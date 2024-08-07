Как встречала Москва иностранцев на Олимпиаде-1980?

Олимпийские игры 1980 года, которые проходили в Москве, приковали к себе внимание всего мира. Включаем режим «ностальгии» и вспоминаем, как это было.

Виктор Кошевой, Александр Овчинников/TASS Виктор Кошевой, Александр Овчинников/TASS

Советский Союз получил право проведения летней Олимпиады в 1974 году. Впервые игры должны были пройти в Восточной Европе. К 1980 году в городах, принимавших соревнования, построили почти восемьдесят объектов.

Александр Лыскин/Sputnik Александр Лыскин/Sputnik

Только в Москве появилось двадцать новых спортсооружений – велотрек в Крылатском конно-спортивный комплекс в Битце, спортивный комплекс «Олимпийский». А главным стадионом стал Центральный стадион им. Ленина (сейчас – «Лужники»).

Александр Лыскин/Sputnik Александр Лыскин/Sputnik

Организаторы старались учесть любую мелочь, даже дату открытия Игр выбирали очень тщательно.

Александр Лыскин/Sputnik Александр Лыскин/Sputnik

Специалисты Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации изучили наблюдения московской погоды за сто лет и выбрали самую благоприятную дату для церемонии открытия — 19 июля. Ни проливных дождей, ни удушающей жары в этот день действительно не было.

Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

В дни Олимпиады в метро звучала не только русская речь: объявления об остановках дублировали на английском языке.

Борис Бабанов/Sputnik Борис Бабанов/Sputnik

Ожидая большого наплыва гостей, в подземке даже ускорили эскалаторы. А на схеме метрополитена можно было составить маршрут от одного олимпийского объекта к другому: все они были нанесены на карту.

Музей Москвы Музей Москвы

Летние игры вдохновили не только спортсменов и болельщиков, но и художников. Советские и зарубежные мастера создали целую галерею олимпийских образов.

Музей Москвы Музей Москвы

Например, на постере «Добро пожаловать!» собраны главные здания советской столицы – видны башни Кремля, МГУ, Дом Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате (знаменитый дом-книжка), стадион «Лужники».

Роман Денисов/Sputnik Роман Денисов/Sputnik

А главный символ московских Игр – Олимпийский Мишка – покорил сердца болельщиков по всему миру.

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