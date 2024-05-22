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Кто стал самым первым Героем Советского Союза?

Галереи
Борис Егоров

Sputnik
Больше 12 тысяч человек удостоились этой высокой награды за все время ее существования.

Сразу семь человек одновременно удостоились этого высокого звания в 1934 году. Это были летчики, которые участвовали в спасении экипажа и пассажиров затонувшего парохода «Челюскин».

Федор Кислов, Борис Кудояров, Марк Марков-Гринберг, Петр Новицкий, Марк Трояновский, Георгий Ушаков, А. Шафран/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Корабль погиб 13 февраля 1934 года в Берингом проливе из-за сильного сжатия льдов. Однако почти все, кто был на борту (104 человека), выбрались на льдину с палатками и припасами.

К организации спасательной операции приступили немедленно. Вывозить людей решили с помощью авиации.

Федор Кислов, Борис Кудояров, Марк Марков-Гринберг, Петр Новицкий, Марк Трояновский, Георгий Ушаков, А. Шафран/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В условиях непогоды и сильного тумана лагерь выживших искали очень долго. Лишь 5 марта бомбардировщик-торпедоносец АНТ-4 Анатолия Ляпидевского совершил посадку на льдине. Он и забрал первую партию — десять женщин и двоих детей.

Всего летчики совершили 23 рейса, успешно переправив на материк всех «челюскинцев». 13 апреля операция завершилась.

Федор Кислов, Борис Кудояров, Марк Марков-Гринберг, Петр Новицкий, Марк Трояновский, Георгий Ушаков, А. Шафран/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

20 апреля 1934 года помимо Ляпидевского звание Героя Советского Союза присвоили Василию Молокову, Николаю Каманину, Маврикию Слепневу, Михаилу Водопьянову и Ивану Доронину.

Сигизмунд Леваневский так и не долетел до ледового лагеря — его самолет совершил вынужденную аварийную посадку. Однако летчик тоже стал Героем, поскольку и он поучаствовал в спасении жизней «челюскинцев».

Федор Кислов, Борис Кудояров, Марк Марков-Гринберг, Петр Новицкий, Марк Трояновский, Георгий Ушаков, А. Шафран/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сразу после вывоза людей на «большую землю» у одного из членов команды парохода начался острый аппендицит. Леваневский на неисправном самолете У-2 вылетел в ближайший населенный пункт и вернулся к больному с хирургом на борту. 

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