Как мозаики русского художника оказались на полу Лондонской национальной галереи

Каждый день сотни людей в Англии ходят по мозаикам Бориса Анрепа. Как это вышло?

Борис Анреп был представителем Серебряного века, писал стихи, занимался живописью и мозаикой. Даже крутил роман с Анной Ахматовой, и она посвятила ему несколько стихотворений.

Борис Анреп в 1919 году Общественное достояние Общественное достояние

После революции 1917 года художник переехал в Англию, где прожил всю жизнь до 1969 года. В Лондоне проходило несколько его персональных выставок, но и теперь его работы может бесплатно увидеть каждый – достаточно зайти в Лондонскую Национальную галерею: цветными мозаиками Бориса Анрепа выстлан пол входного вестибюля. На них мифологические сюжеты и существа соседствуют с реальными личностями.

Мозаики при входе в Национальную галерею в Лондоне Mike Quinn (CC BY-SA 2.0) Mike Quinn (CC BY-SA 2.0)

Уинстон Черчилль, например, изображен в сцене «Сопротивление» сражающимся с чудовищем.

Вирджиния Вульф — в образе Клио, музы истории.

Есть на мозаиках и возлюбленная художника, Анна Ахматова. Она изображена в образе «Сострадания», окруженная ужасами войны.

Национальная галерея – не единственное место, где представлены мозаики Анрепа. Их можно встретить по всему Лондону и даже в Вестминстерском аббатстве.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене