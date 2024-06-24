Как мозаики русского художника оказались на полу Лондонской национальной галереи

Борис Анреп был представителем Серебряного века, писал стихи, занимался живописью и мозаикой. Даже крутил роман с Анной Ахматовой, и она посвятила ему несколько стихотворений.
Борис Анреп в 1919 годуОбщественное достояние
После революции 1917 года художник переехал в Англию, где прожил всю жизнь до 1969 года. В Лондоне проходило несколько его персональных выставок, но и теперь его работы может бесплатно увидеть каждый – достаточно зайти в Лондонскую Национальную галерею: цветными мозаиками Бориса Анрепа выстлан пол входного вестибюля. На них мифологические сюжеты и существа соседствуют с реальными личностями.
Мозаики при входе в Национальную галерею в ЛондонеMike Quinn (CC BY-SA 2.0)
Уинстон Черчилль, например, изображен в сцене «Сопротивление» сражающимся с чудовищем.
Вирджиния Вульф — в образе Клио, музы истории.
Есть на мозаиках и возлюбленная художника, Анна Ахматова. Она изображена в образе «Сострадания», окруженная ужасами войны.
Национальная галерея – не единственное место, где представлены мозаики Анрепа. Их можно встретить по всему Лондону и даже в Вестминстерском аббатстве.
Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене