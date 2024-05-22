Почему в Волгограде трамвай ходит под землей?

Скоростной трамвай на мостовом переходе, соединяющем два района города - Центральный и Ворошиловский в Волгограде.

Скоростной трамвай на подземной станции "Ельшанка" в Волгограде. Кирилл Брага/Sputnik Кирилл Брага/Sputnik

Это своеобразный гибрид метро и трамвая. Впрочем, и выглядит он как обычный трамвай, однако некоторые станции расположены под землей.

Станция "Площадь Ильича" линии скоростного трамвая в Волгограде, 1987. Давыдов/Sputnik Давыдов/Sputnik

Волгоградский скоростной трамвай работает с 1984 года. Город быстро рос и нуждался в развитии общественного транспорта. Метрополитен полагался в советское время только городам-миллионникам, но город-герой не дотягивал. И приняли решение пустить под землей скоростной трамвай. Станции в перспективе можно было переделать под метро, подняв высоту платформы.

Трамваи на линии волгоградского метротрама. Екатерина Кузьмина/RBC/TASS Екатерина Кузьмина/RBC/TASS

Сейчас в Волгограде метротрам входит в общую трамвайную систему города. Всего на его маршруте 22 станции, из которых пять находятся под землей, также есть одна крытая эстакадная. Есть два маршрута, по которым ходят как старые, так и новые трамваи.

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От других транспортных потоков метротрам изолирован и под землей, и наверху, что делает его наиболее быстрым видом транспорта.

Скоростной трамвай на подземной станции "Театр Юного Зрителя" (ТЮЗ). Кирилл Брага/Sputnik Кирилл Брага/Sputnik

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