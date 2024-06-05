20 лучших иллюстраций к произведениям Александра Пушкина

Давайте посмотрим, как художники фантазировали, изображая героев и сюжеты нашего главного поэта.

1. Иван Билибин. Тридцать три богатыря. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане», 1905

Иван Билибин/Русский музей Иван Билибин/Русский музей

2. Иван Билибин. Пир у князя Гвидона. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане», 1908

Иван Билибин/Русский музей Иван Билибин/Русский музей

3. Иван Билибин. «И, дивясь, перед собой видит город он большой…» Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане», 1905

Иван Билибин/Русский музей Иван Билибин/Русский музей

4. Иван Билибин. Иллюстрация к «Сказка о рыбаке и рыбке», 1908

Иван Билибин/Русский музей Иван Билибин/Русский музей

5. Федор Соллогуб. Иллюстрация к «Сказке о Золотом петушке». Конец 1880-х –1890

Федор Соллогуб Федор Соллогуб

6. Федор Соллогуб. Иллюстрация к «Сказке о Золотом петушке». Конец 1880-х –1890

Федор Соллогуб Федор Соллогуб

7. Борис Кустодиев. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане», 1919

Борис Кустодиев/Государственный литературный музей Борис Кустодиев/Государственный литературный музей

8. Борис Кустодиев. Царевна-лебель. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане», 1919

Борис Кустодиев/Государственный литературный музей Борис Кустодиев/Государственный литературный музей

9. Борис Кустодиев. Иллюстрация к роману «Дубровский», 1919

Борис Кустодиев/Государственный литературный музей Борис Кустодиев/Государственный литературный музей

10. Елена Самокиш-Судковская. Онегин у себя в кабинете. Иллюстрация к роману в стихах «Евгений Онегин», 1918

Елена Самокиш-Судковская Елена Самокиш-Судковская

11. Елена Самокиш-Судковская. Онегин и Татьяна. Иллюстрация к роману в стихах «Евгений Онегин», 1918

Елена Самокиш-Судковская Елена Самокиш-Судковская

12. Евгений Кибрик. Иллюстрация к «Борису Годунову», 1962

Евгений Кибрик/Государственный музей А.С. Пушкина Евгений Кибрик/Государственный музей А.С. Пушкина

13. Евгений Кибрик. «Сказка о золотом петушке», 1930-е

Евгений Кибрик/Государственный музей А.С. Пушкина Евгений Кибрик/Государственный музей А.С. Пушкина

14. Татьяна Маврина. Иллюстрация к «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», 1940-е

Татьяна Маврина Татьяна Маврина

15. Владимир Милашевский. Ссора. Иллюстрация к «Выстрелу» из «Повестей Белкина», 1970-е

Владимир Милашевский/Государственный музей А.С. Пушкина Владимир Милашевский/Государственный музей А.С. Пушкина

16. Владимир Милашевский. Иллюстрация к роману «Арап Петра Великого», 1970-е

Владимир Милашевский/Государственный музей А.С. Пушкина Владимир Милашевский/Государственный музей А.С. Пушкина

17. Питерис Смагиньш. Витязи и «морской дядька». Иллюстрация к поэме «Руслан и Людмила», 1963

Питерис Смагиньш/Государственный музей А.С. Пушкина Питерис Смагиньш/Государственный музей А.С. Пушкина

18. Илья Богдеско. Алеко. Иллюстрация к поэме «Цыганы», 1957

Илья Богдеско/Государственный музей А.С. Пушкина Илья Богдеско/Государственный музей А.С. Пушкина

19. Юлия Оболенская. Звездочёт дарит царю петушка. Иллюстрация к «Сказке о Золотом петушке», 1918

Юлия Оболенская/Государственный литературный музей Юлия Оболенская/Государственный литературный музей

20. Анатолий Иткин. Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и золотой рыбке», 2002

Анатолий Иткин/Государственный литературный музей Анатолий Иткин/Государственный литературный музей

Некоторые из этих иллюстраций можно увидеть на выставке «Уроки Золотой рыбки» в Доме И.С. Остроухова в Трубниках в Москве.