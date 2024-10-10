Барон Врангель: последний серьезный враг большевиков

Командующий Русской армией Петр Врангель был единственным лидером Белого движения, которого еще опасались большевики в ходе Гражданской войны. Остальные либо погибли, либо уже отказались от борьбы и покинули страну.

«Дальнейшие наши пути полны неизвестности… Да ниспошлет Господь всем силы и разума одолеть и пережить русское лихолетье», — с такими словами один из лидеров антисоветского белого движения в Гражданской войне в России барон Петр Врангель обратился к своим войскам в ноябре 1920 года.

Возглавляемая им Русская армия потерпела тяжелое поражение от большевиков и спешно грузилась на корабли, чтобы навсегда покинуть Россию. Вместе с ней эвакуировался и ее командующий — последний крупный враг советской власти в том страшном конфликте.

Петр Николаевич Врангель последний раз спускается по лестнице Графской пристани в Севастополе, ноябрь 1920 года. Общественное достояние Общественное достояние

Петр Николаевич Врангель происходил из старинного обрусевшего датского рода, многие представители которого прославились на русской службе. Сам барон выучился на инженера в Горном институте, но в дальнейшем выбрал карьеру военного.

В ходе русско-японской войны Врангель дослужился до сотника и заслужил несколько наград за проявленную в бою храбрость. «На маньчжурской войне Врангель инстинктивно почувствовал, что борьба — его стихия, а боевая работа — его призвание», — писал служивший с ним генерал Павел Шатилов.

Группа штаба забайкальской дивизии под командованием генерал-майора П.К. Ренненкампфа и 2 Аргунского казачьего полка. Хорунжий П.Врангель 4 слева в 1-ом ряду. Общественное достояние Общественное достояние

Барон стал одним первых награжденных в Русской армии в ходе Первой мировой войны. 19 августа 1914 года в районе деревни Каушен он во главе эскадрона дерзким броском захватил немецкую артиллерийскую батарею.

«Затем блестяще командовал кавалерийскими частями до дивизии включительно», — отмечал великий князь Николай Романов. К концу мирового конфликта барон дослужился до генерал-майора.

Атака П.Н. Врангеля с эскадроном Лейб-гв. Конного полка на германскую батарею 19-го августа 1914 года. А. Шелоумов А. Шелоумов

«Это конец, это анархия», — так Врангель отреагировал на крушение самодержавия в ходе Февральской революции 1917 года. Он выступал за подавление революции военной силой, но не обладал для этого ни авторитетом, ни возможностями.

После Октябрьской революции большевиков барон на время дистанцировался от политики и уехал к своей семье в Ялту. Его там арестовали, но вскоре выступили.

Врангель с супругой Ольгой. Legion Media Legion Media

Чудом избежав смерти, Врангель решил присоединиться к борьбе против советской власти. В сентябре 1918 года он вступил в ряды белой Добровольческой армии генерала Антона Деникина — на ее основе в дальнейшем будут развернуты Вооруженные силы Юга России (ВСЮР).

Как опытный офицер барон получил под свое начало конную дивизию, а затем и корпус. После того, как он успешно разгромил силы красных на Кубани и Северном Кавказе, ему отдали в подчинение Кавказскую Добровольческую армию.

Вооруженные силы Юга России. Общественное достояние Общественное достояние

30 июня 1919 года войска Врангеля взяли Царицын (Сталинград, теперь — Волгоград), который белые до него безуспешно штурмовали трижды. Здесь 3 июля Деникин подписал «Московскую директиву» о решающем наступлении на столицу.

Барон критиковал план за чрезмерный разброс сил и отсутствие маневра, назвав ее «смертным приговором армиям Юга России». Тем не менее, он со своими войсками принял участие в его реализации.

Генерал П.Н. Врангель выходит после богослужения из Александро-Невского собора. Царицын, 15 октября 1919 г. Общественное достояние Общественное достояние

Вооруженные силы Юга России потерпели поражение и откатились на Крымский полуостров. Деникин ушел с поста главнокомандующего, и в апреле 1920 года им стал барон Врангель. По его инициативе ВСЮР переименовали в Русскую армию.

Крым стал последним оплотом Белого движения на юге страны. Врангелю удалось реорганизовать войска и он занялся внутренней политикой, пытаясь сделать полуостров для остальной России примером для подражания.

Командующий Русской армией генерал Врангель принимает доклад летчика 5-го авиационного отряда. Общественное достояние Общественное достояние

Так, в частности, барон провел земельную реформу. Основная часть помещичьей земли передавалась крестьянству за выкуп, который следовало платить государству. Оно, в свою очередь, должно было рассчитаться с владельцами отчуждаемых земель. Широкой поддержки среди крестьян режим Врангеля этими мерами, однако, не добился.

Кроме того, Врангель отказался от главной идеи Белого движения — «единой и неделимой России» — и пытался наладить военное сотрудничество с теми или иными политическими центрами, возникшими на территории разрушенной империи. Правда, безуспешно.

Правительство Юга России, Севастополь, 1920 год. Общественное достояние Общественное достояние

Долгое время врангелевский Крым держался за счет того, что Красная армия вела тяжелую войну против Польши. В начале июня 1920 года белым войскам даже удалось вторгнуться в Северное Причерноморье и взять под контроль ряд территорий, которые, правда, они вскоре оставили.

Осенью того же года активная фаза советско-польской войны завершилась, и большевики кинули на Врангеля все свои силы. В ноябре 1920 года Красная армия прорвала белые оборонительные линии на Перекопском перешейке и ворвалась на полуостров. Белый Крым был обречен.

Советские военачальники Семен Буденный, Михаил Фрунзе и Климент Ворошилов (слева направо) разрабатывают план разгрома войск белогвардейского генерала Петра Врангеля. Sputnik Sputnik

В течение трех суток Русская армия вместе со своим командующим и бежавшие от большевиков гражданские — всего около 146 тысяч человек — эвакуировались из полуострова при поддержке флотов Антанты. Противников масштаба Врангеля у советской власти в России не осталось.

В эмиграции Петр Врангель создал крупную антисоветскую организацию — Русский общевоинский союз, который в середине 1920-х годов объединил до ста тысяч бывших белогвардейцев. Они должны были принять участие в будущей войне Антанты против большевиков.

Однако новой схватки с Красной армией барон так и не дождался. Он внезапно скончался в 1928 году от туберкулеза, однако есть версия, что к его смерти приложили руку советские спецслужбы.