Как Севастополь держался в осаде восемь месяцев в Великую Отечественную (ФОТО)

Эскадренный миноносец проекта 7У «Свободный», потопленный 10 июня 1942 года в Севастопольской бухте в результате авианалета.

Главная база Черноморского флота оказалась блокирована с суши и выдержала два штурма превосходящих сил противника. Третий стал для нее роковым.

«Бойцы Красной Армии, храбрые и отважные моряки Черноморского флота — ни шагу назад! Так же, как били врага под Одессой, как бьют его под Ленинградом и Москвой, бейте поганую фашистскую сволочь, громите озверелые гитлеровские орды. Выполняйте свой святой долг перед Родиной», — так звучало обращение городского комитета обороны Севастополя 30 октября 1941 года.

В этот день немецкие войска вышли на дальние подступы к Севастополю — главной базе Черноморского флота. Началась долгая и тяжелая оборона города, которая продлилась восемь месяцев.

Корабельный расчет 12,7-мм счетверенной корабельной зенитно-пулеметной установки «Виккерс» крейсера «Красный Кавказ» готовится к отражению воздушной атаки. Черноморский флот, 1942 год. Евгений Халдей/Sputnik Евгений Халдей/Sputnik

К началу войны Севастополь был неплохо подготовлен к отражению атаки с воздуха и моря, но не имел никаких сухопутных укреплений. К их строительству приступили в июле, однако к октябрю еще не успели завершить.

Севастополь защищали моряки Черноморского флота, к которым присоединилась Приморская армия. До этого она участвовала в обороне Одессы.

Бойцы морской пехоты в боях за Севастополь. Евгений Халдей/Sputnik Евгений Халдей/Sputnik

Стремительно продвигавшаяся по Крымскому полуострову 11-я армия генерала Эриха фон Манштейна вместе с румынскими союзниками намеревалась взять город с ходу. 11 ноября начался первый штурм Севастополя, полностью отрезанного по суше от остальной страны.

Противник вклинился в советскую оборону на нескольких участках, но значительные потери вынудили его остановить наступление до декабря. Защитники города использовали это время для укрепления оборонительных рубежей и пополнения Приморской армии.

Немецкая пехота штурмует Севастополь. Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images

В тылу непрерывно шла работа: наладили производство минометов, оборудовали два бронепоезда, построили и оснастили плавучую зенитную батарею «Не тронь меня», которая прикрывала город от налетов вражеской авиации с моря.

Черноморский флот и авиация беспрерывно поддерживали связь Севастополя с «большой землей». В город доставляли продовольствие, боеприпасы и пополнение, вывозили раненых и эвакуировали гражданских.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Филипп Октябрьский и член Военного Совета дивизионный комиссар Николай Кулаков (в центре) беседуют с моряками Черноморского флота. Владислав Микоша/Sputnik Владислав Микоша/Sputnik

Второй штурм начался 17 декабря. В этот раз противник подготовился куда лучше и почти прорвался к стратегически важной Северной бухте, одно был отброшен в результате контратаки.

Ситуацию спасла начавшаяся 26 декабря Керченско-Феодосийская десантная операция, в результате которой советские войска освободили восточную часть Крыма. Опасность нависла уже над самой 11-й армией, которой пришлось снимать части из под Севастополя и перекидывать на новый фронт.

Немецкие солдаты под Севастополем. Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images

Несмотря на то, что защитники города по численности уступали немецко-румынским войскам вдвое, в начале 1942 года они отбросили противника на нескольких участках. Однако весной обстановка вновь осложнилась.

Советская авиагруппа сильно поредела и уже не могла эффективно прикрывать конвои от атак Люфтваффе, к тому же выросла активность немецких торпедных катеров. Теперь в Севастополь могли прорываться только хорошо вооруженные военные корабли, а не транспортные суда.

В мае 1942 года в ходе операции «Охота на дроф» немцы разгромили советские части на востоке Крыма. «Потеря Керченского полуострова поставила в исключительно тяжелое положение наши войска, защищавшие Севастопольский оборонительный район. Против них теперь были повернуты все силы 11-й немецкой армии», — писал маршал Александр Василевский.

Генерал Эрих фон Манштейн на окраине Севастополя. Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images

К началу лета 1942 года немцы стянули к городу огромное количество артиллерийских орудий, включая сверхтяжелые 420-мм «Гамма», 600-мм «Один» и «Тор» и 800-мм монстр «Дора».

«Начиная с первого июня, немцы бомбили без перерыва и круглосуточно обстреливали из тяжелых орудий, а где-то с пятого июня, мы уже своих “сталинских соколов” в воздухе фактически не видели. Небо было черное от немецких самолетов», — вспоминал моряк Григорий Замиховский.

Зенитчики бронепоезда «Железняков» (бронепоезд № 5 Береговой обороны Севастополя). Николай Аснин Николай Аснин

7 июня начался третий, оказавшийся последним, штурм Севастополя. Ожесточенные бои шли на всех ключевых участках советской обороны: у Сапун‑горы, на Малаховом кургане, у бронебашенной батареи № 30 и у подножия Мекензиевых высот.

26 июня в Севастополь прибыло последнее пополнение на кораблях — 142-я стрелковая бригада. В дальнейшем в город смогли прорываться только самолеты и подводные лодки.

Немецкие войска на улице Севастополя. National Digital Archives National Digital Archives

29 июня враг уже находился в центре города. Приморская армия понесла большие потери, боеприпасов не хватало. Командование решило, что в этих условиях оказывать организованное сопротивление больше невозможно, и приняло решение об эвакуации.

В ночь на первое июля самолеты и подводные лодки начали вывозить партийный актив, высший и старший командный состав. Многие солдаты пытались покинуть город на подручных плавательных средствах и немедленно уничтожались вражеским огнем.

Отдельная Приморская армия в составе войск Северо-Кавказского фронта входит в Севастополь. Июнь 1942 года. Владислав Микоша/Sputnik Владислав Микоша/Sputnik

3 июля Севастополь пал, хотя тысячи оставшихся бойцов оказывали сопротивление еще несколько недель. Потери советских войск при обороне города составили более 150 тысяч погибшими и попавшими в плен, немецко-румынских — около 60 тысяч убитыми и 240 тысяч ранеными.

За взятие главной базы Черноморского флота, которая так долго сковывала крупные немецкие силы, Манштейну присвоили звание генерал-фельдмаршала. Высвободившиеся войска немедленно раскидали по всему советско-германскому фронту.

В Севастополь Красная армия вернулась лишь весной 1944 года.