20 лучших иллюстраций к произведениям Александра Пушкина

1. Иван Билибин. Тридцать три богатыря. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане», 1905
2. Иван Билибин. Пир у князя Гвидона. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане», 1908
3. Иван Билибин. «И, дивясь, перед собой видит город он большой…» Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане», 1905
4. Иван Билибин. Иллюстрация к «Сказка о рыбаке и рыбке», 1908
5. Федор Соллогуб. Иллюстрация к «Сказке о Золотом петушке». Конец 1880-х –1890
6. Федор Соллогуб. Иллюстрация к «Сказке о Золотом петушке». Конец 1880-х –1890
7. Борис Кустодиев. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане», 1919
8. Борис Кустодиев. Царевна-лебель. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане», 1919
9. Борис Кустодиев. Иллюстрация к роману «Дубровский», 1919
10. Елена Самокиш-Судковская. Онегин у себя в кабинете. Иллюстрация к роману в стихах «Евгений Онегин», 1918
11. Елена Самокиш-Судковская. Онегин и Татьяна. Иллюстрация к роману в стихах «Евгений Онегин», 1918
12. Евгений Кибрик. Иллюстрация к «Борису Годунову», 1962
13. Евгений Кибрик. «Сказка о золотом петушке», 1930-е
14. Татьяна Маврина. Иллюстрация к «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», 1940-е
15. Владимир Милашевский. Ссора. Иллюстрация к «Выстрелу» из «Повестей Белкина», 1970-е
16. Владимир Милашевский. Иллюстрация к роману «Арап Петра Великого», 1970-е
17. Питерис Смагиньш. Витязи и «морской дядька». Иллюстрация к поэме «Руслан и Людмила», 1963
18. Илья Богдеско. Алеко. Иллюстрация к поэме «Цыганы», 1957
19. Юлия Оболенская. Звездочёт дарит царю петушка. Иллюстрация к «Сказке о Золотом петушке», 1918
20. Анатолий Иткин. Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и золотой рыбке», 2002
Некоторые из этих иллюстраций можно увидеть на выставке «Уроки Золотой рыбки» в Доме И.С. Остроухова в Трубниках в Москве.