9. Ограненный камень «Сердце»

В.В. Владимирцев, А.В. Владимирцева, С.А. Шефер 

Гохран РФ

10. Серьги «Петухи» 

Ювелирный дом «Элита». Т.Е. Петрова (эскиз),  О.Н. Некрасова (ювелир)

Гохран РФ

Больше ювелирных шедевров можно увидеть на выставке «РОССИЯ- ЛЮБОВЬ МОЯ! Искусство ювелиров России. XIX-XXI ВЕК», которая пройдет с 30 октября 2024 по 24 марта 2025 года в Выставочном комплексе Государственного исторического музея.

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