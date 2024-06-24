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Как мозаики русского художника оказались на полу Лондонской национальной галереи

Галереи
Александра Гузева
Каждый день сотни людей в Англии ходят по мозаикам Бориса Анрепа. Как это вышло?

Борис Анреп был представителем Серебряного века, писал стихи, занимался живописью и мозаикой. Даже крутил роман с Анной Ахматовой, и она посвятила ему несколько стихотворений.

Борис Анреп в 1919 году

Борис Анреп в 1919 году

Общественное достояние

После революции 1917 года художник переехал в Англию, где прожил всю жизнь до 1969 года. В Лондоне проходило несколько его персональных выставок, но и теперь его работы может бесплатно увидеть каждый – достаточно зайти в Лондонскую Национальную галерею: цветными мозаиками Бориса Анрепа выстлан пол входного вестибюля. На них мифологические сюжеты и существа соседствуют с реальными личностями. 

Мозаики при входе в Национальную галерею в Лондоне

Мозаики при входе в Национальную галерею в Лондоне

Mike Quinn (CC BY-SA 2.0)

Уинстон Черчилль, например, изображен в сцене «Сопротивление» сражающимся с чудовищем. 

Национальная галерея в Лондоне

Вирджиния Вульф — в образе Клио, музы истории.

Национальная галерея в Лондоне

Есть на мозаиках и возлюбленная художника, Анна Ахматова. Она изображена в образе «Сострадания», окруженная ужасами войны.

Национальная галерея в Лондоне

Национальная галерея – не единственное место, где представлены мозаики Анрепа. Их можно встретить по всему Лондону и даже в Вестминстерском аббатстве. 

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