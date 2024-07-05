10 самых летних советских фильмов

Лето в России недолгое, поэтому нужно брать от него по максимуму. В том числе и хорошее кино, которое запечатлело эту короткую пору и непередаваемую атмосферу счастья и беззаботности.

1. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

Элем Климов/Мосфильм, 1964 Элем Климов/Мосфильм, 1964

Главный и невероятно смешной советский фильм про пионерские лагеря. Директор Дынин человек очень требовательный и правильный, строго следующий всем предписаниям. Дети для него словно солдаты. За плохое поведение он выгоняет из лагеря пионера Костю Иночкина, но тот тайно возвращается обратно и всеми силами старается быть «невидимкой»...

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2. Три плюс два

Генрих Оганесян/Киностудия имени М. Горького, Рижская киностудия, 1963 Генрих Оганесян/Киностудия имени М. Горького, Рижская киностудия, 1963

Излюбленный способ отдыха молодежи в СССР — поехать на море «дикарем». Поставить палатку на отдаленном пляже и купаться в свое удовольствие, рыбачить... И, конечно, петь вечерами у костра песни под гитару. Ну а если в путешествие отправились трое мужчин, а по соседству неожиданно разбивают палатку две девушки, то это, совершенно точно, завязка отличной романтической комедии.

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3. Невероятные приключения итальянцев в России

Эльдар Рязанов, Франко Проспери/Мосфильм, 1974 Эльдар Рязанов, Франко Проспери/Мосфильм, 1974

Бабушка молодой итальянки на смертном одре в больнице раскрывает тайну — в Петербурге подо львом у нее спрятан клад с фамильными драгоценностями. Их подслушивают еще два итальянца и один мафиози. Все вместе они отправляются на поиски сокровищ в СССР. Правда, они еще не знают, что львов в Петербурге огромное количество, а в Советском Союзе их ожидает множество приключений.

Это один из первых совместных советско-итальянских фильмов. Он вышел в 1974 году и стал действительно международным хитом.

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4. Будьте моим мужем

Алла Сурикова/Мосфильм, 1981 Алла Сурикова/Мосфильм, 1981

Детский врач (играет блистательный Андрей Миронов) отправляется на море в отпуск. Вот только все гостиницы заняты. На вокзале он случайно встречает женщину с ребенком — она нашла жилье в частном секторе, но хозяйка наотрез отказывает селить жильцов с детьми. Тогда они задумывают объединиться и притвориться семейной парой, чтобы их пустили переночевать. А все мы знаем, чем в кино обычно заканчиваются такие фейковые романы...

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5. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1967 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1967

Эксцентричная культовая комедия Леонида Гайдая и лидер проката 1967 года. Студент Шурик отправляется на Кавказ как этнограф собирать фольклор. Местные предлагают ему из научного любопытства принять участие в самой экзотической традиции — краже невесты. Вот только ею оказывается «студентка, комсомолка и просто красавица», советская девушка, которая никак не подходит на роль жертвы.

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6. Полосатый рейс

Владимир Фетин/Ленфильм, 1961 Владимир Фетин/Ленфильм, 1961

Советский сухогруз выезжает на родину из порта некой экзотической страны. На борт стремится попасть буфетчик из советского торгового представительства — он хочет домой, не может выдержать жаркого климата. Просто так его не берут, и он притворяется... укротителем тигров, которых судно везет в зоопарк. По дороге на борту развиваются шекспировские страсти.

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7. Спортлото-82

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1982 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1982

Еще один колоритный фильм о советских отпускниках. В купе поезда, идущего на море, едут четверо людей. Все читают одну и ту же детективную книгу. Главный герой, зачитавшись, случайно съедает всю еду своей попутчицы. И чтобы оправдаться, дарит ей лотерейный билет «Спортлото». Она зачеркивает цифры, кладет билет в книгу. А позже оказывается, что билет выигрышный. Вот только положила она его в чужую книгу...

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8. Формула любви

Марк Захаров/Мосфильм, 1984 Марк Захаров/Мосфильм, 1984

«Магистр тайных сил» и знаменитый авантюрист граф Калиостро скрывается от погони в загородном поместье своего богатого клиента. Простосердечным дворянам из деревни чародей показывает самые разные фокусы, вызывая неистовый восторг. Правда, любви хозяйской дочки ему добиться так и не удается...

Сценарий фильма писал знаменитый сатирик Григорий Горин, так что цитаты героев «ходят» в народе до сих пор.

Смотрите тут.

9. Любовь и голуби

Владимир Меньшов/Мосфильм, 1984 Владимир Меньшов/Мосфильм, 1984

Мечтательный отец семейства ужасно злит свою приземленную жену, спуская все деньги на обустройство голубятни. Семейная жизнь портится, и он уезжает из деревни один на море. На курорте заводит роман с интеллигентной барышней и уходит к ней от жены. Но сможет ли деревенский мужик ужиться с городской «фифой»?

Эту народную комедию снял Владимир Меньшов, обладатель «Оскара» за легендарный фильм «Москва слезам не верит».

Смотрите тут.

10. Сто дней после детства

Сергей Соловьёв/Мосфильм, 1975 Сергей Соловьёв/Мосфильм, 1975

В пионерском лагере кипят нешуточные страсти: здесь разворачивается драма первой любви. Подростки ставят самодеятельный спектакль, в котором вдвойне выплескиваются все недетские чувства. И все это в декорациях старинной усадьбы и под руководством пионервожатого-скульптора, который учит любить искусство.

Драма Сергея Соловьева взяла «серебряного медведя» на Берлинале, а также еще несколько международных призов.

Смотрите тут.

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