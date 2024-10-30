Как Севастополь держался в осаде восемь месяцев в Великую Отечественную (ФОТО)

Эскадренный миноносец проекта 7У «Свободный», потопленный 10 июня 1942 года в Севастопольской бухте в результате авианалета.Николай Аснин/Sputnik
«Бойцы Красной Армии, храбрые и отважные моряки Черноморского флота — ни шагу назад! Так же, как били врага под Одессой, как бьют его под Ленинградом и Москвой, бейте поганую фашистскую сволочь, громите озверелые гитлеровские орды. Выполняйте свой святой долг перед Родиной», — так звучало обращение городского комитета обороны Севастополя 30 октября 1941 года.
В этот день немецкие войска вышли на дальние подступы к Севастополю — главной базе Черноморского флота. Началась долгая и тяжелая оборона города, которая продлилась восемь месяцев.
Корабельный расчет 12,7-мм счетверенной корабельной зенитно-пулеметной установки «Виккерс» крейсера «Красный Кавказ» готовится к отражению воздушной атаки. Черноморский флот, 1942 год.Евгений Халдей/Sputnik
К началу войны Севастополь был неплохо подготовлен к отражению атаки с воздуха и моря, но не имел никаких сухопутных укреплений. К их строительству приступили в июле, однако к октябрю еще не успели завершить.
Севастополь защищали моряки Черноморского флота, к которым присоединилась Приморская армия. До этого она участвовала в обороне Одессы.
Бойцы морской пехоты в боях за Севастополь.Евгений Халдей/Sputnik
Стремительно продвигавшаяся по Крымскому полуострову 11-я армия генерала Эриха фон Манштейна вместе с румынскими союзниками намеревалась взять город с ходу. 11 ноября начался первый штурм Севастополя, полностью отрезанного по суше от остальной страны.
Противник вклинился в советскую оборону на нескольких участках, но значительные потери вынудили его остановить наступление до декабря. Защитники города использовали это время для укрепления оборонительных рубежей и пополнения Приморской армии.
Немецкая пехота штурмует Севастополь.Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images
В тылу непрерывно шла работа: наладили производство минометов, оборудовали два бронепоезда, построили и оснастили плавучую зенитную батарею «Не тронь меня», которая прикрывала город от налетов вражеской авиации с моря.
Черноморский флот и авиация беспрерывно поддерживали связь Севастополя с «большой землей». В город доставляли продовольствие, боеприпасы и пополнение, вывозили раненых и эвакуировали гражданских.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Филипп Октябрьский и член Военного Совета дивизионный комиссар Николай Кулаков (в центре) беседуют с моряками Черноморского флота.Владислав Микоша/Sputnik
Второй штурм начался 17 декабря. В этот раз противник подготовился куда лучше и почти прорвался к стратегически важной Северной бухте, одно был отброшен в результате контратаки.
Ситуацию спасла начавшаяся 26 декабря Керченско-Феодосийская десантная операция, в результате которой советские войска освободили восточную часть Крыма. Опасность нависла уже над самой 11-й армией, которой пришлось снимать части из под Севастополя и перекидывать на новый фронт.
Немецкие солдаты под Севастополем.Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images
Несмотря на то, что защитники города по численности уступали немецко-румынским войскам вдвое, в начале 1942 года они отбросили противника на нескольких участках. Однако весной обстановка вновь осложнилась.
Советская авиагруппа сильно поредела и уже не могла эффективно прикрывать конвои от атак Люфтваффе, к тому же выросла активность немецких торпедных катеров. Теперь в Севастополь могли прорываться только хорошо вооруженные военные корабли, а не транспортные суда.
В мае 1942 года в ходе операции «Охота на дроф» немцы разгромили советские части на востоке Крыма. «Потеря Керченского полуострова поставила в исключительно тяжелое положение наши войска, защищавшие Севастопольский оборонительный район. Против них теперь были повернуты все силы 11-й немецкой армии», — писал маршал Александр Василевский.
Генерал Эрих фон Манштейн на окраине Севастополя.Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images
К началу лета 1942 года немцы стянули к городу огромное количество артиллерийских орудий, включая сверхтяжелые 420-мм «Гамма», 600-мм «Один» и «Тор» и 800-мм монстр «Дора».
«Начиная с первого июня, немцы бомбили без перерыва и круглосуточно обстреливали из тяжелых орудий, а где-то с пятого июня, мы уже своих “сталинских соколов” в воздухе фактически не видели. Небо было черное от немецких самолетов», — вспоминал моряк Григорий Замиховский.
Зенитчики бронепоезда «Железняков» (бронепоезд № 5 Береговой обороны Севастополя).Николай Аснин
7 июня начался третий, оказавшийся последним, штурм Севастополя. Ожесточенные бои шли на всех ключевых участках советской обороны: у Сапун‑горы, на Малаховом кургане, у бронебашенной батареи № 30 и у подножия Мекензиевых высот.
26 июня в Севастополь прибыло последнее пополнение на кораблях — 142-я стрелковая бригада. В дальнейшем в город смогли прорываться только самолеты и подводные лодки.
Немецкие войска на улице Севастополя.National Digital Archives
29 июня враг уже находился в центре города. Приморская армия понесла большие потери, боеприпасов не хватало. Командование решило, что в этих условиях оказывать организованное сопротивление больше невозможно, и приняло решение об эвакуации.
В ночь на первое июля самолеты и подводные лодки начали вывозить партийный актив, высший и старший командный состав. Многие солдаты пытались покинуть город на подручных плавательных средствах и немедленно уничтожались вражеским огнем.
Отдельная Приморская армия в составе войск Северо-Кавказского фронта входит в Севастополь. Июнь 1942 года.Владислав Микоша/Sputnik
3 июля Севастополь пал, хотя тысячи оставшихся бойцов оказывали сопротивление еще несколько недель. Потери советских войск при обороне города составили более 150 тысяч погибшими и попавшими в плен, немецко-румынских — около 60 тысяч убитыми и 240 тысяч ранеными.
За взятие главной базы Черноморского флота, которая так долго сковывала крупные немецкие силы, Манштейну присвоили звание генерал-фельдмаршала. Высвободившиеся войска немедленно раскидали по всему советско-германскому фронту.
В Севастополь Красная армия вернулась лишь весной 1944 года.
Освобожденный Севастополь. Май 1944 года.Министерство обороны России